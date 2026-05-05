La guerra en Irán debilita el modelo de las aerolíneas de bajo costo

La guerra en Oriente Medio provoca un aumento vertiginoso de los precios del querosén, lo que pone en dificultades a las aerolíneas de bajo costo. La quiebra de Spirit Airlines refleja los límites de un modelo económico basado en costos reducidos y márgenes muy bajos

El principio del bajo costo se basa en una promesa simple: ofrecer boletos a precios muy bajos reduciendo al máximo los costos. Para lograrlo, todo se optimiza. La flota de aviones está estandarizada, las rotaciones son rápidas, los servicios adicionales son de pago y, sobre todo, los márgenes obtenidos siguen siendo muy bajos. Cuando las condiciones económicas son favorables, este modelo funciona eficazmente. Pero esta organización hace que las compañías sean particularmente sensibles a las variaciones de costos. Disponen de muy poca capacidad para absorber los impactos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Tan pronto como una partida de gastos aumenta considerablemente, como ocurre hoy con el querosén, todo el equilibrio económico se tambalea. Sin embargo, el aumento actual es excepcional. El precio del combustible no solo aumenta: se dispara. Las aerolíneas de bajo costo son, además, estructuralmente dependientes de este recurso. A diferencia de otros sectores, es casi imposible reducir o reemplazar este gasto, que sigue siendo un costo fijo.

Aerolíneas atrapadas en su propio modelo Ante esta situación, las aerolíneas de bajo costo se enfrentan a un dilema. Su principal ventaja competitiva radica en los precios bajos. Sin embargo, su clientela es especialmente sensible a las tarifas. Aumentar los precios para compensar el incremento de los costos supone arriesgarse a perder pasajeros. Por el contrario, mantener precios bajos equivale a absorber las pérdidas. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Spirit Airlines, ya debilitada por dificultades financieras y falta de liquidez.

Otras aerolíneas intentan adaptarse. Algunas reducen su capacidad, como Transavia, que ha cancelado vuelos para las próximas semanas. Otras, como Volotea, introducen recargos para compensar el aumento del combustible. Pero estos ajustes siguen siendo limitados. El objetivo es, ante todo, contener las pérdidas.

Embed - Spirit Airlines anuncia cierre de gradual de operaciones y cancela todos sus vuelos