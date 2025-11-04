Trump mantiene el suspenso sobre un posible ataque a Venezuela

El republicano aseguró que “el gobierno de Maduro tiene los días contados”, en una nueva muestra de su tono desafiante hacia el régimen venezolano.
El presidente de Estados Unidos mantiene una postura ambigua sobre un posible ataque directo contra Venezuela
El republicano aseguró que “el gobierno de Maduro tiene los días contados”, en una nueva muestra de su tono desafiante hacia el régimen venezolano.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro insiste en que Washington busca un cambio de régimen en el país sudamericano y denuncia una campaña de presión política y militar.
Mientras tanto, Estados Unidos ya ha desplegado unidades militares en el Caribe y ha atacado presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, en lo que Trump describe como una “guerra contra las drogas”.
FUENTE:FRANCE24