  • Cotizaciones
    jueves 15 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump abre una nueva etapa con Venezuela: diálogo directo con Delcy Rodríguez, petróleo en marcha y tensión política en Washington

    El presidente de Estados Unidos confirmó su primer contacto con la presidenta interina venezolana tras la caída de Nicolás Maduro. Hablaron de petróleo, minerales, comercio y seguridad, mientras avanzan liberaciones de presos y el Senado frena límites a una eventual acción militar

    Donald Trump conversa por teléfono en el Salón Oval de la Casa Blanca

    Donald Trump conversa por teléfono en el Salón Oval de la Casa Blanca

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, confirmó haber mantenido una “larga y muy positiva” conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Se trata del primer contacto conocido entre ambos líderes desde el derrocamiento de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en una operación de fuerzas especiales estadounidenses y trasladado a EE.UU. para enfrentar cargos por narcotráfico.

    “Tuvimos una gran conversación hoy”, dijo Trump ante la prensa en la Oficina Oval. Más tarde, en su red Truth Social, aseguró que el diálogo incluyó temas clave como petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, y sostuvo que el entendimiento bilateral será “muy beneficioso para todos”.

    Leé además

    El embajador estadounidense en Uruguay Louis Rinaldi y el presidente Yamandú Orsi. 
    Cancillería

    La decisión de Estados Unidos sobre visas tomó por sorpresa al gobierno y despertó críticas de la oposición

    Por Redacción Búsqueda
    el futuro les sonrie
    No es broma

    El futuro les sonríe

    Por Kid Gragea
    Embed

    Petróleo, minerales y supervisión estadounidense

    Según Trump, la conversación con Rodríguez forma parte de un proceso para apoyar la “estabilización y recuperación” de Venezuela. El mandatario ya había señalado que estaba dispuesto a aceptar que la ex vicepresidenta de Maduro asumiera el poder de manera interina, siempre que EE.UU. obtuviera acceso al petróleo venezolano.

    En ese marco, Washington completó esta semana las primeras ventas de crudo venezolano, por un valor de 500 millones de dólares, como parte de un acuerdo bilateral que asciende a 2.000 millones. Funcionarios estadounidenses anticiparon que habrá nuevas operaciones en los próximos días y semanas.

    Trump incluso sugirió que EE.UU. podría mantener una supervisión prolongada sobre el país caribeño, una idea que genera resistencias tanto en Venezuela como en sectores del propio sistema político estadounidense.

    Embed

    Rodríguez y la “nueva era política”

    Delcy Rodríguez confirmó que la llamada con Trump fue “larga y cortés”, y que estuvo marcada por el “respeto mutuo”. En un mensaje difundido en Telegram, afirmó que ambos conversaron sobre una agenda bilateral orientada al beneficio de ambos pueblos y sobre asuntos pendientes en la relación entre los dos gobiernos.

    En su primera conferencia de prensa como presidenta interina, Rodríguez habló de una “nueva era política” en Venezuela, con mayor tolerancia hacia la diversidad ideológica. Sin embargo, su posición es delicada: debe atender las exigencias de Washington sin perder el respaldo de los sectores leales a Maduro, que aún controlan áreas clave de las fuerzas de seguridad.

    Embed - DIRECTO | Rueda de prensa de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez

    Presos políticos: avances, cifras cruzadas y liberaciones discretas

    Bajo presión de EE.UU., el gobierno interino venezolano avanzó en la liberación de presos políticos. Rodríguez afirmó que desde diciembre fueron liberadas 406 personas, aunque la ONG Foro Penal, que representa a muchos detenidos, reduce esa cifra a unas 180.

    Un recuento basado en datos de organizaciones de derechos humanos y partidos opositores indica que 70 personas recuperaron la libertad desde la caída de Maduro. Entre los liberados más recientes se encuentran 17 periodistas y trabajadores de medios, entre ellos Roland Carreño, dirigente opositor detenido en agosto de 2024.

    Para evitar imágenes de celebraciones públicas, las autoridades están liberando a los detenidos de manera silenciosa y en lugares alternativos, como centros comerciales o traslados directos a sus domicilios. Carreño, al recuperar la libertad, pidió “paz y reconciliación”.

    Un funcionario del Departamento de Estado confirmó además que ciudadanos estadounidenses fueron liberados, aunque sin precisar cuántos ni en qué condiciones.

    La oposición y el rol de María Corina Machado

    Hasta ahora, Trump ha mantenido al margen del proceso de transición a la líder opositora María Corina Machado, a quien cuestionó por no generar suficiente “respeto” interno. Machado, que vive fuera de Venezuela, tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense en la Casa Blanca para reclamar un rol central de la oposición en la etapa post-Maduro.

    La reunión podría redefinir el equilibrio político de la transición y el grado de apoyo de Washington a los distintos actores venezolanos.

    El Senado frena límites a los poderes de guerra

    En paralelo, el Senado de EE.UU. bloqueó un intento de limitar la capacidad de Trump para realizar acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso. La votación fue extremadamente ajustada: 51 a 50, luego de que el vicepresidente JD Vance rompiera el empate.

    La resolución, impulsada por demócratas y algunos republicanos disidentes, fue desactivada tras una fuerte presión del propio Trump sobre su partido. El resultado dejó en evidencia la tensión interna en Washington respecto al alcance de la intervención estadounidense en Venezuela y al rumbo de la política exterior hacia el país sudamericano.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Mercosur

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de la DGI.

    Impuestos: recaudación de la DGI bajó en diciembre pero creció 2,7% real en todo 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump.

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Detalles patrios en cintos anchos.

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Tres centros de análisis contrastan su balance sobre la economía; desafío de 2026 será lograr crecer más

    Por Ismael Grau