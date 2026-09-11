Trump recuerda los atentados del 11-S: “Nunca lo olvidaremos, por eso estamos luchando hoy”

Hace un cuarto de siglo, aviones de línea secuestrados por la organización yihadista Al Qaeda derribaron las Torres Gemelas en Nueva York y golpearon el Pentágono. Un cuarto avión cayó en Pensilvania. Los ataques dejaron casi 3.000 muertos.

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“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres (de las víctimas) hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos, por eso luchamos hoy”, dijo Trump en la ceremonia en Washington. “No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”, añadió.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la batalla contra el yihadismo continúa ahora con Irán.

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En Nueva York, la ceremonia se llevó a cabo en la “Zona Cero”, en el sur de Manhattan donde se levantaban las Torres Gemelas , y asistieron el vicepresidente JD Vance y cuatro exmandatarios estadounidenses: Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, los tres demócratas, así como el republicano George W. Bush, quien gobernaba el día de los atentados.

Junto a ellos ocupó un lugar destacado Zohran Mamdani, de 34 años, perteneciente al ala izquierda del Partido Demócrata y primer alcalde de la ciudad en prestar juramento sobre el Corán.

Los familiares de las víctimas leyeron la larga lista de nombres de los fallecidos en medio de una fuerte vigilancia policial. “Cada año es un periodo muy difícil para nosotros, y este año aún más porque llegamos al hito de los 25 años”, declaró a la AFP John Fila, un bombero presente a unos cientos de metros durante otra ceremonia en Manhattan.

Giuliani “ofendido”

Tras los atentados, los actos antimusulmanes se dispararon en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. La policía también reforzó la vigilancia de las comunidades musulmanas en nombre de la lucha contra el islamismo, a través de un programa que posteriormente fue abandonado.

En 2001, “por supuesto ya había una población musulmana en Nueva York, pero era menos numerosa y prácticamente no tenía peso político. Desde entonces, la situación ha cambiado considerablemente, tanto en la ciudad como a escala nacional”, señaló a la AFP el politólogo Lincoln Mitchell.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (izquierda), y la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill (centro), asisten a la ceremonia de conmemoración del 25.º aniversario del 11-S en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 11 de setiembre de 2026. EFE/EPA/Barry Williams / POOL

Pese a ello, algunas voces conservadoras pidieron que Mamdani no asistiese a las conmemoraciones, entre ellas la de Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York en el momento de los atentados y quien luego fue abogado de Donald Trump.

Giuliani se declaró ofendido por la presencia del joven mandatario en la “Zona Cero”.

Con más de 100.000 firmas de respaldo, una petición lo acusa de estar asociado con personas “desdeñosas con las instituciones estadounidenses o insuficientemente críticas hacia las ideologías extremistas”, sin precisar cuáles.

Miembro de la pequeña formación Socialistas Democráticos, Mamdani es un militante comprometido con la causa palestina y muy crítico con Israel, al que acusa de haber perpetrado un “genocidio” en Gaza.

El expresidente estadounidense Bill Clinton, la exprimera dama estadounidense Michelle Obama, y los expresidentes estadounidenses Barack Obama y George W. Bush asisten a la ceremonia de conmemoración del 25.º aniversario del 11-S en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 11 de setiembre de 2026. EFE/EPA/Barry Williams / POOL

Esta semana anunció la publicación de decenas de miles de documentos que revelan, según él, que la ciudad ocultó información sobre la toxicidad del aire tras los atentados contra el World Trade Center.

Además de las 2.977 personas fallecidas en Estados Unidos el día de los atentados, principalmente en Nueva York, más de 9.400 han muerto posteriormente a causa de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico.

“La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaba le mintieron al asegurarle que podía respirar sin peligro un aire tóxico”, dijo Mamdani.

Entre quienes podrían ser señalados figuran el propio Giuliani y Michael Bloomberg, elegido alcalde en noviembre de 2001.

Un recuerdo que se desvanece

Según SITE Intelligence Group, organismo especializado en la vigilancia de páginas web islamistas, Al Qaeda ha publicado imágenes de su jefe en el momento de los atentados, Osama bin Laden, y de su hijo Hamza, con motivo del aniversario.

Bin Laden fue abatido en 2011 en una operación estadounidense; su hijo, en 2019, de acuerdo con Trump.

Un cuarto de siglo después de los atentados, hay unos “100 millones de estadounidenses que aún no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordarlos”, destaca Beth Hillman, presidenta del Museo y Memorial del 11 de Setiembre.

Enfocada por mucho tiempo en el “deber de la memoria”, la institución que dirige centra ahora sus esfuerzos en la transmisión y la educación, con testigos capacitados para hablar ante públicos que sólo conocieron los hechos por sus padres o en la escuela.

Con AFP

FUENTE:RFI