Trump exige la “rendición incondicional” de Irán mientras se amplía el conflicto en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , exigió este viernes la “rendición incondicional” de Irán , en lo que representa una fuerte escalada política en medio del conflicto iniciado una semana atrás tras los ataques lanzados junto a Israel contra objetivos iraníes.

El mandatario estadounidense difundió su mensaje a través de redes sociales, pocas horas después de que autoridades iraníes señalaran que algunos países —no identificados— habían comenzado a impulsar gestiones diplomáticas para intentar frenar la guerra.

“¡No habrá acuerdo con Irán, excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió Trump. En el mismo mensaje agregó que, una vez alcanzado ese escenario y tras la elección de “un líder grande y aceptable”, Estados Unidos y sus aliados trabajarían para “rescatar a Irán del borde de la destrucción”.

Según Trump, ese eventual proceso permitiría transformar al país en una nación “económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, en una formulación que sugiere la posibilidad de un cambio de régimen como salida al conflicto.

Las declaraciones marcan un endurecimiento de la posición de Washington en momentos en que algunas capitales intentan abrir un canal de mediación para evitar una escalada mayor en Medio Oriente.

Israel asegura haber destruido un búnker de Jamenei en Teherán

En paralelo a la ofensiva política de Washington, el Ejército israelí afirmó este viernes que una operación aérea con 50 aviones de combate destruyó un búnker militar subterráneo vinculado al líder supremo iraní, Alí Jamenei, ubicado bajo el complejo de liderazgo del régimen en Teherán.

La información fue difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel en sus redes sociales. Según el comunicado, la instalación fue “desmantelada” durante la operación aérea.

Sin embargo, la declaración no precisa si se trata de un ataque reciente o de las mismas acciones militares realizadas el 28 de febrero, cuando Israel y EE.UU. iniciaron la actual escalada bélica.

Ese primer día de bombardeos, las fuerzas israelíes aseguraron haber eliminado a Jamenei y a varios altos cargos del gobierno iraní, entre ellos el ministro de Defensa, que se encontraban reunidos en el momento del ataque.

La falta de detalles sobre el momento exacto del bombardeo añade incertidumbre sobre la situación militar en la capital iraní y sobre el impacto real de los ataques en la estructura de poder del país.

El conflicto se extiende a Líbano y agrava la crisis humanitaria

Mientras continúan los ataques entre Israel e Irán, el conflicto también se intensifica en Líbano, donde los enfrentamientos con el movimiento chií Hezbolá han provocado nuevas víctimas.

Este viernes un ataque israelí en la ciudad costera de Sidón, en el sur del país, dejó al menos cinco muertos y siete heridos, según informó el Ministerio de Salud libanés.

Las cifras oficiales señalan que, hasta la noche del jueves, al menos 123 personas habían muerto y 683 habían resultado heridas en Líbano en el marco de los intercambios de ataques entre Israel y Hezbolá. Las autoridades no han precisado cuántas de las víctimas son civiles.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió que el país enfrenta “un momento peligroso y difícil” al verse arrastrado a un conflicto que, según dijo, “no buscó ni eligió”.

Durante una reunión con embajadores árabes y representantes diplomáticos de otros países, Salam alertó además sobre el desplazamiento masivo de población desde el sur del país y los suburbios del sur de Beirut, y señaló que las consecuencias humanitarias y políticas de esa crisis podrían ser “sin precedentes”.

FUENTE:FRANCE24