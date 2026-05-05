  • Cotizaciones
    martes 05 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La guerra en Irán debilita el modelo de las aerolíneas de bajo costo

    La guerra en Oriente Medio provoca un aumento vertiginoso de los precios del querosén, lo que pone en dificultades a las aerolíneas de bajo costo. La quiebra de Spirit Airlines refleja los límites de un modelo económico basado en costos reducidos y márgenes muy bajos

    Avión de Spirit Airlines.

    Avión de Spirit Airlines.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El principio del bajo costo se basa en una promesa simple: ofrecer boletos a precios muy bajos reduciendo al máximo los costos. Para lograrlo, todo se optimiza. La flota de aviones está estandarizada, las rotaciones son rápidas, los servicios adicionales son de pago y, sobre todo, los márgenes obtenidos siguen siendo muy bajos. Cuando las condiciones económicas son favorables, este modelo funciona eficazmente. Pero esta organización hace que las compañías sean particularmente sensibles a las variaciones de costos. Disponen de muy poca capacidad para absorber los impactos.

    Tan pronto como una partida de gastos aumenta considerablemente, como ocurre hoy con el querosén, todo el equilibrio económico se tambalea. Sin embargo, el aumento actual es excepcional. El precio del combustible no solo aumenta: se dispara. Las aerolíneas de bajo costo son, además, estructuralmente dependientes de este recurso. A diferencia de otros sectores, es casi imposible reducir o reemplazar este gasto, que sigue siendo un costo fijo.

    Leé además

    Conductores iraníes pasan por encima de una pintura que representa las banderas de Estados Unidos e Israel en una calle de Teherán, Irán, el 4 de mayo de 2026.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Irán vuelve a desafiar a Estados Unidos: el enfrentamiento “ni siquiera ha empezado”
    Vista de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego temporal de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el 8 de abril de 2026.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Irán amenaza con atacar al ejército de Estados Unidos si se acerca al estrecho de Ormuz

    Aerolíneas atrapadas en su propio modelo

    Ante esta situación, las aerolíneas de bajo costo se enfrentan a un dilema. Su principal ventaja competitiva radica en los precios bajos. Sin embargo, su clientela es especialmente sensible a las tarifas. Aumentar los precios para compensar el incremento de los costos supone arriesgarse a perder pasajeros. Por el contrario, mantener precios bajos equivale a absorber las pérdidas. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Spirit Airlines, ya debilitada por dificultades financieras y falta de liquidez.

    Otras aerolíneas intentan adaptarse. Algunas reducen su capacidad, como Transavia, que ha cancelado vuelos para las próximas semanas. Otras, como Volotea, introducen recargos para compensar el aumento del combustible. Pero estos ajustes siguen siendo limitados. El objetivo es, ante todo, contener las pérdidas.

    Embed - Spirit Airlines anuncia cierre de gradual de operaciones y cancela todos sus vuelos

    Un modelo cuestionado por la inestabilidad económica

    La situación actual plantea una cuestión de fondo. ¿Está llegando el modelo de bajo costo a sus límites? Desde hace ya varios años, se encuentra bajo presión. Las expectativas de los pasajeros están cambiando, con una mayor demanda de comodidad y calidad de servicio. Al mismo tiempo, las aerolíneas tradicionales se están acercando a las de bajo costo con ofertas más competitivas. Sobre todo, el modelo se basa en un equilibrio frágil: un combustible relativamente barato y una demanda sostenida. En tiempos de inestabilidad económica, este equilibrio peligra.

    Las aerolíneas low cost, que ya han optimizado todos sus costos, disponen ahora de pocos recursos para adaptarse. En un contexto de crisis energética, su capacidad de resistencia parece limitada. La quiebra de Spirit Airlines podría marcar, por lo tanto, un punto de inflexión. Pone de manifiesto las debilidades de un modelo que funciona bien en épocas de estabilidad, pero que resulta particularmente vulnerable ante grandes crisis económicas.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Logística

    ANP dio visto bueno a proyecto de Buquebus para concesión de terminal de pasajeros y cruceristas

    Por Redacción Búsqueda
    Diálogo social

    El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada del Ministerio de Salud Pública.

    Laura Llambí, especialista en tabaquismo, reemplaza a Fernanda Nozar al frente de la Dirección General de Salud

    Una obra de construcción de viviendas.

    Hay “mayor percepción de riesgo” de lavado de activos entre agentes del negocio inmobiliario, dice la UIAF

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente estadounidense Donald Trump sale de la Casa Blanca rumbo a Florida en Washington, D.C., EE.UU., el 1 de mayo de 2026. 

    Políticas de Trump impulsan la energía verde a nivel mundial

    Por Tej Parikh
    El presidente de la FIFA, durante un acto del Mundial 2030 organizado en 2024 en Ginebra.
    Video

    Cinta de capitán y festejo familiar: la presión de Conmebol a FIFA para que Uruguay tenga más partidos en 2030

    Por Juan Francisco Pittaluga