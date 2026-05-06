Llega al cine la dramática historia de las mujeres obligadas a probar la comida de Hitler

En 1943, un grupo de mujeres jóvenes fueron forzadas por la SS a probar la comida de Hitler antes de que llegue a su mesa para evitar envenenamientos. Ese fue el destino de Rosa Sauer (Elisa Schlott), quien al huir de Berlín y refugiarse en una aldea fue interceptada por soldados nazis y conducida a la Guarida del Lobo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Las catadoras del Führer, dirigida por Silvio Soldini, es una coproducción entre Italia, Bélgica y Suiza que examina la delgada línea entre ser cómplice y víctima del régimen; un drama histórico sobre supervivencia y amor que se enfoca en la tensión psicológica ante la vigilancia constante y la terrorífica posibilidad de que el próximo bocado sea el último. Pero el veneno no está solamente en la comida.
Las protagonistas tendrán que aprender a interpretar miradas y a guardar secretos, y se verán obligadas a confiar mínimamente incluso en quienes se muestran como aliadas.
La película está basada en la novela de Rosella Postorino Las catadoras, inspirada en la vida de Margot Wölk. “Para transformar una novela en imágenes tiene que ocurrirme algo más que admiración. Debo sentir que una parte sensible de mí encuentra hogar en esa historia”, señaló el director sobre esta adaptación que fue un impulso visceral.