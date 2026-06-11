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    Irán bombardea Kwait, Jordania y Baréin tras nuevos ataques de Estados Unidos

    Estados Unidos llevó a cabo la madrugada de este jueves nuevos bombardeos contra Irán, que anunció represalias contra bases militares de Washington en el Golfo y prometió atacar a todos los buques que se adentren en el estrecho de Ormuz

    En la plaza Vanak de Teherán, el 10 de junio de 2026.

    En la plaza Vanak de Teherán, el 10 de junio de 2026.

    FOTO

    ATTA KENARE / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La nueva oleada de ataques, que según el ejército estadounidense apuntó a “centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea”, se lanzó después de que el presidente Donald Trump acusara a Teherán de dar largas a las negociaciones para detener la guerra desatada el 28 de febrero pasado.

    “Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, se quejó el mandatario republicano ante la prensa el miércoles.

    El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reprochó a Irán que “juegue al gato y al ratón” en las conversaciones. “Si tenemos que negociar a base de bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso”, amenazó.

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    Guerra en Medio Oriente

    Estados Unidos reanuda los ataques contra Irán y aumenta la tensión en Medio Oriente

    Estados Unidos e Irán ya se habían atacado mutuamente entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, a pesar de un alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril tras más de cinco semanas de hostilidades.

    Los medios iraníes informaron que se escucharon explosiones a primera hora de este jueves en la isla de Qeshm, en Minab, Sirik y en el puerto de Bandar Abás, en el sur del país.

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    En represalia por estos últimos ataques estadounidenses, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron haber lanzado drones contra las bases militares de Ali al Salem y Ahmad al Jaber en Kuwait, así como contra una instalación aérea en Baréin.

    Por su parte, el ejercito jordano dijo este jueves haber abatido 20 misiles iraníes, después de que los Guardianes de la Revolución afirmaran haber atacado un centro de mando estadounidense en el país.

    “El jueves al amanecer, los sistemas de defensa aérea y el ejército del Aire interceptaron y abatieron 20 misiles lanzados desde Irán en dirección de Azraq”, donde se sitúa la base norteamericana, declaró un responsable militar citado en un comunicado.

    Dicha instalación se encuentra a unos 80 km al este de la capital Amán.

    “La intercepción provocó la caída de escombros, sin causar víctimas ni daños materiales”, puntualizó el ejército jordano.

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    La prensa iraní había anunciado también un ataque contra el cuartel general de la 5ª Flota estadounidense en ese último país del Golfo.

    Las sirenas de alerta aérea se activaron en Baréin, según el Ministerio del Interior. En Kuwait, el ejército anunció que estaba “combatiendo objetivos aéreos hostiles” y la autoridad de aviación civil cerró el espacio aéreo del emirato.

    Teherán también advirtió que sus fuerzas atacarían cualquier barco que intentara atravesar el estratégico estrecho de Ormuz, por el que normalmente transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

    “Un infierno para ustedes”

    “Tras las repetidas violaciones del alto el fuego por parte del enemigo estadounidense, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, informaron los Guardianes de la Revolución, citados por la televisión estatal.

    “Ningún barco debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier aproximación al estrecho de Ormuz se considerará una colaboración con el enemigo”, advirtieron.

    La Armada iraní, citada por los medios del país, incluso informó que “dos buques que intentaban cruzar ilegalmente” esa vía fueron "atacados".

    “¡¿Están poniendo en peligro el sagrado estrecho de Ormuz?! Haremos de esta región un infierno para ustedes”, amenazó el comandante de la aviación de los Guardianes, Sardar Musavi.

    Washington, que por su parte impone un bloqueo a los puertos iraníes, desmintió cualquier bloqueo de Ormuz.

    “REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche”, escribió en la red social X el Comando Militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

    Embed - Informe desde Washington: Trump cumple su amenaza y reanuda ataques sobre Irán

    Este agravamiento de la situación en el Golfo sigue alimentando el aumento de los precios del petróleo.

    El jueves por la mañana, el barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, subía un 1,7% hasta los 94,68 dólares, mientras que el de WTI estadounidense avanzaba un 2% hasta los 91,84.

    Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó el miércoles a los libaneses a sumarse a la lucha del Estado hebreo contra Hezbolá, al afirmar que su país ha sido “tomado como rehén” por ese grupo islamista proiraní.

    Tras bombardeos israelíes sobre Beirut, primero Irán y luego Israel llevaron a cabo ataques recíprocos el domingo y el lunes, por primera vez desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril.

    Teherán exige que Líbano, donde Hezbolá se enfrenta desde el 2 de marzo a Israel, sea incluido en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

    Más de 3.600 personas murieron en Líbano en los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra.

    FUENTE:RFI

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