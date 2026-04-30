Cena y Cine en Baco: cuando la pantalla se cuela en la mesa

Alva Sueiras y Ernesto Muniz invitan a quienes quieran acompañarlos a la segunda edición de Cena y Cine, un ciclo que cruza los lenguajes universales de la cocina y el séptimo arte en un espacio de intercambio que promete ir más allá de la pantalla.
Cine, charla y un menú inspirado en la pantalla. El ciclo vuelve con The Lunchbox y maridaje de vinos en una experiencia sensorial
Alva Sueiras y Ernesto Muniz invitan a quienes quieran acompañarlos a la segunda edición de Cena y Cine, un ciclo que cruza los lenguajes universales de la cocina y el séptimo arte en un espacio de intercambio que promete ir más allá de la pantalla.
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La propuesta parte de una premisa simple: proyectar una película donde la gastronomía tenga un rol protagónico. Luego, los anfitriones abren la conversación en una tertulia guiada, y la noche cierra con la degustación de un menú sorpresa de tres pasos diseñado por el equipo de Baco Vino & Bistró, inspirado en lo que sucede en pantalla. Todo se acompaña con un maridaje acorde, en esta oportunidad, de vinos de Bodega Cerro Chapeu.
El filme elegido para esta ocasión es The Lunchbox, del director Ritesh Batra, una historia íntima y sensible que encuentra en la comida un vehículo inesperado para conectar vidas ajenas.
Miércoles 13 de mayo a las 20 horas en Baco (Zorrilla de San Martín 93), con un costo de $ 2.100 por persona. Los cupos son limitados y las reservas se realizan al 097 017 841.