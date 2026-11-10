León XIV y su misa masiva en Argentina: un firme mensaje en defensa de los desempleados

Ante la multitud reunida en torno al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, León XIV defendió la vigencia de la fe cristiana como “un pilar”. Fue el primer acto masivo de su escala en Argentina , dentro de su gira latinoamericana.

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Al grito de “Olé, olé, León, León” y con banderas argentinas y vaticanas, los fieles formaron un corredor de más de dos kilómetros sobre la avenida del Libertador para ver pasar al papa en su papamóvil.

Durante la homilía, el pontífice afirmó que la familia cristiana “hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

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León XIV se emocionó al recordar a su predecesor, “nuestro amado” papa Francisco, y pidió a los padres que transmitan la fe a sus hijos “con los gestos más sencillos”.

La misa terminó con una comunión multitudinaria. En puestos móviles, incluso laicos repartieron decenas de miles de hostias entre los asistentes.

Marta Lima, una docente jubilada de 63 años, valoró que el papa pidiera “fortalecer los lazos de la familia”. “Eso es justamente lo que nos hace falta y, cuando no está, es el inicio de todas las violencias”, dijo.

León XIV cerró la jornada con el rezo de las vísperas junto a los obispos en la Catedral de Buenos Aires. El templo tiene un significado especial para los argentinos porque allí Jorge Bergoglio fue arzobispo antes de ser elegido papa en 2013.

“Más allá de la investidura del papa, Francisco es y va a seguir siendo siempre nuestro”, dijo a la AFP Claudia Alejandra Albonoz, de 57 años. Era una de las cientos de personas que se congregaron frente a la Catedral con la esperanza de ver pasar al sucesor de Francisco.

Abusos y trabajo

A media tarde, el papa mantuvo un encuentro de una hora con cinco personas que sufrieron abusos por parte de miembros del clero o en instituciones de la Iglesia católica en Argentina.

"El papa habló con cada una de ellas de forma individual y escuchó sus relatos y las dolorosas experiencias que habían vivido", informó la Santa Sede en un comunicado. También señaló que León XIV se comprometió a reforzar las medidas de protección dentro de la Iglesia.

Más tarde, el pontífice se reunió con sindicalistas y referentes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires.

"El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo", les dijo.

El sindicalismo es uno de los sectores que más ha confrontado con el presidente Javier Milei. Desde que asumió, en diciembre de 2023, convocó a cuatro huelgas generales y cuestionó el impacto de sus políticas sobre el empleo.

El desempleo llegó al 7,9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre del año, el nivel más alto desde 2021. La informalidad, en tanto, alcanza al 45% de los trabajadores.

Discapacidad

León XIV comenzó la jornada del lunes con una visita al Cottolengo Don Orione, un centro de atención para personas con discapacidad en las afueras de Buenos Aires. Allí advirtió que un país también se mide por la forma en que trata a quienes más necesitan ayuda.

La institución alberga a 410 adultos con discapacidad. La gran mayoría no recibe visitas de familiares ni allegados.

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, afirmó el pontífice.

Las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei han recibido críticas por su impacto en esta población.

Tras negociaciones en las que participó la Iglesia católica, el oficialismo y la oposición acordaron un proyecto para garantizar el financiamiento de las prestaciones. La Cámara de Diputados lo aprobó en octubre y todavía debe ser votado en el Senado.

En su discurso, León XIV defendió la dignidad de las personas con discapacidad. “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”, expresó.

FUENTE:FRANCE24