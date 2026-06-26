Venezuela, un país con historia sísmica donde el 80% de la población vive en zonas de riesgo

La historia sísmica de Venezuela está marcada por terremotos, una consecuencia de su ubicación geográfica. El país se encuentra en una zona donde chocan la placa del Caribe y la placa de Suramérica, además de estar atravesado por un sistema de fallas en el norte de su territorio.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

A ese riesgo se suma una alta concentración de población. La franja donde se encuentran ambas placas incluye ciudades como Caracas, Valencia, Maracay, Mérida, Cumaná y Maracaibo.

Por estas características, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) define al país como un “territorio sísmico”. En 2018, la entidad estimó que el 80 % de la población vive en zonas de alta amenaza por terremotos.

Venezuela “Parecía una película de terror”: los testimonios de los sobrevivientes del doble terremoto en Venezuela

En la tarde del 24 de junio, hora local, el suelo volvió a sacudirse en Venezuela. Un doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5, con epicentro en Carabobo, dejó, cientos de muertos . Las autoridades temen que miles de personas sigan bajo los escombros.

El constante desplazamiento de la placa Caribe hacia el este respecto de la placa suramericana —a un ritmo de 2 centímetros anuales, según estimaciones de expertos— ha generado una zona de deformación de unos 100 kilómetros de ancho en el norte del país, donde se concentran las fallas capaces de originar los terremotos más severos.

Embed - Los terremotos que han marcado a Venezuela: desde Cumaná en 1929 hasta Cariaco en 1997

Ese sistema principal de fallas está formado por las de Boconó, San Sebastián y El Pilar, que dibujan el límite principal entre la placa del Caribe y la placa de Suramérica.

Venezuela ????Las fallas de Boconó, San Sebastián, El Pilar y Oca-Ancón, conforman la zona de mayor actividad en la interacción de las placas del país convirtiéndose así en riesgos neotectónicos que se perciben cada cierto tiempo, con más actividad microsismica hacia la superficie. pic.twitter.com/L5Ra55ecJK — X (@EarthquakeChil1) April 7, 2022

La falla de Boconó se extiende unos 500 kilómetros desde la depresión del Táchira, cerca de la frontera con Colombia, atraviesa la cordillera de los Andes y llega hasta el mar Caribe. Es considerada la falla más activa y el principal accidente geológico de Venezuela.

En zonas como Mérida, la falla de Boconó provoca decenas de microsismos cada día. Según el monitoreo permanente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), estos movimientos recuerdan la energía que se acumula bajo la superficie.

A esta falla se suman la de San Sebastián, que recorre la cordillera de la Costa, y la de El Pilar, que atraviesa el estado Sucre de oeste a este y se prolonga hasta el noreste de Trinidad. Con cerca de 700 kilómetros de longitud, esta última ha sido responsable de los terremotos más fuertes registrados en el oriente venezolano.

Según Funvisis, la mayoría de los terremotos destructivos ocurridos en Venezuela se han registrado en este cinturón de fallas del norte del país.

En otras zonas también se han identificado fallas secundarias, como Oca-Ancón, La Victoria y Urica, que igualmente pueden generar movimientos telúricos importantes.

Más de 131 eventos sísmicos desde 1530

Los registros oficiales muestran que los sismos destructivos se repiten con suficiente frecuencia en Venezuela como para convertir ese riesgo en un problema estructural de seguridad y planificación urbana.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) documentó 131 eventos sísmicos con daños entre 1530 y 2004.

En 2001, la entidad incrementó notablemente el número de estaciones sismológicas de la red nacional, lo que disparó el registro de episodios. Mediciones recientes de enjambres telúricos suman decenas e incluso cientos de eventos en semanas o meses.

¿Sabes cómo informamos los sismos?



El Servicio Sismológico Venezolano, desde su centro de análisis efectúa el registro y publicación de los terremotos y sus efectos, las 24 horas del día, todos los días del año, a través de estaciones en todo el país, con personal calificado. pic.twitter.com/RZDqeuSCQK — Funvisis (@SomosFunvisis) June 24, 2026

Desde el comienzo del 2026 hasta el 25 de junio, Funvisis ha registrado 1.274 sismos, incluidos territorios del este de Colombia, según el monitoreo en tiempo real disponible en la página web.

Una historia de sacudidas

El terremoto registrado el miércoles en Venezuela volvió a poner en primer plano la larga historia de sismos que ha marcado al país.

Los registros más antiguos datan del siglo XVII. Entre ellos figuran el terremoto de San Bernabé, del 11 de junio de 1641, otro fuerte sismo ocurrido en octubre de 1766 y el Gran Terremoto de Caracas, del 26 de marzo de 1812. Ese movimiento arrasó la capital y zonas cercanas en pleno Jueves Santo y dejó hasta 30.000 muertos, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto más letal del último siglo ocurrió el 17 de enero de 1929. El sismo, de magnitud 6,9, provocó un tsunami y destruyó la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, donde murieron cerca de 800 personas.

Hasta el terremoto del miércoles, el de mayor magnitud en la historia reciente había sido el del 29 de julio de 1967. Ese día, mientras Caracas celebraba los 400 años de su fundación, un sismo de magnitud 6,6 sacudió la capital y el litoral central a las 20.05, con epicentro en el mar Caribe.

Embed - ¿Por qué el estado de La Guaira y el norte de Venezuela son vulnerables ante los terremotos?

El balance fue de unas 245 personas fallecidas, miles de heridos y cuantiosos daños materiales. Además, marcó un antes y un después en la ingeniería sísmica del país al dejar en evidencia la vulnerabilidad de muchas edificaciones durante la expansión de Caracas. Tras esa tragedia se creó Funvisis, en 1971.

Tres décadas después, un terremoto de magnitud 6,8 volvió a golpear el estado Sucre. El epicentro se ubicó entre Cariaco y Casanay y dejó más de 70 muertos y más de 500 heridos. Varios edificios colapsaron y miles de viviendas sufrieron daños. La prensa de la época lo describió como el peor terremoto en 30 años.

Los sismos de 1967 y 1997 fueron, como la mayoría de los terremotos destructivos en Venezuela, de origen superficial.

Más recientemente, en noviembre de 2015, el estado Mérida registró un doble sismo, ambos de magnitud 5,1, que causó la muerte de dos personas. Otros movimientos registrados durante la última década no dejaron víctimas fatales.

Con EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24