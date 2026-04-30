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Cena y Cine en Baco: cuando la pantalla se cuela en la mesa

Cine, charla y un menú inspirado en la pantalla. El ciclo vuelve con The Lunchbox y maridaje de vinos en una experiencia sensorial

Alva Sueiras y Ernesto Muniz.

Alva Sueiras y Ernesto Muniz.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Alva Sueiras y Ernesto Muniz invitan a quienes quieran acompañarlos a la segunda edición de Cena y Cine, un ciclo que cruza los lenguajes universales de la cocina y el séptimo arte en un espacio de intercambio que promete ir más allá de la pantalla.

La propuesta parte de una premisa simple: proyectar una película donde la gastronomía tenga un rol protagónico. Luego, los anfitriones abren la conversación en una tertulia guiada, y la noche cierra con la degustación de un menú sorpresa de tres pasos diseñado por el equipo de Baco Vino & Bistró, inspirado en lo que sucede en pantalla. Todo se acompaña con un maridaje acorde, en esta oportunidad, de vinos de Bodega Cerro Chapeu.

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El filme elegido para esta ocasión es The Lunchbox, del director Ritesh Batra, una historia íntima y sensible que encuentra en la comida un vehículo inesperado para conectar vidas ajenas.

Miércoles 13 de mayo a las 20 horas en Baco (Zorrilla de San Martín 93), con un costo de $ 2.100 por persona. Los cupos son limitados y las reservas se realizan al 097 017 841.

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