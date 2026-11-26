Es espantoso, pero iba a pasar. Ahora hay investigaciones administrativas, búsqueda de responsabilidades, revisión de procedimientos, pero las luces estaban todas prendidas desde mucho antes. La muerte de Jesús, un hombre de 83 años que estuvo tres días tirado en una plaza sin recibir atención médica, no debió pasar por debajo del radar de ninguna autoridad, pero pasó. Y se murió.

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No estaba escondido, no estaba tapado. Estaba tirado en la plaza a la vista de quien quisiera verlo. Tanto es así que los vecinos del Buceo llamaron al Ministerio de Desarrollo Social en tres oportunidades durante el fin de semana, intentaron asistirlo con agua y sombra y reclamaron a través de los medios que alguna autoridad los ayudara.

La tercera vez que uno de los vecinos llamó al Mides para reclamar asistencia le dijo directamente al operador: “El hombre está temblando, se va a morir, a ver si me entiende”. Así de claro. No precisaba una charla, un convencimiento de ir a un hospital, precisaba que se lo llevaran con urgencia, que le salvaran la vida. Después de tres días de reclamos, finalmente una ambulancia llegó, lo llevó al hospital y, al día siguiente, murió. La inhumanidad al extremo.

Ninguna excusa que tenga que ver con que una persona que vive en la calle se niega a trasladarse a un centro de salud es válida cuando su vida está en juego. A este hombre lo vimos todos por televisión. Los vecinos lo vieron en vivo e intentaron ayudarlo. Quienes debieron hacerlo no estuvieron ahí.

Lamentablemente no me extraña que esto haya pasado. Me tocó vivir un par de casos en los que la respuesta del ministerio fue completamente desatinada. Para poner un ejemplo, en mayo, con la alerta roja por frío vigente, me comuniqué con el número que brinda el ministerio para advertir sobre personas en situación de calle. Con la alerta roja vigente la orden era evacuar en forma obligatoria a quienes estuvieran a la intemperie hacia los centros previstos en los distintos departamentos.

Estaba helado. De esos días en los que el frío te corta la cara. Un grupo de hombres permanecía en la calle, tapados con frazadas y cartones, como todos los días anteriores. Pero este era especial, no recuerdo cuántos grados había, pero el frío era extremo. Después de contestar una a una las preguntas que el chat del Mides realiza para aceptar un reporte de personas en situación de calle, la respuesta fue que la solicitud había sido ingresada y que el primer equipo disponible atendería la situación.

La mañana siguiente, como todas las anteriores, las personas seguían ahí. A las 9 llegó un nuevo mensaje del Mides. “Queremos informarte que la persona no acepta ir a un centro. El equipo seguirá insistiendo. Muchas gracias”. Un par de semanas antes, el gobierno había dado una conferencia de prensa en la que había asegurado que la alerta roja por frío estaba vigente y que ninguna persona podría dormir a la intemperie. Que la evacuación era obligatoria. Evidentemente, algunos equipos del Mides no pensaban lo mismo. Si no querían ser trasladados a un centro cerrado, podían quedarse durmiendo en la calle. ¿La alerta? Bien, gracias.

Claro que gracias a la alerta roja y el trabajo de muchos funcionarios del Mides, del Ministerio del Interior y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, gran cantidad de las personas que deben pasar sus días y sus noches a la intemperie pudieron sobrevivir al invierno. De la misma forma quedó claro que no alcanza. Los equipos no solo no son suficientes para abarcar a los miles de uruguayos en esta situación, sino que evidentemente no todos están alineados en la acción encomendada por el Poder Ejecutivo.

Bastaba con circular por las noches en distintas zonas de Montevideo para ver carpas, campamentos o, simplemente, personas tiradas en la vereda adentro de cartones. La alerta no consiguió cubrir a todos, aunque haya salvado a muchos. No fue suficiente.

Por eso vuelvo al inicio. Iba a pasar, como ha pasado antes. Ya no está la alerta roja vigente y no hay obligatoriedad de evacuación. Pero hay ojos, hay personas que avisan, hay vecinos preocupados y también hay omisiones.

En declaraciones a Telemundo en la plaza, cuando Jesús aún estaba vivo y su estado de salud mostraba un evidente deterioro, uno de los vecinos aseguró que era la tercera vez que llamaban al Mides para advertir sobre la situación del hombre. Y, si bien la investigación aún no arrojó respuestas, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que una persona de 83 años, tirada durante tres días en el hormigón sin ningún resguardo, con el evidente deterioro devenido de 30 años de vivir en la calle y un estado de salud absolutamente frágil necesita atención médica. ¿Alguien puede dudarlo? ¿Por qué no se envió inmediatamente a una ambulancia al lugar? ¿La respuesta es que el hombre no quería? ¿Estamos todos locos?

La crónica de Telemundo es implacable. El relato de los vecinos habla de un primer llamado el sábado. El ministerio asegura que el primer registro es del domingo de tarde y que media hora después de recibirlo dos funcionarias llegaron al lugar, conversaron con el hombre y le ofrecieron trasladarlo a un refugio, pero no aceptó.

“Se resiste a establecer un diálogo más profundo con la dupla. No accede a la propuesta de ingresar a un centro de salud o a un centro Mides”, señalaron desde el ministerio al canal. El relato agrega que un rato después las funcionarias se retiraron y le dejaron una botella de agua. Las imágenes registradas evidenciaban un deterioro de salud que hacía que los vecinos reclamaran que el Mides solicitara la asistencia médica y el traslado a un hospital. Desde el ministerio indicaron que volvieron al lugar en la noche del domingo y también en la madrugada del lunes, y que Jesús manifestó encontrarse bien y nuevamente rechazó la posibilidad de ingresar a un refugio.

De acuerdo con el relato de los vecinos, el lunes hubo nuevos llamados al Mides, al Ministerio de Salud Pública y al 911. Los propios vecinos le pusieron hielo porque lo encontraban deshidratado, pusieron una sombrilla porque el sol estaba fuerte y le trajeron agua y alimentos. Finalmente, llegó un nuevo equipo y, ahora sí, lo vieron dolorido y llamaron a una ambulancia que llegó cerca de una hora después. Jesús fue trasladado al hospital y el miércoles murió. Entonces, ahora hay investigaciones administrativas.

Pero ahora Jesús ya se murió, miles de uruguayos sin lugar donde vivir siguen sobreviviendo en la calle, comiendo basura, durmiendo en la vereda, haciendo sus necesidades atrás de los contenedores. La indignidad absoluta. Y sí, es difícil atacar una situación que se viene arrastrando sin pausa desde hace años. También es verdad que se han tomado múltiples medidas para intentar mitigar el problema. Y, si bien hay situaciones más difíciles de atacar por la propia cantidad de personas destinadas a esta tarea, hay casos que no tienen justificación alguna. La muerte de Jesús quizás no se hubiera podido evitar, aunque la ambulancia hubiera ido antes. Lo que sí se hubiera podido evitar era la indignidad de esa muerte. Necesitamos que estas cosas nos quemen la piel, nos duelan en lo más profundo y sigamos hablando y reclamando, porque hoy fue Jesús, mañana va a ser alguien más y así en una secuencia interminable. Y las excusas ya no son aceptables.