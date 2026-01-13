  • Cotizaciones
    miércoles 14 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Jefes de bancos centrales del mundo cierran filas con Jerome Powell ante presión de Trump

    El presidente Donald Trump intensificó drásticamente su confrontación con la Reserva Federal a través del Departamento de Justicia investigando y amenazando con presentar cargos criminales contra Jerome Powell

    Jerome Powell.

    Jerome Powell.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell”, resalta la carta enviada por los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo.

    Es una declaración conjunta sin precedentes por parte de los directivos de las entidades financieras globales en momentos en que crecen las presiones de la Administración de Donald Trump contra el dirigente de la Reserva Federal. El pronunciamiento llega luego de que en un video difundido el pasado domingo Powell informara que el Departamento de Justicia abrió una investigación penal en su contra, relacionada con su testimonio ante el Congreso, el pasado junio, en el que se refirió a la renovación multimillonaria de las sedes de la Fed.

    Leé además

    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca
    Video
    Tensión en el Caribe

    Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Una paca de heno con la inscripción “No al Mercosur” se coloca en un tractor mientras agricultores participan en un bloqueo en la autopista A1 cerca de Fresnes-lès-Montauban, Paso de Calais, el 12 de enero de 2026.
    Video
    Comercio

    Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

    Por France 24

    Sin embargo, Powell indicó que se trata de "excusas" en medio de lo que considera una “persecución” por parte del líder de la Casa Blanca, quien ha presionado de manera infructuosa al presidente de la Fed a bajar las tasas de interés.

    Entre los firmantes de la misiva difundida este martes se encuentran Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo–quien firmó en nombre de los 21 bancos centrales de la eurozona–y Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra, junto a sus pares de Australia, Canadá, Corea o Brasil, entre otros.

    Los directivos financieros agregaron que la independencia de los bancos centrales “es un pilar fundamental de la estabilidad de precios, financiera y económica, en interés de los ciudadanos a los que servimos”.

    La independencia de la influencia gubernamental ha sido la base fundamental de la banca central moderna. Siguió siendo la norma incuestionable hasta que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó a exigir tasas más bajas y a presionar a los responsables políticos cuando estos no cumplían.

    En la carta también destacan el rol del estadounidense frente a la Reserva Federal. “Powell ha actuado con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público. Para nosotros, es un colega respetado, altamente estimado por todos los que han trabajado con él”, recalcan.

    Embed - Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, bajo investigación tras presiones de Trump

    Investigación contra Powell

    Powell reveló que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del banco central, y la calificó de "intimidación" del Gobierno del presidente Donald Trump, pese a que fue el mismo Trump quien lo designó para el cargo durante su primer mandato.

    “Siento un profundo respeto por el estado de derecho y la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe analizarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración”, dijo Powell en una declaración de prensa el 11 de enero.

    Aunque las investigaciones apuntan a la supuesta renovación de la sede, Powell lo dice claro “esos son pretextos”. La presión, dijo, es porque ”es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”.

    Trump ha criticado repetidamente a Powell y a la Fed por no actuar con mayor rapidez para reducir las tasas. Los economistas advierten que una Fed politizada que ceda a las exigencias del presidente dañará su credibilidad como combatiente de la inflación y probablemente lleve a los inversores a exigir tasas más altas antes de invertir en bonos del Tesoro estadounidense.

    “El servicio público a veces exige mantenerse firme ante las amenazas”, concluyó Powell.

    Renovación de la sede y sobrecostos

    La renovación de dos edificios de la Reserva Federal en Washington, valorada en 2.500 millones de dólares, se remonta al primer mandato de Trump y atrajo poca atención durante años. Sin embargo, la administración comenzó a quejarse de los sobrecostos del proyecto.

    La Reserva Federal dice que su sede, conocida como el edificio Marriner S. Eccles, necesitaba desesperadamente una modernización porque sus sistemas eléctricos, de plomería y de calefacción, ventilación y aire acondicionado, entre otros, están casi obsoletos; algunos datan de la construcción del edificio en la década de 1930.

    “El proyecto de construcción identificó características arquitectónicas clave para preservar la integridad histórica de los edificios, como la mampostería (incluido el mármol), las fachadas, las salas de reuniones y otros espacios. Las obras de preservación histórica en el Edificio Eccles también incluyen ascensores originales del edificio y salas de conferencias históricas”, declaró la Reserva Federal.

    El presupuesto original del proyecto, cuyo coste se había previsto inicialmente era de 1.900 millones de dólares, y finalmente ha aumentado en 600 millones. La Reserva Federal explicó que los costos de construcción, incluyendo materiales y mano de obra, aumentaron drásticamente durante el pico inflacionario de 2021 y 2022.

    El proyecto requirió una mayor remoción de asbesto de lo previsto. Además, las restricciones locales de Washington sobre la altura de los edificios obligaron a construir bajo tierra, lo cual es más costoso. Debido al aumento de los costos, la junta directiva de la Reserva Federal canceló las renovaciones planificadas de un tercer edificio en 2024.

    Trump dijo el 29 de diciembre que su administración “probablemente” demandaría a Powell por “gran incompetencia” en el costo de las renovaciones, calificándolo como el “precio de construcción por pie cuadrado más alto en la historia del mundo”.

    Con AP, EFE, Reuters

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Mercosur

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de la ANP, frente al Puerto de Montevideo.

    Puerto: ANP prevé rescindir contrato con Lobraus esta semana; la empresa avisó que será “difícil” pagar despidos

    Por Ana Morales
    En la plaza de la Democracia —de la Bandera—, una manifestación de venezolanos residentes en Uruguay en enero de 2019, reclamando la nulidad de las autoridades de su país que habían asumido por esos días. 

    Captura de Maduro agrega incógnitas a una relación económica mínima entre Uruguay y Venezuela

    Por Ismael Grau
    El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

    El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    La policía francesa bloquea a manifestantes del sindicato agrícola Confederation Paysanne (CP) que intentan usar tractores para frenar la circunvalación de París durante una protesta contra el acuerdo comercial con Mercosur, en París.
    Video

    Cadenas de supermercados francesas se niegan a vender productos del Mercosur

    Por RFI