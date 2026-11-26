La herramienta de base es el modelo estructural gravitacional del comercio (MEGC), una de las regularidades empíricas sólidas de la economía internacional: el comercio entre dos países crece con el tamaño de sus economías y disminuye con los costos de comerciar entre ellos. Sus fundamentos teóricos modernos provienen de trabajos de inicios de siglo. 2 Un aporte clave es que no importa solo el costo de comerciar con un socio, sino ese costo en relación con el de comerciar con todos los demás. Esa medida agregada, llamada “resistencia multilateral”, resume la geografía comercial de cada país como vendedor y como comprador.

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En su versión tradicional el modelo es estático: una rebaja de costos comerciales cambia los precios —abarata lo que se compra y mejora lo que se cobra por lo que se vende—, pero la cantidad física producida no varía. A fines de la década pasada se dio un paso más y se conectó el MEGC con un modelo clásico de crecimiento. 3 La intuición es sencilla: cuando un país se abre, mejora la relación entre el precio que recibe por su producción y el precio de lo que consume e invierte. Eso aumenta el ingreso y abarata los bienes de inversión, lo que estimula la acumulación de capital. Con más capital, la producción crece y la economía transita hacia un nuevo equilibrio de largo plazo con un nivel de ingreso más alto. El proceso no es instantáneo: requiere años.

¿Cuánto puede ganar una economía al incorporarse a un gran acuerdo comercial? La respuesta habitual se concentra en lo inmediato: bajan los aranceles, se abaratan las importaciones, aumentan las exportaciones. Pero hay un segundo efecto, más lento y menos visible, que suele quedar fuera de los cálculos: cuando un país se vuelve más competitivo, invierte más, acumula capital y produce más. El trabajo de Moncarz, Rovira, Villano y Vaillant (2026) cuantifica ambos efectos para el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y para la eventual incorporación de cinco candidatos, entre ellos Uruguay.

El estudio no toma los parámetros de otros trabajos, sino que los reestima con su propia base de datos: 113 países, que explican cerca de 94% del comercio mundial de bienes agrícolas y manufacturados, en el período 1995-2017. La base incluye no solo los flujos bilaterales, sino también el comercio interno de cada país, es decir, lo que cada economía se vende a sí misma. Para la parte dinámica se usan datos de producto, empleo, stock de capital y productividad de las Penn World Tables.

La especificación incorpora algunas innovaciones. Los costos comerciales son asimétricos: se mide el arancel efectivamente aplicado por cada importador a cada origen, en lugar de suponer que comerciar de A a B cuesta lo mismo que de B a A. Se distingue el efecto de las rebajas arancelarias del de los acuerdos “profundos”, según la clasificación del Banco Mundial. Se incluye una variable que capta el efecto de facilitación del comercio que la multiplicación de acuerdos derrama sobre terceros países, y otra que mide la complementariedad entre la estructura exportadora de un país y la importadora de su socio.

Los resultados de la estimación son consistentes con la literatura. Pertenecer a un acuerdo profundo aumenta el comercio entre 22% y 29% por encima de lo que explicaría la sola rebaja de aranceles. La elasticidad de sustitución entre productos de distinto origen —un parámetro central del modelo— se ubica en torno a 3,3, un valor similar al que usaron Anderson y sus coautores en sus simulaciones del TLCAN.4

Tres escenarios

Con el modelo calibrado para 2017, se simulan tres escenarios: el CPTPP con su composición actual; el CPTPP más Costa Rica, Ecuador, Ucrania y Uruguay (CPTPP+4), y ese mismo grupo más China (CPTPP+5).5 China se incorpora por separado para aislar el peso de una gran economía sobre los demás miembros. Cada escenario se evalúa en dos equilibrios: uno estático, donde solo cambian los precios, y uno dinámico, donde se permite la acumulación de capital hasta alcanzar un nuevo estado estacionario. Para medir la incertidumbre de los resultados, cada simulación se repite 200 veces con valores alternativos de los parámetros estimados.

La dinámica duplica las ganancias

El primer resultado es que el bienestar —medido como consumo real— de los países miembros aumenta en todos los escenarios, y que el efecto dinámico es casi el doble del estático. En el escenario más amplio, la ganancia agregada para los miembros es de 1,35% en el equilibrio estático y de 2,62% en el dinámico. Como el ajuste lleva tiempo, al descontar el camino de transición la ganancia se reduce a 2,28%; cerca de tres cuartas partes se materializan en 20 años.

