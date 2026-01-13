  • Cotizaciones
    Irán: Trump alienta a los iraníes a seguir protestando mientras llueven las condenas por la represión

    El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este 13 de enero a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de "los asesinos y los abusadores", en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades.

    Donald Trump.

    Donald Trump.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social. “He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO”, lanzó.

    Leé además

    Una mujer iraní cruza una calle cerca de una valla publicitaria que dice “Irán es nuestra Patria” en la Plaza Enqelab de Teherán, Irán, este martes 13 de enero de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Irán: La represión habría causado más de 600 muertos, Trump sancionará a los socios de Teherán

    Por RFI
    
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Irán: Trump alienta a los iraníes a seguir protestando mientras llueven las condenas por la represión

    Por RFI
    Embed - Trump llama a los iraníes a seguir protestando y "tomarse las instituciones" • FRANCE 24 Español

    Cifras desconocidas

    El movimiento de protesta, iniciado por los comerciantes del Gran Bazar de Teherán en contra de la inflación galopante y la caída del rial, ha provocado las mayores manifestaciones antigubernamentales que la República Islámica ha conocido en años.

    Unas 2.000 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en las manifestaciones que sacuden Irán desde el 28 de diciembre, según declaró el martes a Reuters un responsable iraní bajo condición de anonimato.

    La ONG Iran Human Rights habló por su parte de 648 muertes verificadas, precisando que el bloqueo de internet impuesto por las autoridades dificulta la verificación independiente de información sobre fallecidos, que podrían ser más de 6.000.

    Aunque las restricciones en las comunicaciones han frenado la circulación de información en los últimos días, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró el martes que se habían restablecido los servicios telefónicos, pero que las conexiones a Internet con Irán seguían siendo inestables.

    Embed - Trump amenaza con más aranceles a quienes comercien con Irán

    Reacciones en Europa

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este martes que se propondrán “rápidamente” nuevas sanciones contra Teherán a los 27, tras el “espantoso” balance de víctimas de la represión de las manifestaciones en Irán. “Se propondrán rápidamente nuevas sanciones contra los responsables de la represión”, indicó en la red social X.

    El canciller alemán Friedrich Merz estimó por su parte que parecía perfilarse una caída del régimen, sin precisar si este escenario se basaba en información de inteligencia. Un comentario rechazado por el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi. Francia y Reino Unido convocaron a sus embajadores para condenar la represión.

    Por otra parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró estar “horrorizado” por la creciente violencia de las fuerzas de seguridad iraníes contra los manifestantes. También expresó su temor por las consecuencias judiciales de estas concentraciones, ya que la fiscalía iraní ha mencionado la pena capital para castigar a los “enemigos” del régimen.

    FUENTE:RFI

