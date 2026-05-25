El tercer gol de Pelé, el fallo de Baggio y la “Mano de Dios“: Mundiales icónicos en México y Estados Unidos

El mayor torneo de fútbol regresa a suelo norteamericano este verano, 32 años después de que el italiano Roberto Baggio enviara el balón por encima del travesaño en el trágico acto final de una de las Copas del Mundo más emblemáticas hasta la fecha.

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Antes de que Estados Unidos acogiera el Mundial de Fútbol en 1994, el vecino México se había convertido en el primer país del mundo en organizar dos Copas del Mundo, la primera en 1970 y la segunda en 1986, cuando sustituyó a Colombia.

Mientras ambos países se unen a Canadá para una Copa del Mundo sin precedentes con tres sedes , que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, repasamos algunos de los momentos más destacados de los tres primeros torneos celebrados en el continente.

El primer torneo celebrado en Norteamérica sigue siendo considerado por muchos como el mejor hasta la fecha, ganado por una legendaria selección brasileña que contaba con figuras como Gerson, Rivelino, Tostão, Jairzinho y, por supuesto, Pelé . Este último, que ya había sido bicampeón, regresaba a la Seleção tras haberse perdido el Mundial de 1966 por una lesión.

Brasil se enfrentó a su prueba más difícil en la fase de grupos cuando se midió a la vigente campeona, Inglaterra, en un choque de titanes en el que Gordon Banks le negó el gol a Pelé con una de las mejores atajadas de la historia, antes de que Jairzinho sellara una trabajada victoria por 1-0 bajo el abrasador calor de Guadalajara.

Embed - Brasil 4 Italia 1 Final 1970 México

Muchos habían apostado a que ambos equipos se volverían a encontrar en la final. Pero la Alemania Occidental de Franz Beckenbauer, que se enfrentó a los Tres Leones en los cuartos de final, tenía otros planes.

Inglaterra parecía tener el control del partido cuando el entrenador Alf Ramsey decidió dar descanso a Bobby Charlton con su equipo ganando 2-0 y a solo 20 minutos del final. Pero la Mannschaft reaccionó con fuerza ante la veterana selección inglesa, imponiéndose 3-2 en la prórroga para clasificarse a semifinales contra Italia, que previamente había puesto fin a la racha soñada de México, la favorita local, que había llegado a la fase eliminatoria.

Apodado el “Partido del Siglo”, el choque entre Italia y Alemania Occidental lo tuvo todo: goles a raudales, errores arbitrales y Beckenbauer luchando con el brazo dislocado en cabestrillo ante 100.000 aficionados eufóricos en el Estadio Azteca. A pesar del sacrificio del capitán alemán, fue la Azzurri quien se impuso esta vez en una emocionante prórroga con cinco goles, y el tanto de Gigi Riva en el minuto 111 selló la victoria de Italia por 4-3.

Días después, en la final, la selección italiana resistió en una primera parte muy disputada antes de que los poderosos brasileños se impusieran con contundencia por 4-1. El sublime juego de pases que culminó con el último gol de Carlos Alberto resumió la maestría de la Seleção de 1970. Y Pelé se convirtió en el primer jugador en levantar la Copa del Mundo por tercera vez, tras las conquistadas en 1958 y 1962, una hazaña que aún no se ha igualado.

1986: La “Mano de Dios”

Maradona-1986

“¡Gracias a Dios por el fútbol y por Maradona !” Es un grito de alegría que muchos han escuchado antes, al ver las repeticiones de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986, con los legendarios comentarios en vivo del periodista uruguayo Víctor Hugo Morales.

El escenario es, una vez más, el Estadio Azteca, y El pibe de oro acaba de marcar su segundo gol, un gol memorable. “Cometa cósmica, ¿de qué planeta eres para dejar a tantos ingleses atrás?” divaga el comentarista, sollozando de alegría ante una hazaña celebrada en toda Argentina —y en gran parte de Latinoamérica— como venganza por la Guerra de las Malvinas de 1982.

Embed - El GOL del SIGLO de MARADONA (La Narración + Épica de la Historia) - Víctor Hugo Morales

La gloriosa jugada de Maradona, que dejó atrás a la desventurada defensa inglesa, es legendaria, solo superada en fama por el gol que marcó minutos antes con la mano, la “mano de Dios”, como él mismo la bautizó. Ha llegado a definir tanto el torneo como a su estrella: la brillantez y la astucia, el prodigio y el mito.

La segunda Copa del Mundo celebrada en suelo mexicano nos regaló muchos otros momentos memorables, empezando por la memorable trayectoria de Marruecos hasta la fase eliminatoria, la primera de un equipo africano. Los Leones del Atlas lideraron su grupo, por delante de Inglaterra, antes de caer eliminados ante Alemania Occidental por un ajustado 1-0.

