Trump amenaza a Irán con “una fuerza nunca antes vista” si hay represalias tras la muerte de Ali Jamenei

La muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, confirmada por medios estatales tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel , abrió una nueva fase de máxima tensión regional. Mientras Teherán promete represalias “sin precedentes”, el presidente estadounidense, Donald Trump , lanzó una advertencia directa.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Irán acaba de declarar que hoy va a atacar con mucha fuerza, con más fuerza que nunca (…) Mejor que no lo hagan, porque si lo hace, ¡los golpearemos con una fuerza nunca antes vista!”, escribió Trump en su red Truth Social.

Conflicto en Medio Oriente Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

Conflicto en Medio Oriente Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán y anuncia que los bombardeos continuarán

La Guardia Revolucionaria anunció que lanzará “la operación ofensiva más feroz en la historia” contra bases militares israelíes y estadounidenses. El mensaje fue difundido en Telegram poco después de que se confirmara el fallecimiento del ayatolá en el ataque coordinado del sábado.

El gobierno iraní decretó 40 días de luto nacional, una medida de alto contenido simbólico en la tradición chiita. Según agencias oficiales, la decisión fue adoptada de forma unánime y refleja la centralidad política y religiosa que Jamenei tenía desde 1989.

Medios estatales también informaron que la hija y la nieta del líder murieron en los bombardeos.

Embed - Estados Unidos: protestas a favor y en contra de la operación "Furia Épica" en Irán

Gobierno provisional y sucesión

Tras la muerte del líder supremo, Irán activó el mecanismo constitucional que prevé la conformación de un consejo provisional de gobierno. El órgano está integrado por el presidente reformista Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y un miembro del Consejo de Guardianes designado por el Consejo de Conveniencia.

La ley establece además que la Asamblea de Expertos debe elegir “lo antes posible” a un nuevo líder supremo, una figura que concentra la autoridad máxima por encima del presidente y de las demás instituciones del Estado.

Protestas y celebraciones

En Teherán y otras ciudades se registraron manifestaciones contra Israel y EE.UU. Sin embargo, testigos citados por Reuters señalaron que algunos ciudadanos también celebraron en las calles la muerte del ayatolá, en medio de un clima de fuerte control interno.

FUENTE:FRANCE24