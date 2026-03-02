  • Cotizaciones
    Trump anuncia que la ofensiva contra Irán puede durar semanas y advierte que lo peor aún no llegó

    El presidente de Estados Unidos reafirma que la ofensiva conjunta con Israel puede extenderse semanas y amenaza con expandirse, en medio de represalias iraníes y un conflicto que ya afecta a toda la región

    Donald Trump de la Casa Blanca, 2 de marzo de 2026.

    Donald Trump de la Casa Blanca, 2 de marzo de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/JIM LO SCALZO
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Estados Unidos (EE.UU.) confirmó que la ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán no será una operación breve. El presidente Donald Trump declaró que su decisión de iniciar la guerra respondió a lo que definió como “la última y mejor oportunidad” para neutralizar el supuesto programa nuclear iraní.

    En una comparecencia en la Casa Blanca, sostuvo que Washington prevé entre cuatro y cinco semanas de ataques, aunque advirtió que las fuerzas estadounidenses tienen capacidad para prolongar la campaña “mucho más allá”. Según el mandatario, el objetivo es impedir que la República Islámica desarrolle armas nucleares y destruya su infraestructura de misiles balísticos.

    Leé además

    El presidente Donald J. Trump supervisa las operaciones militares de Estados Unidos en Irán: Operación Furia Épica, 28 de febrero de 2026.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Trump amenaza a Irán con “una fuerza nunca antes vista” si hay represalias tras la muerte de Ali Jamenei
    Manifestantes sostienen un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y una bandera iraní durante una protesta contra el ataque de Estados Unidos a Irán, frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, California, el sábado 28 de febrero de 2026.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    La caída de Ali Jamenei tras la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel

    Las declaraciones marcan un punto de inflexión en la escalada que ya arrastra a varios países de Medio Oriente, tras las represalias iraníes contra bases estadounidenses en la región.

    Embed - Donald Trump, presidente de EE. UU., habla tras los ataques conjuntos del fin de semana en Irán

    Objetivo declarado: misiles y programa nuclear

    Desde el Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, detallaron que la meta central es destruir el sistema de misiles balísticos de Teherán y evitar que el país consolide capacidades nucleares.

    Aunque confirmaron que actualmente no hay tropas estadounidenses en suelo iraní, no descartaron ninguna opción. “Iremos tan lejos como sea necesario”, afirmó Hegseth, quien insistió en que la ofensiva no busca un cambio de régimen, aunque reconoció que “el régimen cambió”, en alusión a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y de otros altos mandos militares en los primeros bombardeos.

    El propio Trump sostuvo que un Irán armado con misiles de largo alcance y armas nucleares representaría una amenaza “intolerable” tanto para Medio Oriente como para EE.UU. Sin presentar pruebas públicas, afirmó que la amenaza era inminente.

    Embed - Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU. asegura que las operaciones en Irán serán prolongadas

    Contradicciones y antecedentes

    Las nuevas afirmaciones contrastan con declaraciones realizadas por el mandatario en junio de 2025, tras la llamada “guerra de los 12 días”, cuando aseguró que los ataques conjuntos con Israel habían destruido la mayor parte de las capacidades nucleares iraníes.

    Ahora, la Casa Blanca plantea que la amenaza persiste y que la ofensiva actual es necesaria para terminar definitivamente con el programa estratégico de Teherán.

    “Furia Épica”: mil blancos en 24 horas

    La operación militar, denominada “Furia Épica”, comenzó el 28 de febrero a las 9:45 (hora de Teherán), tras una orden directa de Trump emitida el día anterior. Según el general Caine, participaron más de 100 aeronaves —incluidos bombarderos, cazas y drones— además de fuerzas navales y unidades cibernéticas.

    Los primeros misiles lanzados fueron Tomahawk disparados desde el mar. El operativo incluyó ataques de precisión contra infraestructuras subterráneas, centros de mando, redes de inteligencia y sistemas de comunicación, así como acciones en el espacio y el ciberespacio para debilitar la capacidad de respuesta iraní.

    En paralelo, Israel ejecutó cientos de bombardeos adicionales contra objetivos previamente identificados.

    Bajas y advertencias

    Washington confirmó la muerte de cuatro militares estadounidenses en la operación. El Pentágono anticipó que podrían registrarse más pérdidas, mientras continúa el despliegue de fuerzas en la región.

    Hegseth sostuvo que “la guerra es el infierno” y remarcó que no se trata de un conflicto como Irak ni de una ocupación prolongada, sino de una campaña con objetivos definidos.

    Desde Teherán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria advirtió que sus enemigos “no tendrán seguridad en ninguna parte del mundo, ni siquiera en sus propios hogares”. Las declaraciones elevan el riesgo de atentados o ataques indirectos fuera del teatro inmediato de operaciones.

    FUENTE:FRANCE24

