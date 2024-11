La condena del Ciadi a Uruguay por Pluna se agregó como prueba al caso judicial en el que Campiani busca ser sobreseído

El nombre de la vieja aerolínea de bandera uruguaya Pluna carga con las nubes de varias experiencias que terminaron mal, sea por la asociación con la brasileña Varig desde mediados de los 90 hasta 2005 o por la polémica gestión que empezó en 2007 el grupo Leadgate Investment Corporation, de Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, y que terminó con el cierre de la compañía aérea en 2012. Aunque hace 12 años que Pluna no vuela, esta semana su nombre volvió a ocupar los titulares de nuevo arrastrando un problema.

En 2019, Larah se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje del Banco Mundial, reclamando a Uruguay el pago de US$ 861 millones, como consecuencia de incumplimientos del tratado de protección de inversiones con Panamá en el marco del proceso que derivó en el cierre de Pluna. En febrero de este año, según publicó entonces El País, el Ciadi se pronunció en su favor pero por una suma significativamente menor: unos US$ 30 millones más intereses y costos. De acuerdo con un comunicado difundido esta semana por Larah, la suma total adeudada es de US$ 56,5 millones y genera “intereses al 10,5% anual”.