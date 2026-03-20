Adiós a Chuck Norris, leyenda del cine de acción y las artes marciales

Chuck Norris murió el jueves y su familia confirmó la noticia este viernes 20 de marzo, al describirla como un “fallecimiento repentino”.

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“Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y que descansaba en paz”, señaló el entorno del actor en un comunicado difundido en redes sociales.

Antes de convertirse en una figura del cine y la televisión, Norris construyó una carrera arrolladora en las artes marciales. Fue seis veces campeón mundial profesional invicto de karate en la categoría de peso medio. Además, fundó su propio estilo, de raíz coreana, conocido como Chun Kuk Do, y creó la Federación Unida de Artes Marciales, que ha otorgado más de 3.300 cinturones negros del llamado “Sistema Chuck Norris” en todo el mundo.

La revista Black Belt lo incorporó a su Salón de la Fama y le concedió el cinturón negro de décimo grado, la máxima distinción dentro de esa disciplina.

Nacido como Carlos Ray Norris el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, creció en un entorno de pobreza. A los 12 años se mudó con su familia a Torrance, California, y tras terminar la secundaria, en 1958, se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue durante un destino en Corea cuando comenzó a entrenar artes marciales, en disciplinas como judo y Tang Soo Do.

“Practiqué gimnasia y fútbol americano en la preparatoria North Torrance”, recordó en 1982 en una entrevista con la agencia AP. “Jugué algo de fútbol, pero también pasé mucho tiempo en el banco. Nunca fui realmente atlético hasta que estuve en el servicio militar en Corea”.

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Tras recibir la baja con honores en 1962, trabajó como archivista en Northrop Aircraft e intentó ingresar como oficial de policía, aunque quedó en lista de espera. En paralelo, abrió un estudio de artes marciales que con el tiempo se expandió hasta convertirse en una cadena.

Entre sus alumnos estuvieron figuras como Bob Barker, Priscilla Presley, Donnie y Marie Osmond, y Steve McQueen, a quien luego atribuyó haber impulsado hacia la actuación.

FUENTE:FRANCE24