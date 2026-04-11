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    Los astronautas de Artemis II vuelven a la Tierra tras una “misión perfecta” alrededor de la Luna

    Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron tal como estaba previsto frente a la costa de California, tras culminar una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección, según la NASA

    El piloto de la misión Artemis II, el astronauta Victor Glover (i), y la especialista de misión, la astronauta Christina Koch (d), saludando desde un helicóptero MH-60 Seahawk de la Armada estadounidense tras salir de la nave espacial Orion este viernes, en el océano Pacífico, frente a la costa de California (Estados Unidos).

    El piloto de la misión Artemis II, el astronauta Victor Glover (i), y la especialista de misión, la astronauta Christina Koch (d), saludando desde un helicóptero MH-60 Seahawk de la Armada estadounidense tras salir de la nave espacial Orion este viernes, en el océano Pacífico, frente a la costa de California (Estados Unidos).

    FOTO

    NASA/EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Houston, aquí Integrity (apodo de la nave, ndlr). Los recibimos fuerte y claro”, anunció el comandante Wiseman luego de superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38.000 kilómetros por horas.

    El comandante retomó el contacto con el centro de control de la misión en Houston, poco después de un breve pero angustioso apagón de comunicaciones durante su reingreso.

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    “!Qué viaje. Estamos estables!”, agregó, e informó un código “green” para los cuatro miembros de la tripulación, que significa que estaban en buenas condiciones.

    Después de despegar desde Florida el 1 de abril, los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se aventuraron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes. Regresaron con cientos de gigabytes de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972.

    Artemis
    Una fotograf&iacute;a facilitada por la Administraci&oacute;n Nacional de Aeron&aacute;utica y del Espacio (NASA) muestra la nave espacial Orion 'Integrity' de la NASA mientras desciende en paraca&iacute;das en el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico, el 10 de abril de 2026.

    Una fotografía facilitada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra la nave espacial Orion 'Integrity' de la NASA mientras desciende en paracaídas en el Océano Pacífico, el 10 de abril de 2026.

    El lunes pasado viajaron por detrás de la Luna y capturaron en alta definición una imagen de la Tierra asomando detrás del satélite, cuyos tonos cambiaban entre gris y marrón.

    Su cápsula Orion realizó un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas, a las 17:07 hora local (00:07 GMT del sábado), exactamente como lo había planeado la agencia espacial estadounidense.

    La Armada de Estados Unidos los extrajo de la cápsula que flotaba en el océano, los subió en un bote y luego uno a uno en helicópteros a través. Fueron llevados hasta el buque USS John P.Murtha. Tras descender, caminaron lentamente y con buen ánimo hacia el área médica del buque.

    “La tripulación se encuentra bien de salud y lista para regresar a Houston”, dijo el director de vuelo Rick Henfling en conferencia de prensa en el centro espacial Johnson.

    Embed - Informe desde Miami: Artemis II regresa a la Tierra y ameriza de manera exitosa • FRANCE 24

    Punto de inflexión

    “Creo que esta es la misión espacial más importante que hemos realizado en muchas décadas, tanto por su significado histórico como por lo que representa para el futuro de la agencia (...). Para gran parte de nuestro personal es solo el comienzo; sin duda es un punto de inflexión”, consdideró Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

    Este retorno constituye un éxito para la institución, tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar.

    El administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó el viaje como “una misión perfecta”. “Esto es solo el comienzo(...) Vamos a volver a hacerlo con frecuencia, enviando misiones a la Luna hasta que aterricemos en ella en 2028 y comencemos a construir nuestra base”, agregó.

    Donald Trump felicitó a la tripulación.“Espero verlos a todos pronto en la Casa Blanca. Lo volveremos a hacer y luego, el siguiente paso, ¡Marte!”, escribió Trump en Truth Social.

    Embed - Moon Joy, Courtesy of NASA's Artemis II Astronauts

    Escudo térmico

    El escudo térmico de Orion, que había causado considerable preocupación a la NASA después de que se desprendieran fragmentos durante el reingreso a la atmósfera en una prueba no tripulada en 2022, aparentemente resistió los 2.700 °C generados por la fricción con la atmósfera.

    La agencia espacial decidió continuar con el mismo escudo térmico, pero modificó la trayectoria para reducir el riesgo. Esta decisión generó una considerable controversia. “Voy a estar pensando en ello constantemente hasta que estén en el agua”, había admitido recientemente el jefe de la NASA en una entrevista.

    Embed - Artemis II: riesgos de la entrada a la Tierra y el reto del escudo térmico • FRANCE 24 Español

    Objetivo 2028

    Este vuelo fue una prueba para confirmar a la NASA que el cohete Orion, del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), y sus sistemas están listos para el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar, antes de futuras misiones a Marte.

    La NASA planea una nueva misión en 2027 para probar tecnologías, antes de enviar astronautas a la superficie del satélite de la Tierra en 2028 durante la cuarta misión Artemis, en el último año de la presidencia de Donald Trump... y teóricamente antes que China, que planea enviar a sus taikonautas a la Luna en 2030.

    Sin embargo, los expertos dudan que los módulos de aterrizaje lunar, desarrollados por las empresas de los multimillonarios estadounidenses Elon Musk y Jeff Bezos, estén listos para 2028.

    Se suponía que un astronauta japonés y luego uno alemán viajarían en futuras misiones Artemis, pero estos puestos ya no parecen garantizados desde que la NASA reestructuró por completo el programa Artemis, y la Agencia Espacial Europea ha reconocido tener que negociar para mantenerlos.

    FUENTE:RFI

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