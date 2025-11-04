  • Cotizaciones
    martes 04 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump mantiene el suspenso sobre un posible ataque a Venezuela

    El presidente de Estados Unidos mantiene una postura ambigua sobre un posible ataque directo contra Venezuela

    Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca.

    Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro insiste en que Washington busca un cambio de régimen en el país sudamericano y denuncia una campaña de presión política y militar.

    Leé además

    Donald Trump durante la entrevista con 60 Minutes
    Video
    Venezuela

    Trump dice que los días de Maduro en el poder están contados

    Por RFI
    Un misil de crucero AGM-86B desarmado es lanzado desde un bombardero B-52H Stratofortress sobre el campo de pruebas y entrenamiento de Utah durante una misión del Programa de Evaluación de Sistemas de Armas Nucleares el 22 de setiembre de 2014.
    Video
    Estados Unidos

    Supervivientes de Hiroshima y Nagasaki protestan contra Trump por reanudar las pruebas nucleares

    Por RFI

    Mientras tanto, Estados Unidos ya ha desplegado unidades militares en el Caribe y ha atacado presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, en lo que Trump describe como una “guerra contra las drogas”.

    Embed - Donald Trump: “Nicolás Maduro tiene los días contados”

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Caso Cardama

    El conflicto con Cardama vuelve a encender la mayor alerta de la Armada: quedarse sin flotilla para custodiar el mar

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sindicatos

    El PIT-CNT reclamó al gobierno de Orsi “cumplir” ante un escenario “insuficiente” en presupuesto y salarios

    Por Redacción Búsqueda
    Educación

    Ceibal celebra avance de piloto en 87 liceos para bajar inasistencias, luego de alcanzar logros en escuelas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Álvaro Danza y Cristina Lustemberg durante la asunción del nuevo directorio de ASSE, en abril.

    Danza y Lustemberg se reúnen con la bancada de diputados del Frente Amplio para preparar la interpelación

    Por Redacción Búsqueda
    El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han reiterado que no disponen de la normativa suficiente para combatir la violencia en el fútbol. 

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Vista aérea del Astillero Cardama en la ciudad de Vigo.

    Cardama entregó documentos sobre EuroCommerce al ministerio con inconsistencias, algunas advertidas por el estudio Delpiazzo

    Por Guillermo Draper
    Los entrañables Chandler y Joey en su apartamento.

    Sexo, amigos y el problema de la vivienda

    Por Ismael Grau