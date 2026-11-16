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    Más de 200 millones de personas en riesgo de desplazamiento por el cambio climático, según la OIM

    Más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar el lugar donde viven a causa del cambio climático. En 2025, cerca de 30 millones de personas debieron salir del lugar donde vivían como consecuencia de tormentas, sequías, incendios forestales, olas de calor extremas o inundaciones

    Migrantes

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar el lugar donde viven a causa del cambio climático, dijo a la AFP la directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la conferencia anual sobre el clima que se realiza en Antalya, Turquía. Amy Pope lamentó que se destinen millones de dólares al control fronterizo en lugar de invertir esos recursos en medidas de adaptación a la crisis climática.

    “Más de 200 millones de personas viven en comunidades extremadamente vulnerables al clima y corren el riesgo de verse desplazadas. (...) Si no actuamos ahora, estos movimientos aumentarán considerablemente”, señaló Pope.

    En 2025, cerca de 30 millones de personas debieron salir del lugar donde vivían como consecuencia de tormentas, sequías, incendios forestales, olas de calor extremas o inundaciones, según los datos de la OIM.

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    Aun así, faltan políticas que aborden “los factores que alimentan las migraciones”, mientras se gastan miles de millones de dólares en reforzar la seguridad en las fronteras, dijo Pope, quien participa en la COP31 en Antalya. “Con frecuencia se nos pide ayudar a los gobiernos cuando se enfrentan a migraciones irregulares. Sabemos lo costoso que puede resultar, sabemos cuántas vidas pueden perderse”, indicó.

    En su opinión, sería más eficaz invertir en la estabilización de las comunidades en riesgo. Pero la financiación de los proyectos de prevención, que suelen ser poco costosos, sigue siendo insuficiente. “Hablamos de medidas de adaptación cuyo costo se estima en unos 310.000 millones de dólares. Sólo se han obtenido alrededor de 30.000 millones de dólares de financiación. Estamos muy lejos de lo que sería necesario”, explicó Pope a AFP.

    FUENTE:RFI

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