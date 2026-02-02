Trump endurece su discurso contra Cuba y suma sanciones económicas

En la última semana, el presidente estadounidense Donald Trump intensificó su retórica contra Cuba en declaraciones públicas. El 27 de enero, durante un evento en Iowa, afirmó que “Cuba estará en crisis muy pronto” y, dos días después, anunció aranceles a todos los países que suministran petróleo a la isla caribeña.
En paralelo, a la tradicional marcha de antorchas del 29 de enero se sumó una protesta contra Washington. El gobierno cubano calificó la medida arancelaria de Trump como “fascista, criminal y genocida”, aunque no descartó la posibilidad de un diálogo.