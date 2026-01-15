Trump abre una nueva etapa con Venezuela: diálogo directo con Delcy Rodríguez, petróleo en marcha y tensión política en Washington

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , confirmó haber mantenido una “larga y muy positiva” conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez . Se trata del primer contacto conocido entre ambos líderes desde el derrocamiento de Nicolás Maduro , capturado el 3 de enero en una operación de fuerzas especiales estadounidenses y trasladado a EE.UU. para enfrentar cargos por narcotráfico.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Tuvimos una gran conversación hoy”, dijo Trump ante la prensa en la Oficina Oval. Más tarde, en su red Truth Social, aseguró que el diálogo incluyó temas clave como petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, y sostuvo que el entendimiento bilateral será “muy beneficioso para todos”.

Cancillería La decisión de Estados Unidos sobre visas tomó por sorpresa al gobierno y despertó críticas de la oposición

Según Trump, la conversación con Rodríguez forma parte de un proceso para apoyar la “estabilización y recuperación” de Venezuela. El mandatario ya había señalado que estaba dispuesto a aceptar que la ex vicepresidenta de Maduro asumiera el poder de manera interina, siempre que EE.UU. obtuviera acceso al petróleo venezolano.

En ese marco, Washington completó esta semana las primeras ventas de crudo venezolano, por un valor de 500 millones de dólares, como parte de un acuerdo bilateral que asciende a 2.000 millones. Funcionarios estadounidenses anticiparon que habrá nuevas operaciones en los próximos días y semanas.

Trump incluso sugirió que EE.UU. podría mantener una supervisión prolongada sobre el país caribeño, una idea que genera resistencias tanto en Venezuela como en sectores del propio sistema político estadounidense.

Embed Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Rodríguez y la “nueva era política”

Delcy Rodríguez confirmó que la llamada con Trump fue “larga y cortés”, y que estuvo marcada por el “respeto mutuo”. En un mensaje difundido en Telegram, afirmó que ambos conversaron sobre una agenda bilateral orientada al beneficio de ambos pueblos y sobre asuntos pendientes en la relación entre los dos gobiernos.

En su primera conferencia de prensa como presidenta interina, Rodríguez habló de una “nueva era política” en Venezuela, con mayor tolerancia hacia la diversidad ideológica. Sin embargo, su posición es delicada: debe atender las exigencias de Washington sin perder el respaldo de los sectores leales a Maduro, que aún controlan áreas clave de las fuerzas de seguridad.

Embed - DIRECTO | Rueda de prensa de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez

Presos políticos: avances, cifras cruzadas y liberaciones discretas

Bajo presión de EE.UU., el gobierno interino venezolano avanzó en la liberación de presos políticos. Rodríguez afirmó que desde diciembre fueron liberadas 406 personas, aunque la ONG Foro Penal, que representa a muchos detenidos, reduce esa cifra a unas 180.

Un recuento basado en datos de organizaciones de derechos humanos y partidos opositores indica que 70 personas recuperaron la libertad desde la caída de Maduro. Entre los liberados más recientes se encuentran 17 periodistas y trabajadores de medios, entre ellos Roland Carreño, dirigente opositor detenido en agosto de 2024.

Para evitar imágenes de celebraciones públicas, las autoridades están liberando a los detenidos de manera silenciosa y en lugares alternativos, como centros comerciales o traslados directos a sus domicilios. Carreño, al recuperar la libertad, pidió “paz y reconciliación”.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó además que ciudadanos estadounidenses fueron liberados, aunque sin precisar cuántos ni en qué condiciones.

La oposición y el rol de María Corina Machado

Hasta ahora, Trump ha mantenido al margen del proceso de transición a la líder opositora María Corina Machado, a quien cuestionó por no generar suficiente “respeto” interno. Machado, que vive fuera de Venezuela, tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense en la Casa Blanca para reclamar un rol central de la oposición en la etapa post-Maduro.

La reunión podría redefinir el equilibrio político de la transición y el grado de apoyo de Washington a los distintos actores venezolanos.

El Senado frena límites a los poderes de guerra

En paralelo, el Senado de EE.UU. bloqueó un intento de limitar la capacidad de Trump para realizar acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso. La votación fue extremadamente ajustada: 51 a 50, luego de que el vicepresidente JD Vance rompiera el empate.

La resolución, impulsada por demócratas y algunos republicanos disidentes, fue desactivada tras una fuerte presión del propio Trump sobre su partido. El resultado dejó en evidencia la tensión interna en Washington respecto al alcance de la intervención estadounidense en Venezuela y al rumbo de la política exterior hacia el país sudamericano.

FUENTE:FRANCE24