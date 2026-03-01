Trump amenaza a Irán con “una fuerza nunca antes vista” si hay represalias tras la muerte de Ali Jamenei
Teherán decretó 40 días de luto nacional y prometió la ofensiva “más feroz de la historia” contra bases de Estados Unidos e Israel. Washington respondió con una advertencia directa mientras la República Islámica activa un mecanismo provisional de gobierno
El presidente Donald J. Trump supervisa las operaciones militares de Estados Unidos en Irán: Operación Furia Épica, 28 de febrero de 2026.
La muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, confirmada por medios estatales tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel, abrió una nueva fase de máxima tensión regional. Mientras Teherán promete represalias “sin precedentes”, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una advertencia directa.
“Irán acaba de declarar que hoy va a atacar con mucha fuerza, con más fuerza que nunca (…) Mejor que no lo hagan, porque si lo hace, ¡los golpearemos con una fuerza nunca antes vista!”, escribió Trump en su red Truth Social.
“Iran just stated that they are going to hit very hard today, harder than they have ever hit before. THEY BETTER NOT DO THAT, HOWEVER, BECAUSE IF THEY DO, WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT HAS NEVER BEEN SEEN BEFORE! Thank you for your attention to this matter!” - President… pic.twitter.com/w8uwRA1x5R
La Guardia Revolucionaria anunció que lanzará “la operación ofensiva más feroz en la historia” contra bases militares israelíes y estadounidenses. El mensaje fue difundido en Telegram poco después de que se confirmara el fallecimiento del ayatolá en el ataque coordinado del sábado.
El gobierno iraní decretó 40 días de luto nacional, una medida de alto contenido simbólico en la tradición chiita. Según agencias oficiales, la decisión fue adoptada de forma unánime y refleja la centralidad política y religiosa que Jamenei tenía desde 1989.
Medios estatales también informaron que la hija y la nieta del líder murieron en los bombardeos.
Gobierno provisional y sucesión
Tras la muerte del líder supremo, Irán activó el mecanismo constitucional que prevé la conformación de un consejo provisional de gobierno. El órgano está integrado por el presidente reformista Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y un miembro del Consejo de Guardianes designado por el Consejo de Conveniencia.
La ley establece además que la Asamblea de Expertos debe elegir “lo antes posible” a un nuevo líder supremo, una figura que concentra la autoridad máxima por encima del presidente y de las demás instituciones del Estado.
Protestas y celebraciones
En Teherán y otras ciudades se registraron manifestaciones contra Israel y EE.UU. Sin embargo, testigos citados por Reuters señalaron que algunos ciudadanos también celebraron en las calles la muerte del ayatolá, en medio de un clima de fuerte control interno.