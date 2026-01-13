Jefes de bancos centrales del mundo cierran filas con Jerome Powell ante presión de Trump

“Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell”, resalta la carta enviada por los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Es una declaración conjunta sin precedentes por parte de los directivos de las entidades financieras globales en momentos en que crecen las presiones de la Administración de Donald Trump contra el dirigente de la Reserva Federal. El pronunciamiento llega luego de que en un video difundido el pasado domingo Powell informara que el Departamento de Justicia abrió una investigación penal en su contra, relacionada con su testimonio ante el Congreso, el pasado junio, en el que se refirió a la renovación multimillonaria de las sedes de la Fed .

Tensión en el Caribe Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

Sin embargo, Powell indicó que se trata de "excusas" en medio de lo que considera una “persecución” por parte del líder de la Casa Blanca, quien ha presionado de manera infructuosa al presidente de la Fed a bajar las tasas de interés.

Entre los firmantes de la misiva difundida este martes se encuentran Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo–quien firmó en nombre de los 21 bancos centrales de la eurozona–y Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra, junto a sus pares de Australia, Canadá, Corea o Brasil, entre otros.

Los directivos financieros agregaron que la independencia de los bancos centrales “es un pilar fundamental de la estabilidad de precios, financiera y económica, en interés de los ciudadanos a los que servimos”.

La independencia de la influencia gubernamental ha sido la base fundamental de la banca central moderna. Siguió siendo la norma incuestionable hasta que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó a exigir tasas más bajas y a presionar a los responsables políticos cuando estos no cumplían.

The ECB and other European and international central banks stand in full solidarity with the Federal Reserve System and its Chair Jerome H. Powell.

En la carta también destacan el rol del estadounidense frente a la Reserva Federal. “Powell ha actuado con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público. Para nosotros, es un colega respetado, altamente estimado por todos los que han trabajado con él”, recalcan.

Embed - Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, bajo investigación tras presiones de Trump

Investigación contra Powell

Powell reveló que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del banco central, y la calificó de "intimidación" del Gobierno del presidente Donald Trump, pese a que fue el mismo Trump quien lo designó para el cargo durante su primer mandato.

“Siento un profundo respeto por el estado de derecho y la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe analizarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración”, dijo Powell en una declaración de prensa el 11 de enero.

Aunque las investigaciones apuntan a la supuesta renovación de la sede, Powell lo dice claro “esos son pretextos”. La presión, dijo, es porque ”es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”.

Trump ha criticado repetidamente a Powell y a la Fed por no actuar con mayor rapidez para reducir las tasas. Los economistas advierten que una Fed politizada que ceda a las exigencias del presidente dañará su credibilidad como combatiente de la inflación y probablemente lleve a los inversores a exigir tasas más altas antes de invertir en bonos del Tesoro estadounidense.

“El servicio público a veces exige mantenerse firme ante las amenazas”, concluyó Powell.

Renovación de la sede y sobrecostos

La renovación de dos edificios de la Reserva Federal en Washington, valorada en 2.500 millones de dólares, se remonta al primer mandato de Trump y atrajo poca atención durante años. Sin embargo, la administración comenzó a quejarse de los sobrecostos del proyecto.

La Reserva Federal dice que su sede, conocida como el edificio Marriner S. Eccles, necesitaba desesperadamente una modernización porque sus sistemas eléctricos, de plomería y de calefacción, ventilación y aire acondicionado, entre otros, están casi obsoletos; algunos datan de la construcción del edificio en la década de 1930.

“El proyecto de construcción identificó características arquitectónicas clave para preservar la integridad histórica de los edificios, como la mampostería (incluido el mármol), las fachadas, las salas de reuniones y otros espacios. Las obras de preservación histórica en el Edificio Eccles también incluyen ascensores originales del edificio y salas de conferencias históricas”, declaró la Reserva Federal.

El presupuesto original del proyecto, cuyo coste se había previsto inicialmente era de 1.900 millones de dólares, y finalmente ha aumentado en 600 millones. La Reserva Federal explicó que los costos de construcción, incluyendo materiales y mano de obra, aumentaron drásticamente durante el pico inflacionario de 2021 y 2022.

El proyecto requirió una mayor remoción de asbesto de lo previsto. Además, las restricciones locales de Washington sobre la altura de los edificios obligaron a construir bajo tierra, lo cual es más costoso. Debido al aumento de los costos, la junta directiva de la Reserva Federal canceló las renovaciones planificadas de un tercer edificio en 2024.

Trump dijo el 29 de diciembre que su administración “probablemente” demandaría a Powell por “gran incompetencia” en el costo de las renovaciones, calificándolo como el “precio de construcción por pie cuadrado más alto en la historia del mundo”.

Con AP, EFE, Reuters

FUENTE:FRANCE24