Embed - FRANCE vs BRAZIL 4-3 [1-1] WORLD CUP MEXICO 1986 / QUARTER-FINALS/ Full HD 1080p

Dejando a un lado a Maradona, fue la Francia de Michel Platini la que protagonizó el partido del torneo, superando a figuras como Sócrates, Zico y Careca en la tanda de penales de unos cuartos de final legendarios. Ambos equipos contaban con un número inusual de jugadores mayores de 30 años, y el calor de Guadalajara pasó factura a los franceses, que acabaron perdiendo 2-0 contra Alemania Occidental en semifinales, cuatro años después de su traumática derrota en la misma fase y contra el mismo rival en Sevilla.

Maradona no marcó en la final, en la que los alemanes volvieron a remontar un 2-0 en contra en la segunda parte. Sin embargo, sí dio el pase que propició el gol de la victoria de Burruchaga por 3-2 en el minuto 84, llevando a la Albiceleste a su segundo título mundial.

Embed - LEGENDARY MOMENTS – Jorge BURRUCHAGA ! Argentina v West Germany Mexico 1986

1994: El doloroso fallo de Baggio

Los Mundiales no siempre se recuerdan mejor por sus ganadores. Para casi todos, excepto para los aficionados italianos, la imagen que define la final de 2006 probablemente sea la de Zidane dándole un cabezazo a Materazzi, en lugar de la de Cannavaro levantando el trofeo. Lo mismo podría decirse de la final de 1994 en el Rose Bowl de Pasadena, que muchos neutrales recuerdan como el escenario del penal fallado más famoso en la historia de los Mundiales.

Embed - Gol de Maradona a Grecia 1994 Relato Víctor Hugo || 1080p HD

La elección de la sede ese año fue una apuesta estratégica para la FIFA, que esperaba consolidar el fútbol como un deporte permanente en la cuna del fútbol americano. Si bien potencias como Inglaterra, Francia y Uruguay estuvieron ausentes, aún había una gran cantidad de estrellas para promocionar el deporte entre el público estadounidense, incluyendo a Romario, Dennis Bergkamp, Thomas Brolin, Gheorghe Hagi, Jürgen Klinsmann y Hristo Stoichkov.

Maradona también se unió a la fiesta, aunque su regreso triunfal con Argentina se vio truncado en la fase de grupos tras dar positivo por una sustancia prohibida —tan solo unos días después de marcar un golazo contra Grecia— y ser expulsado inmediatamente del torneo. Una tragedia aún más siniestra ocurrió días después, cuando el capitán colombiano Andrés Escobar fue asesinado a tiros a su regreso a Medellín, tras marcar un autogol durante el partido contra la selección estadounidense.

Embed - Andrés Escobar own goal (World Cup 1994: USA - Colombia)

En los terrenos de juego, sin embargo, se vivieron momentos memorables, como los cinco goles que Oleg Salenko, de Rusia, anotó en un solo partido contra Camerún, un récord que aún se mantiene. El equipo local también demostró su valía, perdiendo por un ajustado 1-0 ante los futuros campeones en lo que el capitán brasileño Carlos Dunga describió posteriormente como "probablemente el partido más difícil" que la Seleção disputó en todo el torneo.

En realidad, los brasileños tuvieron muchos partidos difíciles, apoyándose en una defensa sólida y en el talento ofensivo de Romario y Bebeto para superar a la veloz selección holandesa de Bergkamp (3-2) y a la sorprendente Suecia (1-0) en su camino a la final, donde les esperaba Italia.

Embed - Copa 94: Todos os Gols de Romário

La selección italiana también tuvo que esforzarse al máximo para llegar a Pasadena. Baggio anotó cinco de sus seis goles en la ronda eliminatoria, superando a Nigeria, España y Bulgaria, ganando cada vez por un solo gol, al igual que Brasil. Ninguno de los dos equipos logró marcar en la final, y las dos mejores defensas del torneo llevaron el partido a la primera tanda de penales en la historia de las finales de la Copa del Mundo.

Romario marcó su penal y posteriormente fue nombrado mejor jugador del torneo. Pero el fallo de Baggio es el que todos recuerdan.

Embed - Baggio penalty miss - 1994 World Cup Final

Italia ya se encontraba en una situación complicada cuando el “Divin Codino” (Divin Ponytail) se acercó para ejecutar su fatídico penalti, tras haber llevado a la Azzurri a la final con su astucia y genialidad. Tanto Baresi como Massaro habían fallado, lo que significaba que Brasil aún podía ganar con su último tiro, incluso si Baggio hubiera marcado. Pero su disparo al cielo se ha convertido en el símbolo de la derrota de Italia, y con ella, de la flagrante injusticia del partido.

FUENTE:FRANCE24