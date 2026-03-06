  • Cotizaciones
    viernes 06 de marzo de 2026

    Estados Unidos y Venezuela anuncian el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas

    Estados Unidos y Venezuela informaron que restablecerán sus relaciones diplomáticas, como parte de la nueva era que sigue al derrocamiento de Nicolás Maduro en la operación militar ordenada por Donald Trump

    Combo de fotografías que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.&nbsp;

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El expresidente Nicolás Maduro rompió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2019, luego de que Washington desconociera su primera reelección y apoyara un proyecto de gobierno paralelo opositor del entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Estados Unidos tampoco reconoció la segunda reelección de Maduro en 2024, blanco de denuncias de fraude por parte de la oposición.

    Con la caída del gobernante venezolano el 3 de enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses del presidente estadounidense Donald Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector. Un trabajo celebrado por Trump.

    Embed - Venezuela busa facilitar inversiones para el sector minero • FRANCE 24 Español

    “Ayudar al pueblo venezolano a avanzar”

    Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero. Burgum calificó de “fantásticamente positivo” el balance de su visita, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado.

    “Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares”, indica el texto. “Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, agrega.

    "Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente", subraya asimismo.

    La cancillería venezolana indicó en un comunicado que apostaba por “una nueva etapa” en la relación bilateral “basada en el respeto mutuo”. “Este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido”, señaló el texto. La embajada estadounidense opera en Caracas desde hace un mes, después de años cerrada en los que los asuntos sobre Venezuela se manejaban en Bogotá.

    Energía y minería

    La gira de Burgum se enfocó en el tema energético y de minería. Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán, y la actividad está concentrada en el territorio bautizado como Arco Minero, con alta presencia de bandas criminales y guerrilleros. Ecologistas denuncian además la expansión de la minería ilegal. Burgum aseguró que recibió “garantías” de seguridad por parte del gobierno para cualquier empresa que opere en la zona.

    Rodríguez impulsa también una reforma a la ley de minería en línea con la nueva ley de Hidrocarburos, que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por Hugo Chávez. “Ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años”, indicó Burgum.

    Burgum acompañó más temprano a Rodríguez a la firma de acuerdos entre la estatal venezolana PDVSA y la británica Shell, los primeros públicamente anunciados bajo el amparo de la nueva ley.

    “Los pasos que estamos dando demuestran la buena voluntad de construir esta agenda de cooperación en el área energética y de minería y que permita estrechar las relaciones entre nuestros dos países”, dijo la presidenta en el acto transmitido por la TV estatal.

    Exiliados venezolanos solicitan acogerse a amnistía

    El jefe del Parlamento en Venezuela anunció el jueves que políticos exiliados del país han solicitado acogerse a la amnistía general, aprobada hace dos semanas. La histórica ley fue impulsada por la presidenta interina Rodríguez.

    La amnistía abarca 13 hechos específicos de 27 años de chavismo. No es automática, debe ser tramitada ante un tribunal por la persona afectada o por un apoderado para los que no estén en el país.

    “Hemos recibido por parte de políticos o políticas venezolanas (...) o ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas que viven en el extranjero, solicitudes de que sean atendidos sus casos a través de la ley de amnistía”, dijo Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez indicó que actualmente 7.365 personas están en libertad plena gracias a dicha ley.

    “Hemos recibido solicitudes de personas que tuvieron una connotada participación en eventos de suma peligrosidad. No queremos personalizar (...) Ustedes saben quiénes son”, añadió.

    Decenas de dirigentes opositores pasaron al exilio en los últimos años, desde Leopoldo López hasta Juan Guaidó, ambos solicitados por la justicia. Lo mismo con el rival de Maduro en las elecciones de 2024, Edmundo González Urrutia, en exilio en España. Las autoridades también abrieron investigaciones penales contra la líder opositora María Corina Machado. Ninguno de estos actores ha informado hasta ahora que se acogió a la amnistía.

    FUENTE:RFI

    Atención a pacientes

    Decreto del Ministerio de Salud Pública actualiza y reduce los plazos de espera para consultas y estudios

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

    Por Redacción Búsqueda
    Desarrollo

    PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

    Por Redacción Búsqueda
    Argentina

    La cultura argentina 50 años después del golpe de Estado

    Por Damián Tabarovsky

