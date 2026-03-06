  • Cotizaciones
    viernes 06 de marzo de 2026

    Israel anuncia una nueva fase de la guerra mientras bombardea Beirut y Teherán

    La televisión estatal iraní informó este viernes de explosiones en Teherán tras una oleada de ataques israelíes “a gran escala”. En Shiraz murieron unas 20 personas, mientras Israel intensificó bombardeos en el sur del Líbano y Beirut y Hezbolá ordenó evacuar localidades israelíes ubicadas a menos de cinco kilómetros de la frontera

    Columnas de humo se elevan tras un ataque aéreo israelí en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 6 de marzo de 2026.

    Columnas de humo se elevan tras un ataque aéreo israelí en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 6 de marzo de 2026.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En el séptimo día de guerra, los ataques continúan en ambos bandos. El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó que el conflicto con Irán entra en una nueva etapa y prometió “otras sorpresas” contra la República Islámica.

    La televisión estatal IRIB informó de varias explosiones en el oeste y el este de Teherán, después de que el ejército israelí anunciara una oleada de ataques “a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní”. Además, unas 20 personas murieron el jueves por la noche en un ataque con misiles contra la ciudad de Shiraz, en el sur del país, según la agencia estatal IRNA.

    Leé además

    Mojtaba Jamenei.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    “El poder detrás de las túnicas”: así es Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo de Irán y candidato a sucederlo
    Columnas de humo se alzan tras un ataque aéreo israelí en Dahieh, un suburbio predominantemente chií en el sur de Beirut, Líbano.  
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Se intensifica la guerra en Medio Oriente con ataques de Israel, Irán y Estados Unidos

    Irán y Líbano, los dos blancos principales

    Del lado libanés, Israel ordenó a sus fuerzas avanzar dentro de Líbano para ampliar su control en la frontera y bombardeó Beirut el jueves por la noche. La agencia estatal Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó de ataques nocturnos contra seis localidades del sur del país, sin reportar víctimas. Este viernes por la mañana también fue bombardeada la zona de Baalbek, mientras continúan los ataques sobre la capital.

    El movimiento libanés Hezbolá reivindicó disparos de artillería y cohetes contra posiciones del ejército israelí cerca de la frontera y pidió evacuar las localidades israelíes situadas “a menos de cinco kilómetros” de la línea limítrofe. Por su parte, los Guardianes de la Revolución Islámica anunciaron el lanzamiento de misiles y drones hacia Tel Aviv, donde se registraron al menos ocho explosiones el viernes por la mañana.

    La televisión estatal iraní afirmó además que drones de los Guardianes de la Revolución atacaron al portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN72), desplegado en el Golfo. En paralelo, Sri Lanka tomó el control de un buque de guerra iraní cuya tripulación había evacuado el día anterior, dos días después de que Estados Unidos hundiera con torpedos otra fragata de la República Islámica.

    Embed - Más de 83.000 desplazados en Líbano por ataques israelíes

    Desplazamientos preocupantes

    La Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que cerca de 100.000 personas han sido desplazadas en Líbano. Además, señaló que decenas de miles de refugiados sirios que vivían en el país han regresado a Siria, y calificó la situación en Oriente Medio como una “grave emergencia humanitaria”.

    Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí para el sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut generan serias preocupaciones en materia de derecho internacional. “Estas órdenes de evacuación generalizadas afectan a cientos de miles de personas”, señaló el organismo, que alertó especialmente por el riesgo de traslados forzosos.

    Embed - La ambigua postura de la Casa Blanca sobre Irán: de la vía diplomática a los bombardeos

    Trump: Enviar tropas a Irán, una “pérdida de tiempo”

    El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves por la noche que el envío de tropas terrestres a Irán sería una “pérdida de tiempo”, al considerar que el país ya ha “perdido todo”.

    Sin embargo, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, aseguró a NBC News que Teherán no está pidiendo un alto el fuego ni ve motivos para negociar con Estados Unidos. Sobre el estratégico Estrecho de Ormuz, añadió que por ahora no planean cerrarlo, aunque evaluarán todas las opciones si la guerra continúa.

    Trump también sostuvo que debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, y declaró al medio Axios que debe participar en ese nombramiento, en una comparación con el caso de Delcy Rodríguez en Venezuela.

    Embed - Europa adopta medidas de seguridad ante la escalada entre EE. UU., Israel e Irán • FRANCE 24

    Nuevos ataques en la región

    Las autoridades de Baréin informaron que ataques iraníes alcanzaron este viernes un hotel y dos edificios residenciales de la capital, Manama, y causaron daños materiales. No reportaron víctimas mortales. Además, los habitantes de Dubái recibieron este viernes en sus celulares una alerta del Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos que los instaba a refugiarse por una “amenaza potencial de misiles”, constataron corresponsales de AFP.

    Arabia Saudita afirmó haber interceptado tres nuevos misiles que se dirigían hacia la base aérea de Príncipe Sultán, donde se encuentran militares estadounidenses. Riad también repelió varios drones en la misma zona. Catar afirmó además la mañana de este viernes haber repelido un ataque con drones contra una base estadounidense.

    Po otra parte, el líder de los rebeldes hutíes pro-Irán en Yemen, Abdul Malik al Houthi, aseguró el jueves que su grupo tiene el dedo “en el gatillo” y que está listo para atacar “en cualquier momento si así lo exigen los acontecimientos”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

