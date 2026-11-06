Una nueva ola de amenazas de bomba contra aviones y medios inquieta a Europa

Una serie de amenazas de bomba inquieta a Europa este viernes, tras varias alertas similares esta semana, dirigidas contra vuelos comerciales pero también contra medios de comunicación que han movilizado a las fuerzas de seguridad.

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Once vuelos con salida o destino Praga han sido objeto de una alerta de bomba, declaró el aeropuerto de la capital checa a la AFP. Un vuelo de la compañía Ryanair que debía partir de Lisboa con dirección a Roma el viernes por la mañana también fue objetivo de una “amenaza de bomba” que resultó infundada, según las autoridades portuguesas.

Cuatro nuevas alertas de bomba también se emitieron el viernes sobre aviones que sobrevolaban el territorio francés, que aterrizaron “sin contratiempos” y en los que los servicios de desminado procedieron a inspecciones de seguridad, anunciaron los servicios del primer ministro. Tras amenazas falsas similares a comienzos de la semana, al menos 20 vuelos ya habían sido objeto de alertas de bomba el jueves. En todos estos casos no se encontró ningún explosivo.

El sector de los medios también fue objeto de amenazas el viernes en Irlanda. Las oficinas de varios medios irlandeses, entre ellos el grupo audiovisual RTÉ, fueron evacuadas el viernes por la mañana tras recibir una alerta de bomba. "Todavía no sabemos si se trata de una sola persona detrás de esta operación o de una acción coordinada", declaró el viceprimer ministro Simon Harris en la radio, mencionando una “situación muy seria y cambiante”.

Esta serie de falsas alertas, difíciles de atribuir, tiene como consecuencia movilizar los servicios de seguridad y sembrar el miedo, a costo cero, subrayan los expertos. Sin prejuzgar la identidad de los autores, “hay que verlo en el marco de las operaciones híbridas contra los Estados europeos”, reaccionó Jean-Marc Rickli, director de riesgos globales y emergentes en el Centro de Política de Ginebra.

“No le cuesta nada a quien lo hace, pero tiene un impacto importante a nivel logístico y, por supuesto, en la percepción de la población. Las autoridades no pueden ignorar estas alertas porque, si una se materializa, se las considerará responsables”, señala. “La OTAN continúa supervisando la situación y coordinándose estrechamente con los aliados”, comentó la organización transatlántica.

La incertidumbre que rodea a los autores de estas alertas hace aún más difícil encontrar una respuesta. Reivindicaciones enviadas el jueves a los aeropuertos de Roma y Sofía procedían de los “combatientes del Estado Masculino”. Esto parece remitir al nombre de un movimiento ultranacionalista ruso, sin que sea posible verificar el vínculo. Los europeos acusan regularmente a Rusia e Irán de llevar a cabo operaciones de desestabilización contra ellos en su territorio, ya sea con campañas de desinformación, sabotaje o ciberataques.

“Evitar sobrerreaccionar”

En los últimos años “han surgido situaciones de confrontación que se ubican por debajo del umbral de los conflictos armados, en las que Estados llevan a cabo acciones hostiles y de desestabilización contra otros Estados”, a veces a través de intermediarios (proxies), subraya una fuente de seguridad europea. Entre estas situaciones hay “acciones cibernéticas, maniobras informativas, de intimidación, o también la instrumentalización de los flujos migratorios”.

Según el jefe de la policía londinense, Mark Rowley, se tratará de mantener la cabeza fría: “Ya hemos vivido esto en el pasado. Cuando afrontábamos las amenazas terroristas vinculadas al IRA (grupo paramilitar irlandés, ndlr), hace décadas, hablábamos de 'terrorismo a 10 peniques': una falsa llamada anunciando una bomba podía perturbar toda una ciudad. Tuvimos que aprender a vivir distinguiendo entre lo que era una broma y lo que era real”, declaró el viernes en la emisora BBC 4.

“En este nuevo entorno de amenazas, con actores malintencionados en los cuatro rincones del mundo, a veces teledirigidos por Estados hostiles, vamos a tener que adaptar ese mismo método para evitar sobrerreaccionar a cada mensaje que recibimos en línea”, agregó.

Con AFP

FUENTE:RFI