  • Cotizaciones
    viernes 26 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venezuela, un país con historia sísmica donde el 80% de la población vive en zonas de riesgo

    La combinación de un cinturón de fallas activas y el contacto entre las placas Caribe y Suramericana hacen de Venezuela uno de los países más expuestos a terremotos del continente, con la mayoría de su población asentada en zonas de alta amenaza sísmica, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas

    Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas.

    Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas.

    FOTO

    EFE/ Ronald Peña R
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La historia sísmica de Venezuela está marcada por terremotos, una consecuencia de su ubicación geográfica. El país se encuentra en una zona donde chocan la placa del Caribe y la placa de Suramérica, además de estar atravesado por un sistema de fallas en el norte de su territorio.

    A ese riesgo se suma una alta concentración de población. La franja donde se encuentran ambas placas incluye ciudades como Caracas, Valencia, Maracay, Mérida, Cumaná y Maracaibo.

    Por estas características, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) define al país como un “territorio sísmico”. En 2018, la entidad estimó que el 80 % de la población vive en zonas de alta amenaza por terremotos.

    Leé además

    Una persona es ingresada a emergencias tras resultar herida durante los dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano.
    Venezuela

    “Parecía una película de terror”: los testimonios de los sobrevivientes del doble terremoto en Venezuela

    Por France 24
    Voluntarios buscan posibles víctimas en un edificio derrumbado tras los dos terremotos que sacudieron Caraballeda, estado de La Guaira, a unos 40 km al noreste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
    Venezuela

    Terremotos en Venezuela: rescates con las manos mientras la ayuda estatal se hace esperar

    Por France 24
    Embed - Los terremotos que han marcado a Venezuela: desde Cumaná en 1929 hasta Cariaco en 1997

    Placas tectónicas y fallas en el norte

    El constante desplazamiento de la placa Caribe hacia el este respecto de la placa suramericana —a un ritmo de 2 centímetros anuales, según estimaciones de expertos— ha generado una zona de deformación de unos 100 kilómetros de ancho en el norte del país, donde se concentran las fallas capaces de originar los terremotos más severos.

    Ese sistema principal de fallas está formado por las de Boconó, San Sebastián y El Pilar, que dibujan el límite principal entre la placa del Caribe y la placa de Suramérica.

    La falla de Boconó se extiende unos 500 kilómetros desde la depresión del Táchira, cerca de la frontera con Colombia, atraviesa la cordillera de los Andes y llega hasta el mar Caribe. Es considerada la falla más activa y el principal accidente geológico de Venezuela.

    En zonas como Mérida, la falla de Boconó provoca decenas de microsismos cada día. Según el monitoreo permanente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), estos movimientos recuerdan la energía que se acumula bajo la superficie.

    A esta falla se suman la de San Sebastián, que recorre la cordillera de la Costa, y la de El Pilar, que atraviesa el estado Sucre de oeste a este y se prolonga hasta el noreste de Trinidad. Con cerca de 700 kilómetros de longitud, esta última ha sido responsable de los terremotos más fuertes registrados en el oriente venezolano.

    Según Funvisis, la mayoría de los terremotos destructivos ocurridos en Venezuela se han registrado en este cinturón de fallas del norte del país.

    En otras zonas también se han identificado fallas secundarias, como Oca-Ancón, La Victoria y Urica, que igualmente pueden generar movimientos telúricos importantes.

    Más de 131 eventos sísmicos desde 1530

    Los registros oficiales muestran que los sismos destructivos se repiten con suficiente frecuencia en Venezuela como para convertir ese riesgo en un problema estructural de seguridad y planificación urbana.

    La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) documentó 131 eventos sísmicos con daños entre 1530 y 2004.

    En 2001, la entidad incrementó notablemente el número de estaciones sismológicas de la red nacional, lo que disparó el registro de episodios. Mediciones recientes de enjambres telúricos suman decenas e incluso cientos de eventos en semanas o meses.

    Desde el comienzo del 2026 hasta el 25 de junio, Funvisis ha registrado 1.274 sismos, incluidos territorios del este de Colombia, según el monitoreo en tiempo real disponible en la página web.

    Una historia de sacudidas

    El terremoto registrado el miércoles en Venezuela volvió a poner en primer plano la larga historia de sismos que ha marcado al país.

    Los registros más antiguos datan del siglo XVII. Entre ellos figuran el terremoto de San Bernabé, del 11 de junio de 1641, otro fuerte sismo ocurrido en octubre de 1766 y el Gran Terremoto de Caracas, del 26 de marzo de 1812. Ese movimiento arrasó la capital y zonas cercanas en pleno Jueves Santo y dejó hasta 30.000 muertos, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

    El terremoto más letal del último siglo ocurrió el 17 de enero de 1929. El sismo, de magnitud 6,9, provocó un tsunami y destruyó la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, donde murieron cerca de 800 personas.

    Hasta el terremoto del miércoles, el de mayor magnitud en la historia reciente había sido el del 29 de julio de 1967. Ese día, mientras Caracas celebraba los 400 años de su fundación, un sismo de magnitud 6,6 sacudió la capital y el litoral central a las 20.05, con epicentro en el mar Caribe.

    Embed - ¿Por qué el estado de La Guaira y el norte de Venezuela son vulnerables ante los terremotos?

    El balance fue de unas 245 personas fallecidas, miles de heridos y cuantiosos daños materiales. Además, marcó un antes y un después en la ingeniería sísmica del país al dejar en evidencia la vulnerabilidad de muchas edificaciones durante la expansión de Caracas. Tras esa tragedia se creó Funvisis, en 1971.

    Tres décadas después, un terremoto de magnitud 6,8 volvió a golpear el estado Sucre. El epicentro se ubicó entre Cariaco y Casanay y dejó más de 70 muertos y más de 500 heridos. Varios edificios colapsaron y miles de viviendas sufrieron daños. La prensa de la época lo describió como el peor terremoto en 30 años.

    Los sismos de 1967 y 1997 fueron, como la mayoría de los terremotos destructivos en Venezuela, de origen superficial.

    Más recientemente, en noviembre de 2015, el estado Mérida registró un doble sismo, ambos de magnitud 5,1, que causó la muerte de dos personas. Otros movimientos registrados durante la última década no dejaron víctimas fatales.

    Con EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Panamá

    Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

    Por Victoria Fernández
    Panamá

    La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

    Por Victoria Fernández
    Infancia

    Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

    Por Macarena Saavedra
    Tratamientos

    Lucía Topolansky propone un GACH para revisar acceso a medicamentos de alto costo

    Te Puede Interesar

    Voluntarios buscan posibles víctimas en un edificio derrumbado tras los dos terremotos que sacudieron Caraballeda, estado de La Guaira, a unos 40 km al noreste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
    Video

    Terremotos en Venezuela: rescates con las manos mientras la ayuda estatal se hace esperar

    Por France 24
    Sebastián Marset cambia abogados, acusa de extorsión a agentes de la DEA y reivindica su inocencia

    Sebastián Marset cambia abogados, acusa de extorsión a agentes de la DEA y reivindica su inocencia

    Por Guillermo Draper
    Fachada del sanatorio del SMI.

    La anestesista Miralles fue despedida del SMI por “pérdida de confianza”, pese a las sospechas de conductas graves

    Por Leonel García
    En los últimos dos años se conformó un nuevo fenómeno de compras de tierras por parte de capitales de Brasil en Uruguay.

    Compra de tierras en Uruguay por brasileños “no es fuga”, es una “estrategia patrimonial”, sostiene operador de Brasil

    Por Mauro Florentín