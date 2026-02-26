El dólar sigue débil; ¿lo mueve la geopolítica o la marcha de la economía estadounidense?

Después de las decisiones monetarias y anuncios cambiarios hechos a fines de enero por las autoridades económicas, el precio del dólar subió. Pero esa reacción no se sostuvo: en los últimos días, bajó casi sin pausa.

En el mercado mayorista o “interbancario”, las compraventas se hicieron ayer miércoles 25 a un precio promedio de $ 38,396, casi medio peso por debajo del punto máximo alcanzado después de que el Banco Central recortara la tasa de política monetaria y expresara disposición a volver a comprar dólares. Acercándose el cierre de febrero, el tipo de cambio bajó 0,3% (hasta ayer) y un 1,7% en lo que va del 2026.

A escala internacional, el dólar tendió a valorizarse frente a algunas otras monedas fuertes que están incluidas en el índice DXY. Sin embargo, frente al real brasileño, cayó a mínimos desde mediados del 2024.

Para el estratega cambiario estadounidense Marc Chandler, el movimiento internacional reciente del dólar responde poco a la coyuntura global y más a factores internos de la economía estadounidense. “No creo que el contexto internacional sea el verdadero motor del dólar. Hay incertidumbre geopolítica, sin duda. Pero creo que Estados Unidos (EE.UU.) es en parte la causa. El dólar parece no estar prestando mucha atención a la geopolítica”, afirmó consultado por Búsqueda .

“Este año el dólar comenzó corrigiendo al alza, impulsado no tanto por la geopolítica, sino por datos económicos relativamente fuertes en EE.UU. en el cuarto trimestre. Y esto ha atenuado la especulación sobre el alcance de los recortes de tasas” este 2026 de la Reserva Federal, el banco central federado estadounidense (Fed, por su sigla en inglés).

Credibilidad y ciclo

Para ese consultor y jefe de estrategia en la empresa de asesoramiento financiero Bannockburn Capital Markets, “el cambio en la política estadounidense ha deteriorado la imagen del dólar”, “pero no parece haber una alternativa convincente”. En ese sentido, dijo que el euro —la segunda moneda más negociada en el mundo— ofrece rendimientos sensiblemente menores. “En muchos casos, los inversores de las economías avanzadas están, básicamente, siendo remunerados por permanecer en dólares”.

“En un mundo donde el viejo orden liberal mundial está desmoronándose, el papel del dólar sigue siendo seguro”, sostuvo. “Pero en los márgenes, cuando la gente tiene la opción, busca diversificar sus inversiones y alejarse” de la moneda estadounidense.

La Fed y su manejo monetario ha estado cuestionado por el presidente Donald Trump. Consultado sobre las comparaciones con episodios anteriores de presión política, Chandler señaló que el contexto actual tiene elementos novedosos, aunque subrayó que la independencia del banco central no está en riesgo inmediato. “Creo que estamos en un nuevo nivel”, afirmó, aunque opinó que, “hasta ahora, si bien ha habido propuestas para influir (...), la independencia del banco central permanece intacta”. Destacó además que existe un respaldo transversal a la Fed, incluso dentro del Partido Republicano.

Desde el punto de vista del mercado, esa percepción es clave para el precio de la divisa. “Cuando el Departamento de Justicia envió citaciones a la Fed y eso se hizo público, Asia y Europa vendieron dólares”, recordó. En contraste, cuando se redujeron las expectativas de un remplazo más “moderado” para Jerome Powell, el presidente del organismo, “el dólar se fortaleció”.

En cuanto a la inflación en EE.UU., Chandler consideró que las presiones “probablemente ya alcanzaron su máximo. Sin el impacto de los aranceles, estaríamos más cerca del 2%” anual.

Mirando hacia adelante, anticipó un patrón similar al de otros ciclos recientes: un dólar firme en la primera parte del año y debilitamiento posterior. Según él, “la clave es el mercado laboral”. En ese escenario, se prevé que los recortes de tasas de interés de referencia vuelvan a concentrarse hacia el final del 2026, lo que terminaría presionando a la baja a la moneda estadounidense.

América Latina, un ganador

En este contexto, Chandler cree que América Latina aparece como una de las regiones más favorecidas dentro del universo emergente, al menos en el inicio del 2026. “En lo que va del año, las cinco principales monedas de los mercados emergentes son todas de América Latina”, dijo, refiriéndose a las de Colombia, Brasil, México, Chile y Argentina. “Si se cree que la Fed va a recortar las tasas de interés, la estrategia es comprar una moneda de alto rendimiento, como las de Brasil, México o Colombia, y vender el dólar”, explicó. A eso se agrega el perfil productivo de la región: “Las materias primas, sumadas al alto rendimiento, son lo que atrae estos flujos de capital”.

En particular, destacó el desempeño de México. “El peso mexicano alcanzó su mejor nivel desde julio de 2024”, señaló, y agregó: “Mucha gente ve a México como uno de los ganadores de este mundo que ha inaugurado Trump”.