Una final del Mundial 2026 al estilo Super Bowl, con show de medio tiempo y anillos para los campeones

¿Estados Unidos se confundió el “fútbol” con su deporte, el “fútbol americano”? Este domingo 19 culmina la 23ª edición de la Copa del Mundo con una final épica entre la vigente campeona del mundo, Argentina, y el monarca de Europa, España.

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Para esa celebración, la organización decidió tirar la casa por la ventana en el estadio MetLife, cerca de Nueva York: el cantante Post Malone cerrará el espectáculo, habrá un concierto estelar en el descanso y se entregarán anillos a los campeones, además de las medallas tradicionales y el icónico trofeo. Una pompa que recuerda al mayor evento deportivo estadounidense, el Super Bowl.

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La tarde comenzará una hora y media antes del inicio del partido, una duración simbólica que corresponde a la de un encuentro de fútbol.

A las 13:30 hora local (14:30 en Argentina y Uruguay, 19:30 en España), los espectadores podrán disfrutar de una ceremonia con estrellas como Post Malone, Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, el streamer iShowSpeed y Robbie Williams.

El himno nacional estadounidense será interpretado por la galardonada cantante Jennifer Hudson.

En un comunicado, la FIFA habló de crear un “ambiente festivo” que rememore el recorrido de las 48 selecciones que participaron en el Mundial de 2026.

Para Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial, se tratará de un “encuentro entre la música, la cultura y el fútbol”.

El polémico concierto del entretiempo

Como si las llamadas 'pausas de hidratación' (que han dividido de facto los partidos de fútbol en cuatro periodos, a merced de dar espacio a más publicidad) o la anulación de una tarjeta roja a petición del presidente de Estados Unidos no fueran suficientes, el espectáculo del descanso de la final está ahora en el punto de mira, con un show sin precedentes en la historia de la competición.

Esta iniciativa se ha anunciado como una forma de recaudar fondos para que los niños tengan acceso a la educación y al fútbol en todo el mundo.

En lugar de los habituales –y reglamentarios– 15 minutos, la FIFA estima que el descanso se extenderá a 17 minutos para dar lugar a la presentación artística y al montaje y desarme de los escenarios. La duración –que habrá que ver si se cumple– horroriza a los seguidores más acérrimos del fútbol, aunque es menos que la media hora con la que se llegó a especular.

Durante los 11 minutos que dura el espectáculo, según cifras publicadas por la FIFA, los espectadores podrán disfrutar de un desfile de grandes figuras de la música. Actuarán Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS y Burna Boy, con una puesta en escena dirigida por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

La lista parece lo suficientemente larga como para generar dudas sobre si se respetará el tiempo estipulado, mientras que los antecedentes no son alentadores.

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la final del Mundial de Clubes 2025 —donde el descanso duró 24 minutos—, los artistas actuarán el domingo en un escenario montado sobre el terreno de juego, el cual tendrá que ser retirado para que los jugadores puedan disputar la segunda parte.

En 2024, la Copa América también introdujo un show durante el descanso con la instalación de un pequeño tablado en el campo. ¿El resultado? Un entretiempo de 26 minutos.

Esta última innovación en la Copa del Mundo no goza de popularidad universal. En el mundo del fútbol, figuras destacadas se manifiestan en contra, entre ellas el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien advirtió que “las pausas para hidratarse eran solo el principio" y describió la final de la cita ecuménica como una "copia del Super Bowl”.

The hydration breaks were just the start. On Sunday, the World Cup final will see the highlight of the tournament – the longest half-time-break in football-history. The World Cup final as a copy of the Super Bowl. Quo vadis, FIFA? #fifa #fifaworldcupfootball #hydrationbreak… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 17, 2026

Algunos artistas también opinan que la FIFA está yendo demasiado lejos. Robert Smith, vocalista de la banda británica The Cure, criticó este nuevo formato, utilizando el hashtag #breadandcircuses ("pan y circos", en inglés).

La tradición estadounidense de entregar anillos a los campeones

Otra importante innovación es la introducción por parte de la FIFA de anillos para los campeones mundiales, además del deseado trofeo dorado y las medallas de oro.

Esta ceremonia recuerda a las de otras competiciones estadounidenses, como la NBA y la NFL (la liga de fútbol americano). El organismo rector del fútbol mundial explicó en un comunicado que quería “incorporar una de las tradiciones deportivas estadounidenses más emblemáticas al mundo del fútbol”.

La colección de edición limitada consta de un total de 2026 anillos, un guiño a la edición del Mundial. De estos, 30 están reservados para los ganadores, y los 1996 restantes estarán disponibles para su compra en todo el mundo como producto con licencia oficial, aunque el precio individual aún no ha sido anunciado.

Así será el anillo que FIFA entregará a los campeones mundiales. FIFA

Precios récord para las entradas de la final

Un dato muy comentado es el precio de las entradas para la final. En la plataforma de reventa gestionada por la FIFA (que, de todos modos, no tiene control sobre las ofertas), las entradas se venden hasta por 2 millones de dólares. Nadie se ha decidido aún a comprar un asiento en el bloque 134 de la categoría 1.

Originalmente, los valores de los tiquetes oscilaban entre los 11.000 dólares para la localidad más cara de la Categoría 1 y los 800 dólares para la más barata de la Categoría 4.

Hoy en día, los costes se han triplicado en promedio. Dos días antes de la final, la web SeatPick, que compara precios de entradas, estima que el boleto más barato cuesta 5.866 dólares y el más caro, 201.199 dólares.

A modo de comparación, los precios de los tiquetes para la final del Mundial 2022 en Qatar oscilaron entre los 600 y los 1.700 dólares aproximadamente. Esas cifras ya habían indignado, entonces, a los aficionados. Para 2026, parecen irrisorios comparados con los precios que se cobran al otro lado del Atlántico.

FUENTE:FRANCE24