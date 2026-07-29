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    Argentina minimiza el roce diplomático con Brasil

    El gobierno argentino restó relevancia este martes al roce diplomático con Brasil luego de las acusaciones del presidente Javier Milei contra el gobierno brasileño, durante su visita a São Paulo para apoyar la candidatura presidencial del derechista Flávio Bolsonaro

    El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona tras reunirse con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, previo a la investidura de la mandataria en Lima, 28 de julio de 2026.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona tras reunirse con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, previo a la investidura de la mandataria en Lima, 28 de julio de 2026.

    FOTO

    EFE/ John Reyes Mejia
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Son diferencias ideológicas, políticas, pero por lo menos Argentina nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático”, dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.

    “No es la idea que esto afecte las relaciones comerciales” bilaterales, añadió.

    El sábado Milei participó en São Paulo de un acto para apoyar al candidato presidencial Bolsonaro durante el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “presidiario” y “ladrón” y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes como “basura calva”.

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    Entrevistado luego por Radio Mitre de Argentina, Milei afirmó que el gobierno de Brasil, al igual que el de México y el Partido Demócrata estadounidense habían financiado una supuesta “campaña antiargentina”, aunque no aportó pruebas sobre esa acusación.

    “Siempre hubo insultos de ambos lados”, sostuvo Ravier al relativizar el peso de los dichos presidenciales en la relación diplomática bilateral con Brasil.

    Esto “no va a impactar en la parte diplomática”, insistió Ravier pese a que la cancillería de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino.

    “Milei es un presidente líder de un movimiento que trata de llevar adelante ideas promercado, los Bolsonaro son amigos y colegas en esta idea, Lula se enfrenta a estas ideas y las diferencias están claras. Son parte de una cuestión ideológica y política”, agregó Ravier.

    Con sus dichos, el presidente argentino “ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas”, dijo a la AFP una fuente diplomática de Brasil.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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