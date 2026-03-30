Los turistas abandonan Cuba por la grave crisis energética: “Sin turismo, no hay dinero”

El turismo, ya en declive desde hace varios años, se está reduciendo drásticamente en Cuba, debido a la crisis energética que azota duramente a la isla. Air France anunció, el domingo 29 de marzo de 2026, la suspensión de su ruta, siguiendo los pasos de otras aerolíneas como Air Canada o Air Transat. En seis años, el turismo, uno de los sectores más dinámicos del país y motor de su economía, ha disminuido casi un 70 %

Personas compran alimentos en una venta ambulante este viernes en La Habana (Cuba).

Solo 1,8 millones de personas pisaron la isla en 2025. En las calles de La Habana Vieja, uno de los lugares más visitados, los turistas son cada vez más escasos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En la emblemática Plaza de Armas, Corinne y Patrick, una pareja de franceses, se hacen sus últimas fotos del viaje. Encantados con una estancia anterior en el país hace diez años, decidieron volver.

"Para nosotros también era importante mostrar nuestro deseo de apoyar un poco al pueblo cubano, yendo a comer a restaurantes, consumiendo un poco, porque no hay gran cosa. Intentando aportar divisas y no seguir la doctrina que propugna [el presidente estadounidense] Donald Trump", explican a RFI.

Sin turismo, no hay dinero Están a punto de ir al aeropuerto para emprender su viaje de regreso a París, que incluye una escala adicional para repostar queroseno. Su viaje de 11 días se ha visto trastocado por la escasez de combustible. "Han cerrado muchísimos hoteles, así que, bueno, los hoteles que habíamos elegido estaban cerrados", explica ella.

Los pocos visitantes son abordados por los músicos callejeros. Daniela, de 20 años, dependienta en una tienda de recuerdos, describe un círculo vicioso. "Si no hay turismo, no entra dinero en el país. Y si el país no tiene divisas, no se puede comprar combustible. El turismo es realmente fundamental para nosotros", explica.