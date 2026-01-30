  • Cotizaciones
    Donald Trump postula a Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed

    El presidente estadounidense dijo este viernes que nominará al exgobernador de la Reserva Federal al mando de esa institución. Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con el actual responsable, Jerome Powell, con la exigencia de que se reduzcan las tasas de interés

    Kevin Warsh.

    Kevin Warsh.

    FOTO

    EFE/EPA/WILL OLIVER
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que nominará a Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal (Fed, banco central), como próximo titular de la institución.

    “Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizá el mejor”, escribió Trump en su red social Truth Social. “Nunca te dejará tirado”, añadió.

    Warsh deberá suceder a Jerome Powell, actual presidente de la Fed, cuyo mandato concluye en mayo.

    El Partido Republicano del presidente tiene mayoría allí, pero el destino de la Fed es uno de los pocos temas sobre los que algunos legisladores oficialistas manifiestan públicamente su desacuerdo con Trump.

    El anuncio fue realizado a primera hora de la mañana, antes de la apertura de Wall Street, que aguardaba con expectativa la decisión presidencial.

    Un hombre que respalda las posiciones presidenciales

    Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump ha mantenido un enfrentamiento sostenido con Jerome Powell, al exigir de forma reiterada una baja de las tasas de interés.

    En su última reunión, celebrada esta semana, la Fed resolvió mantener sin cambios los tipos de referencia, en un rango de entre 3,50% y 3,75%.

    En paralelo, Trump intentó destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook y su administración abrió una investigación sobre Powell a raíz de las obras de remodelación de la sede del banco central. Ambas iniciativas fueron interpretadas por la Fed como presiones directas sobre su autonomía.

    Kevin Warsh, oriundo de Nueva York, ha intensificado en los últimos meses sus críticas a la Reserva Federal, alineándose con varias de las posiciones del presidente y de su equipo económico. Antes de integrarse al sector público, trabajó como banquero de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley.

    Durante el primer mandato de Trump, Warsh ya había sido considerado para asumir la presidencia de la Fed en reemplazo de Janet Yellen, aunque finalmente la Casa Blanca se inclinó por Powell.

    Con Trump insistiendo en la necesidad de tasas de interés más bajas para estimular la economía, la atención estará puesta ahora en cómo Warsh gestionará la independencia del banco central frente a las presiones políticas.

    El intento de destitución de Lisa Cook, basado en presuntas irregularidades hipotecarias, derivó en una batalla judicial que podría sentar un precedente clave sobre el margen de maniobra del presidente para remover a altos funcionarios de un organismo independiente.

    A su vez, la investigación impulsada por la Casa Blanca sobre las reformas en la sede de la Reserva Federal fue denunciada por Powell como una amenaza directa a la independencia institucional del banco central.

    Mandatos

    La Fed tiene dos mandatos: mantener a raya la inflación y busca el pleno empleo, y su herramienta de acción por excelencia son los niveles de los tipos de interés.

    Warsh ha superado a otros tres candidatos que manejaba el mercado para el puesto: el gobernador de la Fed Christopher Waller; Rick Rieder, del gigante de las inversiones BlackRock, y el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett.

    Warsh fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011. También fue parte de la administración del expresidente George W. Bush, donde se desempeñó como asesor de política económica de la Casa Blanca de 2002 a 2006, antes de ser nominado para la Junta de Gobernadores de la Fed.

    FUENTE:RFI