El segundo resultado es el peso de China. Su incorporación amplifica los beneficios de los demás socios: el aumento adicional va desde 23% en el caso de Costa Rica hasta casi 200% para Japón. Para los países que quedan fuera, el efecto es en general positivo pero pequeño, aunque algunos pierden.

El comercio es la variable que más se mueve. En el escenario CPTPP+5, las exportaciones totales de los miembros crecen 9,4%, impulsadas por un aumento de 41% en el comercio entre socios, mientras las ventas a terceros caen 1%.

Quiénes ganan más

Los grandes beneficiados son los países del Sudeste Asiático que integran la Asean: Vietnam (6,7%), Malasia (6,3%) y Singapur (6,2%) en el escenario con China. Su margen extensivo se vincula a los nuevos acuerdos con América y, además, están cerca de los grandes mercados de Japón, China y Australia. En el otro extremo, China (1,6%), México (2,3%) y Perú (2,5%) registran las ganancias más bajas.

Uruguay aparece en cuarto lugar, con 5,6%, por delante de Costa Rica (4,8%) y de economías con redes de acuerdos mucho más densas, como Chile o Perú (ver gráfico). El resultado puede parecer contraintuitivo para una economía lejana a los mercados asiáticos. La explicación es la magnitud de la liberalización que el acuerdo implicaría. Uruguay parte de aranceles altos y pocos acuerdos, de modo que el CPTPP le abre mercados con los que no tenía preferencias —el margen extensivo— y a la vez profundiza su vínculo con los socios americanos con los que ya tiene acuerdos —el margen intensivo—. Sus exportaciones hacia los miembros crecerían 56%, una de las mayores subas del bloque.

De dónde vienen las ganancias

El trabajo propone además un método para descomponer las ganancias de cada país según el aporte de cada socio comercial.6 La contribución de cada mercado depende de tres elementos: su relevancia antes del acuerdo, la magnitud de la rebaja de costos y el cambio en su capacidad de mercado relativa.

La reducción de costos comerciales es el factor dominante. El margen extensivo pesa más para China, Japón, Reino Unido y Uruguay; el intensivo, para Australia, Chile, Costa Rica, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam, que ya contaban con una red de acuerdos entre sí. Para algunos países, los socios que quedan fuera del acuerdo también son relevantes, sobre todo por el peso de Estados Unidos como destino y origen.

Un análisis de robustez muestra que las conclusiones se mantienen con distintos valores de los parámetros: una mayor participación del capital en la producción amplifica las ganancias, mientras que una mayor sustituibilidad entre productos de distinto origen las reduce.

El mensaje del estudio es nítido: un acuerdo de este tipo produce beneficios que van más allá del comercio, porque al mejorar los términos de intercambio estimula la inversión y el crecimiento. Para una economía pequeña, lejana y no muy abierta como la uruguaya, el potencial de ganancia está entre los más altos del bloque.

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1 Ver Moncarz, P., Rovira, F., Villano, S. y Vaillant, M. (2026). “The dynamic effects of the CPTPP and new member accessions”, International Economics, 188, 100754. Este artículo se basó en uno previo terminado en el año 2024. Este último fue solicitado al Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y contó con el apoyo del Programa Pharos de la Academia Nacional de Economía (ver https://www.acadeco.com.uy/src/admin/uploads/archivos/Impactos_del_CPTPP.pdf).

2 Ver Eaton y Kortum (2002) y Anderson y van Wincoop (2003). Eaton y Kortum parten de un modelo ricardiano de oferta con firmas que difieren en productividad; Anderson y van Wincoop, de un modelo de demanda con preferencias de Armington, en el que los bienes se diferencian por su país de origen.

3 Ver Anderson, Larch y Yotov (2020), que agregaron el modelo de crecimiento a la Solow (1956) al MEGC. La acumulación de capital sigue el espíritu del modelo de equilibrio general dinámico de Lucas y Prescott (1971). Una alternativa con efectos de igual magnitud, aunque sin transición, es la de Allen, Arkolakis y Takahashi (2020), que usa insumos intermedios en lugar de capital.

4 Los valores usados en las simulaciones son: elasticidad de sustitución 3,277; participación del capital en el producto 0,503; parámetro de transición del capital 0,143. Anderson et al. (2020) usaron 3,5, 0,54 y 0,14. Las ecuaciones de ingreso y capital se estiman con variables instrumentales.

5 Brunéi y Taiwán quedan fuera por falta de datos.

6 La descomposición se basa en el estadístico de Arkolakis, Costinot y Rodríguez-Clare (2012) —la participación del comercio interno en el gasto— y en la fórmula de Bennet (1920) para descomposiciones aditivas.