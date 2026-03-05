Director de la ANP Jorge Gandini respondió demanda de Lobraus y le atribuye “impericia” empresarial

Solicitando su “total rechazo”, el director en representación de la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, contestó el lunes 2 a la demanda por daños y perjuicios promovida en su contra por parte de Lobraus Puerto Libre.

La empresa logística, cuyo contrato de concesión está en proceso de rescisión por parte del Poder Ejecutivo desde principios de este año, le reclamó al director blanco US$ 1 millón por “lucro cesante”, “daño emergente” y “daño moral reputacional”. Eso fue por las declaraciones públicas realizadas el 12 de setiembre por Gandini en El Observador, cuando calificó a la empresa como “deudor contumaz, serial”, en momentos en que el ente evaluaba la rescisión de la concesión de ese depósito logístico en el Puerto de Montevideo .

En el escrito de respuesta presentada por la defensa de Gandini se indica que “no existe ni precisión, ni alegación adecuada en el relato sobre los daños” que reclama Lobraus, ni “en qué consisten, cómo y cuándo se produjeron y tampoco se propone medios probatorios”. Agrega que el “pedido de daño moral se funda en afirmación falsa”.

Sobre la expresión de “deudor contumaz, serial”, el escrito afirma que esa es la definición “más exacta” de una conducta que se mantuvo durante largo tiempo. Al respecto, relata el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Lobraus con la ANP, por pago de canon y por la construcción en el área concedida de una torre de 21 pisos. Apunta que se le ofrecieron formas de pago y refinanciación, sin éxito, y que cuando realizó las declaraciones la concesión “llevaba vigente casi 10 años y en ese plazo solo se construyó parcialmente el depósito, sin rastros, ni proyecto ejecutivo, de la torre”.

La defensa del jerarca aclaró, además, que los expedientes vinculados a Lobraus no son de carácter secreto, reservado o confidencial, por lo que no existe “información privilegiada”.

La actividad de Lobraus como depósito logístico cesó el mes pasado, cuando finalizó la autorización de la Dirección Nacional de Aduanas para que entregara la mercadería en stock a sus clientes. La empresa está en conversaciones con el Ministerio de Trabajo y el sindicato por las obligaciones que tiene pendientes con los trabajadores en “seguro de paro”.

“Irreversible e ilevantable”

Sobre el pago pendiente por concepto de canon por parte de Lobraus, el escrito reconstruye cronológicamente los hechos y destaca que el Directorio de la ANP otorgó financiación de la deuda en dos oportunidades, pero fueron incumplidas, a pesar de las intimaciones realizadas. Atribuye un “patrón sostenido y reiterado de incumplimientos contractuales, reglamentarios y económicos, que se extiende desde los primeros años de vigencia de la concesión hasta la decisión administrativa de rescindir el contrato”. Agrega que se trata de una “conducta persistente” de incumplimiento y una “reiterada necesidad de auxilio financiero” por parte de la administración.

Señala que Lobraus alegó, en otras actuaciones frente a la ANP, que entre las razones que explican sus dificultades económicas están el impacto en la actividad portuaria que ocasionó en su momento la pandemia de Covid-19, la baja hídrica en el río Paraná y el menor tránsito por la hidrovía, el contrato de la Terminal Cuenca del Plata —cuyo accionista mayoritario es la multinacional belga Katoen Natie— con el Estado uruguayo y la modificación en las rutas de las barcazas paraguayas que dejaron el Puerto de Montevideo.

En ese contexto, la defensa de Gandini plantea que es “improcedente” y falso el intento de Lobraus de presentarse en la demanda con un perfil de “solvencia y confiabilidad”. Y añade que “el rol de víctima” con el que la firma buscó posicionarse “carece por completo de sustento fáctico y jurídico” y resulta “inadmisible”.

Por otra parte, destaca que en el ejercicio de función pública, el director veló por el interés nacional y de la ANP, en particular, y que ante los cuestionamientos a su actuación por parte de la concesionaria y las acciones judiciales anunciadas, Gandini se excusó de seguir interviniendo en los temas vinculados a Lobraus a partir del 28 de octubre pasado. A partir de esa decisión personal, concluye que si los dichos del director causaron daño, ello se circunscribiría a 43 días calendario (entre la fecha de la publicación en el portal El Observador hasta que dejó de intervenir). “El reclamo es un absurdo evidente”, indica el escrito, ya que se busca atribuir a los dichos y actuación de Gandini como los causantes del “deterioro reputacional y económico” en ese breve lapso.

Lobraus Vista del depósito de Lobraus en el Puerto de Montevideo, cuando estaba en actividad. Captura de pantalla de página web de Lobraus

En contraposición, la defensa sostiene que el “verdadero problema de Lobraus” no han sido los dichos del director, ni residen en la “supuesta animosidad personal, ni en móviles político-partidarios”, sino en la “situación objetiva de la empresa respecto de sus obligaciones, (...) que por su propia impericia parece ser irreversible e ilevantable”.

Así, el director “controvierte y rechaza” los dichos y hechos que invoca Lobraus, además del pedido de condena, y plantea que el tribunal condene con “costas y costos” a la firma.

En el escrito se reseña la situación deficitaria de Lobraus, el endeudamiento con acreedores privados por la emisión de obligaciones negociables por US$ 5 millones —con los que financió la construcción del depósito portuario— y la capacidad de pago “muy comprometida” (categoría 4) en el sistema bancario, según la normativa del Banco Central.

Más adelante, la defensa afirma que Lobraus tiene una historia, según surge de los múltiples expedientes administrativos de la ANP, caracterizada por un comportamiento que ha estado “chicaneando, alargando los procedimientos, planteando defensas y recursos con fundamentos reiterados, etcétera”. Como prueba de que continúa con esa conducta, la defensa de Gandini menciona en varias oportunidades la citación a conciliación a los tres directores de la ANP, por un reclamo de US$ 50 millones ante pérdida de la inversión.

Búsqueda consultó a la ANP y esa audiencia judicial, fijada para ayer miércoles 4, fue suspendida y no se fijó nueva fecha.

Al final de la contestación de Gandini, de 58 páginas, diligencia una serie de documentos como medios de prueba, se reserva el derecho de promover juicio en contra de la empresa por daños y perjuicios causados a nivel personal y por los que produzca hacia el futuro.