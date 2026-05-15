Embed - Juan Sartori: juicio a exsocio dejó expuestos negocios no declarados ante la "junta anticorrupción"
Los empresarios Juan Sartori y Francisco Ortiz von Bismarck tuvieron una relación comercial profusa durante años. Desde que se conocieron, a mediados de la década del 2000, el exsenador uruguayo y el tataranieto del mariscal que unificó Alemania coincidieron en proyectos de diversos rubros, incluida la marihuana legal. Esa relación, sin embargo, terminaría mal.
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