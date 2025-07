La investigación sobre corrupción en el fútbol, en la que uruguayos jugaron un rol clave, tendrá otro capítulo en EE.UU.

Los documentos, a los que accedió Búsqueda, muestran el papel que tuvieron actores uruguayos en el esquema de corrupción, ya sea como facilitadores, beneficiarios o catalizadores del pago de coimas.

Idas y vueltas del veredicto

López y Full Play, propiedad de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, habían sido declarados culpables en marzo de 2023 por los delitos de “fraude electrónico y conspiración para el lavado de activos”. Se sumaban así a la larga lista de condenados por corrupción en el fútbol a partir de la investigación de los fiscales norteamericanos. Sin embargo, en noviembre de 2023 la jueza del caso, Pamela Chen, anuló el dictamen sobre López y Full Play. Argumentó que un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, adoptado semanas antes, había establecido que el “fraude electrónico” no debía ser aplicado al soborno comercial en el exterior, como ocurría en el caso, más allá de si el pago de coimas había sido probado o no.

El Tribunal de Apelaciones revocó el fallo de Chen a comienzos de julio, tras un recurso presentado por la fiscalía. Ordenó además a la jueza que analice otro aspecto planteado por Full Play y López, quienes argumentaron que la evidencia presentada por el gobierno en su caso no era suficiente para “probar” la existencia de “una conspiración” para engañar a la Conmebol.

Full Play, por ejemplo, dice que los fiscales acusan a la compañía de pagarles sobornos a seis presidentes de federaciones nacionales (“El grupo de los seis”). Alega que las transferencias fueron llevadas adelante a pedido del presidente de la Conmebol y mediante cartas membretadas. Agrega que “un defendido no puede ser convicto por defraudar” a una organización “por seguir las direcciones explícitas del presidente de esa organización”, a través de una práctica habitual.

La defensa de López anunció que llevará el caso ante la Suprema Corte de Justicia, informó la agencia AFP.

Casal le pagaba a Figueredo, según testigo

Alejandro Burzaco fue uno de los primeros en darse vuelta y colaborar con Estados Unidos una vez que, en mayo de 2015, comenzaron los arrestos de figuras del fútbol. Al frente de Torneos, el argentino pagó coimas durante años para que su empresa obtuviera los derechos de los principales torneos de la Conmebol.

Deporte-Francisco Casal-Lentes-Calvelo-adhoc.jpg Francisco Casal Javier Calvelo / Adhoc Fotos

El acuerdo que firmó con la Justicia norteamericana incluyó el reconocimiento de los delitos y del esquema usado para mover el dinero, y también su colaboración en los juicios contra otros involucrados. Burzaco declaró en noviembre de 2017, cuando los investigados eran directivos del fútbol, y también en enero de 2023, cuando en el banquillo de los acusados estaban López y Full Play.

En ambos interrogatorios, la figura de Francisco Paco Casal fue centro de preguntas de los fiscales. La primera vez, como informó Búsqueda en diciembre de 2017, Burzaco dijo que era “un competidor duro porque tenía una larga experiencia y expertise en coimear a todos los dirigentes del fútbol de la región”.

En la declaración de 2023, incluida en los anexos presentados por los fiscales en su apelación, Burzaco dio un paso más.

—¿Está usted familiarizado con el individuo llamado Paco Casal? —preguntó la fiscal Kaitlin Farrell.

—Sí —respondió Burzaco.

—¿Es este caballero al final de este cuadro de velcro?

—Sí.

—¿Un look al estilo Mick Jagger?

—Sí, con mucho pelo.

—Durante este período de tiempo, verano de 2012, ¿qué amenaza, si existía, representaba el señor Casal para los planes de Fox de volverse un líder en el fútbol?

(...)

—Era un competidor de riesgo porque no solo estaba dispuesto a pagar un precio mucho mayor, lo que probablemente todos los jugadores del mercado estarían dispuestos a pagar mucho más que TyT Cayman, pero Paco Casal es una persona que yo sé que pagó coimas en el pasado a directivos de fútbol.

—¿Cómo lo sabe?

—Porque Eugenio Figueredo, que era uno de los sobornados en este esquema cuando era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, me dijo que recibió sobornos de Casal.

—¿Y qué hacía de Casal una amenaza superior desde su perspectiva?

—Era una amenaza superior porque no solo era… no solo tenía el deseo de presentar una oferta mucho mayor que lo que TyT estaba pagando, sino también porque probablemente iba a pagar coimas aún mayores a todos estos individuos.

