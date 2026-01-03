Lo que se sabe acerca de los bombardeos y sobrevuelos sobre Caracas

La principal instalación militar de Caracas , Fuerte Tiuna, así como la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, fueron los primeros objetivos de una serie de bombardeos desde aviones militares que el Gobierno de Nicolás Maduro ha atribuido a fuerzas estadounidenses.

Intensas explosiones, seguidas de fuego y densas humaredas, y sobrevuelo de aviones y helicópteros fueron reportados en Caracas a partir de la 1:50 am hora local. Además de las instalaciones mencionadas, también se ha conocido de detonaciones en varias dependencias militares en La Guaira, Higuerote, Charallave y otros puntos de Caracas.

#AHORA 2:40 AM 3 de enero 2026. Video de explosiones hacia la zona de Fuerte Tiuna. Habitantes de Caracas reportan sonido de aviones sobre la capital venezolana. pic.twitter.com/5rKd4m7Wwi

Varios puntos del sur de Caracas quedaron afectados por interrupciones de servicio eléctrico, y se reportan también cortes telefónicos, que podrían estar relacionados con el bombardeo de antenas de telecomunicaciones en el cerro El Volcán de la capital.

El Gobierno de Maduro emitió un comunicado refiriéndose a los ataques como “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas” y un intento de “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela”.

#COMUNICADO | La República Bolivariana de #Venezuela???????? rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles… pic.twitter.com/x316Fzme5K — teleSUR TV (@teleSURtv) January 3, 2026

En el mismo boletín, se declara el “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional”, que implica, entre otras medidas, el cierre de fronteras, la ampliación de los poderes del ejecutivo y la restricción de algunas garantías constitucionales, como el derecho al libre tránsito.

Además, se anuncia la intención de “pasar de inmediato a la lucha armada” y se convoca a "todo el país" a "activarse para derrotar esta agresión imperialista".

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acudió a la red social Instagram para informar sobre ataques en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, así como el Distrito Capital, "llegando a impactar con sus misiles y cohetes, disparados desde sus helicópteros de combate, en urbanismos de población civil".

Padrino López es hasta el momento el único alto cargo del Gobierno venezolano que ha declarado públicamente, calificando a los bombardeos como "el ultraje más grande que ha sufrido el país".

"Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Unidos, soldado y pueblo, formaremos un muro de resistencia indestructible", afirmó Padrino López, quien también anunció que se pondrán en marcha "todos los planes de defensa nacional, para lo cual nos hemos venido preparando".

Condenas de Petro y Díaz Canel

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fueron los primeros mandatarios internacionales en pronunciarse sobre los ataques, que ambos condenaron.

Petro mostró su preocupación por los informes sobre "explosiones y actividad aérea inusual" y "la consecuente escalada de tensión en la región", y anunció "medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias".

Díaz-Canel, por su parte, pidió que la comunidad internacional reaccione contra el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela, que calificó como "terrorismo de estado".

#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

El canciller italiano Antonio Tajani anunció que observa "la evolución de la situación", con énfasis en la numerosa comunidad de su país en Venezuela.

La oficina de comunicaciones de la lideresa opositora y ganadora del Premio Nobel de La Paz, María Corina Machado, se abstuvo de hacer comentarios sobre los ataques, agregando que "cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales".

Reuters, AP y medios locales

FUENTE:FRANCE24