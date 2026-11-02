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    Otro ciberataque golpea supermercados de varios países europeos

    Un ciberataque disparó este lunes las temperaturas de las cámaras frigoríficas de supermercados de Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo, como sucedió hace tres semanas en Francia

    Un empleado limpia congeladores que se quedaron sin electricidad en un supermercado de la cadena ICA de Estocolmo, el 2 de noviembre de 2026 en la capital sueca.

    Un empleado limpia congeladores que se quedaron sin electricidad en un supermercado de la cadena ICA de Estocolmo, el 2 de noviembre de 2026 en la capital sueca.

    FOTO

    Fredrik Sandberg / TT News Agency/AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El pasado 12 de octubre grandes cadenas de distribución francesas anunciaron que cientos de sistemas de refrigeración de sus establecimientos habían sido objeto de un ciberataque, que las obligó a tirar alimentos en mal estado y suscitó preocupación por la seguridad alimentaria.

    Nadie ha reivindicado ninguno de los dos ataques. Carrefour Bélgica informó el lunes de problemas en unos 15 de sus 700 establecimientos. “Es un ciberataque, no hay otra explicación”, declaró su portavoz, Mich Vergauwen.

    Una portavoz de Ikea Bélgica también afirmó que un ciberataque había afectado a su tienda de Mons, en el suroeste del país, y había provocado una subida repentina de la temperatura de los congeladores a primera hora del lunes.

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    Las cadenas Delhaize, Colruyt e Intermarché también sufrieron problemas técnicos que afectaron a sus frigoríficos en Bélgica, mientras que Delhaize informó de que cuatro de sus establecimientos en Luxemburgo también se habían visto afectados.

    El grupo industrial belga de refrigeración Sabcobel afirmó que había comenzado a proteger sus instalaciones tras el ataque del 12 de octubre en Francia, pero que alrededor del 10% seguían sin estar reparadas y que algunas se encontraban en los establecimientos afectados el lunes.

    “Si Sabcobel no hubiera iniciado esta operación (...), el impacto habría sido mucho mayor”, declaró a AFP su director general, Stephan Moelans.

    En Suecia, la cadena Coop confirmó que seis de sus cerca de 800 establecimientos habían sufrido un ciberataque a primera hora del lunes. “Podemos confirmar que se trata de un incidente cibernético. El problema ya se ha resuelto y los frigoríficos y congeladores funcionan con normalidad”, declaró a AFP el portavoz, Carlos Cancino.

    Añadió que Coop desconocía quién estaba detrás del ataque, pero señaló que los seis establecimientos afectados estaban conectados a una red móvil 4G, y no al sistema 5G actualizado, lo que los hacía “más vulnerables” a los piratas informáticos.

    “Vulnerabilidades”

    La cadena sueca Ica también informó de que “un número limitado” de sus establecimientos había sufrido problemas de refrigeración, aunque el grupo no pudo confirmar que la causa fuera un ciberataque.

    Según la portavoz de Ica, Helena Johansson, todos los establecimientos afectados estaban conectados a un sistema externo de control de la refrigeración suministrado por el fabricante danés Danfoss, el mismo proveedor atacado en el ciberataque del 12 de octubre contra las cadenas francesas.

    La empresa no ha respondido a la petición de información de AFP.

    En Finlandia, también se detectaron temperaturas irregulares en algunos pequeños supermercados pertenecientes al grupo Kesko.

    Roni Kokkola, especialista en seguridad de la información del Centro Nacional de Ciberseguridad de la Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones (Traficom), no descartó que se hubiera producido una interferencia informática "en lo que respecta a Finlandia".

    “Hemos visto este fenómeno en Europa en los últimos meses, por lo que era de esperar que se extendiera a otros países más allá de Francia”, declaró a AFP.

    En Estonia, al menos un supermercado fue atacado por piratas informáticos que elevaron la temperatura de las unidades de refrigeración hasta los 50 °C, informó la radiotelevisión pública ERR.

    Las unidades eran modelos antiguos suministrados por Danfoss, similares a los atacados en Francia, declaró a ERR Jann Mutso, director de Kitman Coldtech, fabricante y distribuidor de sistemas avanzados de refrigeración.

    “El modus operandi es el mismo, pero no puedo decir más”, afirmó Mutso.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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