Goergette K Betts Case 23-7186 Fragmento de la declaración de Alejandro Burzaco, en enero de 2023, en un juzgado de Nueva York

Casal era dueño de los derechos de televisación de Uruguay desde la época en que Figueredo era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y quería que su empresa, Gol TV, entrara en el negocio de la transmisión de torneos de la Conmebol desde hacía años, pero Burzaco y sus socios le tenían bloqueado el acceso. De hecho, en 2012 los empresarios intentaron negociar, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Los directivos de Torneos y Competencias y Fox Sports congelaron las conversaciones con el uruguayo porque consideraron que hizo “terrorismo” cuando, sin avisarles, presentó una propuesta millonaria a la Conmebol, informó Búsqueda en 2023 a partir de otras evidencias presentadas en el juicio contra Full Play y López.

El enfrentamiento escaló. Casal empezó a coordinar reuniones con clubes de toda América del Sur para exponer lo que consideraba el pago de coimas en la Conmebol. Atizados por el empresario, clubes uruguayos y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, en diciembre de 2013, presentaron una denuncia penal en Uruguay por estafa y lavado de activos que incluía a Figueredo y otros dirigentes del fútbol.

El empresario uruguayo terminaría siendo uno de los motivos por los cuales Torneos y Competencias y sus socios decidieron aumentar el monto de los sobornos a los directivos del fútbol.

Casal inició en 2016 una demanda en Nueva York contra los involucrados en el FIFAGate porque la corrupción de la Conmebol le impidió entrar al negocio y por eso perdió “cientos de millones de dólares”.

El ejemplo de las coimas de Figueredo

La investigación en Montevideo avanzó lento hasta que en mayo de 2015, en Suiza, las autoridades arrestaron a una decena de directivos del fútbol. En las instancias judiciales posteriores, que terminaron con más de una docena de condenas, quedó expuesto el rol de Uruguay en el esquema y el movimiento de dinero.

El agente especial del Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos Steven Bellis declaró como testigo en el juicio y su interrogatorio fue incluido en el tercer apéndice documental de la apelación de los fiscales. El experto tuvo que explicar al jurado evidencias recabadas durante la investigación.

Uno de los documentos clave era el archivo en el que Eladio Rodríguez, directivo de Torneos encargado de pagar coimas, registraba los movimientos de dinero irregulares. El fiscal Eric Silverberg le pidió a Bellis que explicara qué decían las líneas 91 y 92 del “libro mayor” de las coimas, como lo llamaba Rodríguez y que llevaba el título Iluminados.

La línea 92 era un pago a Figueredo de US$ 200.000 referido a los derechos de televisión de la Copa Libertadores.

En el interrogatorio el fiscal saltaba del “libro mayor” de las coimas a otra evidencia, los estados contables de la cuenta de Arco Business & Developments en el banco Julius Baer. La idea era mostrar la consistencia entre los dos documentos, y para eso usó de ejemplo transacciones a Figueredo.

¿Qué indicaba la entrada del 30 de agosto de 2013 en los estados contables de Arco Business & Developments?

“Una transferencia enviada a la cuenta de Sumetar S.A., por US$ 482.000”, respondió Bellis.

Pago a favor de eminent partner

¿Qué decía el “libro mayor” en la fila 129?

“Pago a E. Figue a cta. de 1mm C. América” por US$ 482.00. Figueredo, según diversos testimonios, recibía US$ 1 millón por asegurar a Torneos y Competencias y sus socios los contratos de la Copa América. Esa cifra subiría a US$ 3 millones cuando pasara de vice a presidente de la Conmebol.

Iluminados Libro Mayor Ejercicio 2013

Sumetar S.A. era una sociedad en la que Figueredo participaba con el 10% del capital accionario, según información a la que accedió Búsqueda en 2017. Semanas después de esos giros, Sumetar S.A. compró un predio en la playa Mansa de Punta del Este por US$ 9.300.000.

En el acuerdo que firmó con la Justicia de Estados Unidos, Torneos y Competencias reconoció que Arco Business & Developments era una sociedad anónima usada con el fin de pagar coimas. El banco Julius Baer aceptó pagar multas en Estados Unidos por su participación en el esquema de corrupción

Arco Business & Developments había estado en el radar de las autoridades uruguayas en dos ocasiones, al inicio de la denuncia presentada por los clubes en 2013 y luego en 2020. En el caso inicial, el director de Víctor Paullier & Compañía Sociedad de Bolsa declaró como testigo en Montevideo porque Arco Business compartía dirección con su compañía. Al ser interrogado sobre la relación con la empresa Arco Business & Developments, Víctor Paullier Pereira respondió: “No tenemos relación, no es un cliente de nuestra empresa”. Añadió que no imaginaba “lo que podía haber atrás” de Torneos y Burzaco. “El trato con la gente de Productora de Eventos lo tenía el contador Martinelli. Nosotros, Víctor Paullier y Compañía, le administramos fondos y le hacemos inversiones financieras y/o bursátiles a la firma Torneos y Competencias”, dijo.

