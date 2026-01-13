Irán: La represión habría causado más de 600 muertos, Trump sancionará a los socios de Teherán

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes, entre ellas la de nueve menores, y miles de heridos, desde que estalló el movimiento el 28 de diciembre. Sin embargo, advirtió que la cifra real de víctimas podría ser mucho más alta: “según algunas estimaciones, más de 6.000”, así como 10.000 detenidos.

En respuesta, Trump dijo que su país impondrá un arancel de 25% a cualquier país que comercie con Irán. “Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos”, dijo Trump en su red Truth Social. Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

Irán “no busca la guerra, pero está totalmente preparado”, dijo el lunes el canciller Abás Araqchi, en una conferencia de embajadores en Teherán. El diplomático agregó que “también estamos preparados para negociar”, pero matizó que “estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo”. Simultáneamente, la cancillería iraní afirmó que está “abierto” un canal de comunicación entre Teherán y el emisario de Estados Unidos para Oriente Medio.

Corte de internet desde el 8 de enero

Para las organizaciones de derechos humanos, el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero busca ocultar la magnitud de la represión y del derramamiento de sangre.

Según el Gobierno, Irán cortó las comunicaciones el 8 de enero porque se habían iniciado “operaciones terroristas” durante las manifestaciones, inicialmente relacionadas con reivindicaciones económicas, afirmó el martes el ministro de Asuntos Exteriores en la cadena Al Jazeera.

“El gobierno estaba dialogando con los manifestantes. Internet solo se cortó cuando nos enfrentamos a operaciones terroristas y constatamos que las órdenes procedían del extranjero”, declaró Abbas Araghchi.

Contramanifestaciones

Frente a las grandes concentraciones de los últimos días, las autoridades convocaron contramanifestaciones este lunes en apoyo a la República Islámica. Miles de personas se congregaron en la céntrica Plaza Enghelab (“Revolución”) enarbolando la bandera nacional.

Manifestaciones similares de apoyo al gobierno se registraron también en otras ciudades del país, de acuerdo con imágenes divulgadas por la TV estatal iraní. Su movilización es una “advertencia” para Estados Unidos, declaró el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, según la televisión estatal iraní.

En un discurso a la multitud, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país libra una “guerra contra terroristas”, como parte de un conflicto “en cuatro frentes”, mencionando las guerras económica y psicológica, una “guerra militar” con Estados Unidos y “hoy, una guerra contra terroristas”, en referencia a las protestas.

Con AFP

FUENTE:RFI