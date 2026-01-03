  • Cotizaciones
    Lo que se sabe acerca de los bombardeos y sobrevuelos sobre Caracas

    Caracas y varias ciudades de Venezuela registraron detonaciones y sobrevuelo de aviones y helicópteros militares a partir de la 1:50 hora local, que el Gobierno de Nicolás Maduro ha atribuido a “una gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América”, a través de un comunicado difundido en medios oficiales

    Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, luego de una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.

    Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, luego de una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La principal instalación militar de Caracas, Fuerte Tiuna, así como la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, fueron los primeros objetivos de una serie de bombardeos desde aviones militares que el Gobierno de Nicolás Maduro ha atribuido a fuerzas estadounidenses.

    Intensas explosiones, seguidas de fuego y densas humaredas, y sobrevuelo de aviones y helicópteros fueron reportados en Caracas a partir de la 1:50 am hora local. Además de las instalaciones mencionadas, también se ha conocido de detonaciones en varias dependencias militares en La Guaira, Higuerote, Charallave y otros puntos de Caracas.

    Varios puntos del sur de Caracas quedaron afectados por interrupciones de servicio eléctrico, y se reportan también cortes telefónicos, que podrían estar relacionados con el bombardeo de antenas de telecomunicaciones en el cerro El Volcán de la capital.

    Maduro: Conmoción Exterior y "lucha armada"

    El Gobierno de Maduro emitió un comunicado refiriéndose a los ataques como “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas” y un intento de “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela”.

    En el mismo boletín, se declara el “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional”, que implica, entre otras medidas, el cierre de fronteras, la ampliación de los poderes del ejecutivo y la restricción de algunas garantías constitucionales, como el derecho al libre tránsito.

    Además, se anuncia la intención de “pasar de inmediato a la lucha armada” y se convoca a "todo el país" a "activarse para derrotar esta agresión imperialista".

    El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acudió a la red social Instagram para informar sobre ataques en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, así como el Distrito Capital, "llegando a impactar con sus misiles y cohetes, disparados desde sus helicópteros de combate, en urbanismos de población civil".

    Padrino López es hasta el momento el único alto cargo del Gobierno venezolano que ha declarado públicamente, calificando a los bombardeos como "el ultraje más grande que ha sufrido el país".

    "Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Unidos, soldado y pueblo, formaremos un muro de resistencia indestructible", afirmó Padrino López, quien también anunció que se pondrán en marcha "todos los planes de defensa nacional, para lo cual nos hemos venido preparando".

    Condenas de Petro y Díaz Canel

    Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fueron los primeros mandatarios internacionales en pronunciarse sobre los ataques, que ambos condenaron.

    Petro mostró su preocupación por los informes sobre "explosiones y actividad aérea inusual" y "la consecuente escalada de tensión en la región", y anunció "medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias".

    Díaz-Canel, por su parte, pidió que la comunidad internacional reaccione contra el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela, que calificó como "terrorismo de estado".

    El canciller italiano Antonio Tajani anunció que observa "la evolución de la situación", con énfasis en la numerosa comunidad de su país en Venezuela.

    La oficina de comunicaciones de la lideresa opositora y ganadora del Premio Nobel de La Paz, María Corina Machado, se abstuvo de hacer comentarios sobre los ataques, agregando que "cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales".

    Reuters, AP y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

