    lunes 02 de febrero de 2026

    Trump endurece su discurso contra Cuba y suma sanciones económicas

    El presidente de Estados Unidos lanzó nuevas advertencias públicas, impuso aranceles a países que abastecen de petróleo a la isla y provocó una respuesta política y social del gobierno cubano

    Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En la última semana, el presidente estadounidense Donald Trump intensificó su retórica contra Cuba en declaraciones públicas. El 27 de enero, durante un evento en Iowa, afirmó que “Cuba estará en crisis muy pronto” y, dos días después, anunció aranceles a todos los países que suministran petróleo a la isla caribeña.

    En paralelo, a la tradicional marcha de antorchas del 29 de enero se sumó una protesta contra Washington. El gobierno cubano calificó la medida arancelaria de Trump como “fascista, criminal y genocida”, aunque no descartó la posibilidad de un diálogo.

    Kevin Warsh.
    Estados Unidos

    Trump nomina a Kevin Warsh para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed

    Por RFI
    Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOTOS en el escenario durante la 68.ª 
    Estados Unidos

    Los Grammy se convierten en una tribuna contra Trump y su política migratoria

    Por RFI
    Embed - Trump intensifica retórica contra Cuba mientras la isla rechaza intervención de EE. UU.

    FUENTE:FRANCE24

    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

    Consejos de Salarios: con la primera fase de la ronda casi cerrada y varios “hitos”, MTSS convoca nuevas mesas

    Por Redacción Búsqueda
    Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOTOS en el escenario durante la 68.ª 

    Los Grammy se convierten en una tribuna contra Trump y su política migratoria

    Por RFI
    Una de las preocupaciones de la AUF es que la televisión se enfoque en el fútbol y no en incidentes que sucedan en las tribunas. 

    Las transmisiones de fútbol no podrán mostrar barras o pancartas políticas, ni tener relatos maliciosos contra la AUF

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, en el Parlamento. 

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández