De tu armario a Ghana

Estamos en las costas de Ghana, en una playa de pescadores cerca de Acra, la capital. La cámara se acerca en un paneo y, a medida que fija el objetivo, se nos pone la piel de gallina: el paisaje que enfoca es dantesco. Vemos una playa, pero no es el mar lo que golpea la orilla, no hay espuma ni restos de caracoles. Lo que llega en la ola son trapos, el océano arroja textiles en jirones, pedazos de suelas plásticas, retazos de sábanas; vomita una marea sólida, colorida y enmarañada. La cámara se pasea por una playa donde no hay un solo centímetro de arena. Más allá de la costa está el poblado, un asentamiento de casas precarias construidas sobre montañas de desechos donde juegan los niños y comen los animales. Algunos promontorios de basura tienen más de 100 metros de altura. Un paisaje cubierto con mis pantalones, con tus remeras, con los restos de aquellas botas y del acolchado que tiraste.