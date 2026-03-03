Bill Clinton afirma que Trump presumía de haber pasado “grandes momentos” con Jeffrey Epstein

En una declaración grabada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Clinton afirmó bajo juramento que el presidente estadounidenes Donald Trump mencionó al pederasta Jeffrey Epstein durante un torneo de golf en 2002 o 2003, después de que él dejara la Presidencia y más de una década antes de que Trump fuera elegido.

“De alguna manera sabía que yo había volado en el avión de Jeffrey Epstein”, declaró Clinton. “Dijo: ‘Sabes, pasamos grandes momentos juntos a lo largo de los años, pero nos distanciamos por un asunto inmobiliario’”.

Estados Unidos Caso Epstein: Hillary Clinton defiende a su esposo e insiste en la necesidad de convocar a Donald Trump

Caso Epstein El gobierno de Estados Unidos omitió archivos del expediente Epstein que mencionan a Trump, según medios

Trump ha señalado que la relación se enfrió después de que Epstein contratara a jóvenes que trabajaban en su club Mar-a-Lago.

Clinton aseguró que ese intercambio no le llevó a creer que Trump estuviera implicado en ninguna conducta indebida relacionada con Epstein. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Tanto Clinton como Trump mantuvieron relación con Epstein antes de que el financiero, con amplias conexiones en círculos empresariales y políticos, se declarara culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor.

Ambos han afirmado reiteradamente que no vieron pruebas de tráfico sexual, y ninguno ha sido acusado por las autoridades de actividad delictiva relacionada con Epstein, quien frecuentaba con líderes empresariales y financieros sus residencias en Nueva York, Florida y el Caribe.

Epstein fue arrestado nuevamente en 2019 y murió en prisión mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.

Durante la Presidencia de Trump, el Departamento de Justicia publicó millones de documentos relacionados con las investigaciones sobre Epstein, incluidas fotografías de Clinton con mujeres cuyos rostros fueron difuminados.

Clinton ha negado en repetidas ocasiones haber cometido irregularidades y ha dicho que lamenta su relación con Epstein.

Clinton dice que fue presentado como donante

En su testimonio de la semana pasada, Clinton afirmó que fue presentado a Epstein por su entonces secretario del Tesoro, Larry Summers, quien lo describió como un donante dispuesto a facilitar vuelos para Clinton y su equipo mientras impulsaba una fundación benéfica contra el sida.

Clinton explicó que viajó en el avión de Epstein en desplazamientos a Asia, África y Europa, y en una ocasión de Florida a Nueva York, pero dejó de recurrir a él después de 2003. “Pensé que el señor Epstein era un hombre interesante, pero no creí que estuviera realmente interesado en lo que yo hacía”, señaló.

Clinton afirmó que nunca tuvo contacto sexual con nadie presentado por Epstein o por su colaboradora Ghislaine Maxwell, aunque sí recibió un masaje en el cuello de una azafata que posteriormente fue identificada como víctima de abusos de Epstein. Dijo que no sabía que el financiero hubiera abusado de jóvenes reclutadas como masajistas.

“En ese momento no pensé que fuera nada inusual. He estado en muchos aviones de personas adineradas donde ofrecen masajes. En barcos y otros lugares también ocurre. Y normalmente no lo acepto”, declaró.

Clinton añadió que nunca visitó la isla caribeña de Epstein y que desconocía que el financiero hubiera acudido en 17 ocasiones a la Casa Blanca durante su Presidencia, entre 1993 y 2001.

El comité, de mayoría republicana, también citó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien declaró la semana pasada que no recordaba haber conocido a Epstein.

Con información de Reuters

FUENTE:FRANCE24