La investigación internacional Panama Papers mostraba que Ignacio Martinelli, asociado con Víctor Paullier Consultores y contador de Torneos y Competencias, estuvo en los detalles de la creación de Arco Business & Developments y de otros aspectos del esquema de sociedades anónimas vinculadas con el pago de coimas.

La evidencia recabada por los fiscales de Estados Unidos mostraba que el vínculo entre Víctor Paullier & Compañía Sociedad de Bolsa y la sociedad usada para las coimas era mayor, informó Búsqueda años atrás. De hecho, en los estados contables de Arco Business & Developments expuestos en el juicio a López y Full Play en 2023 hay varias entradas que muestran transferencias que vinculaban al estudio uruguayo con la compañía.

Extracto de Cuenta al 30-6-2013 Fragmento del extracto de la cuenta de Arco Business & Developments, una empresa usada para pagar coimas, en el banco Julius Baer

Correos electrónicos entre los encargados de pagar coimas también exponían esa relación, publicó Búsqueda en los últimos años. Desde su casilla personal, bajo el seudónimo San Antonio, Eladio Rodríguez le pidió en 2013 a un integrante de Julius Baer que hiciera transferencias a Víctor Paullier & Compañía Sociedad de Bolsa S.A. por US$ 365.000 y US$ 215.000, los mismos que quedaron registrados en los estados contables.

From Gordillo Rocio

El receptor de esa instrucción fue Jorge Luis Arzuaga, quien se declaró culpable en 2017 de participar activamente en la creación de cuentas bancarias en los bancos en los que trabajaba y en la facilitación de otros métodos para lograr que las empresas pudieran pagar las coimas a los dirigentes del fútbol. La justificación de Arzuaga en el banco fue “tercerización de honorarios que se pagan en Uruguay”.

Esas transferencias a Paullier también quedaron reflejadas en el libro de las coimas.

Transf para pago de bonus efectivo Fragmento del archivo donde los responsables de Torneos y Competencias anotaban las coimas

En 2017 Búsqueda informó que el estudio Paullier aparecía en varias evidencias. Una de ellas eran correos en mayo de 2013 entre Burzaco y Rodríguez, el encargado de las coimas, en los que hablaban sobre cómo enviarle dinero a Figueredo a Uruguay.

Burzaco preguntó a su cómplice: “(¿)Podemos usar a Paullier para pagar a alguno o al de Uruguay en efvo (efectivo) allá?”.

Rodríguez le contestó un par de horas más tarde con buenas noticias: “Respecto a E.F. conseguí a través de los Paullier un cambista donde puede retirar el cash. El total de 900, podría retirar en dos veces de 450. Con diferencia de 5 días”.

From Rodriguez Eladio Correos electrónicos entre Alejandro Burzaco y Eladio Rodríguez, encargado de pagar las coimas

Una semana más tarde, ya de vacaciones, Rodríguez se envió a sí mismo un correo electrónico con un punteo de “temas varios” que debía resolver para la empresa. El punto 2: “Contratos y sociedad de Romer y Eugenio”. El punto 4: “Hablar con el cambista uruguayo para hacer las transferencias”. El 6: “A mi regreso mandar los 600 de Eugenio y los 600 de Romer a través del cambista uruguayo”. Otro punto, el 13, refería a Paullier: “Mandar 1,2 millones de Arco (Bussines) del Credit Suisse a Paullier”.

Tras las publicaciones de Búsqueda, las autoridades uruguayas solicitaron y obtuvieron documentación de Estados Unidos. En noviembre de 2020, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) presentó una denuncia en la que describe “una maniobra” presuntamente “delictiva” en la que estaría involucrada, entre otros, la compañía Víctor Paullier & Cía. Sociedad de Bolsa.

Búsqueda no pudo confirmar en qué está ese caso. La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de 1er turno que lo recibió cambió dos veces de manos desde su presentación: estaba al frente Ricardo Lackner, luego Adriana Porteiro y desde hace pocos meses Sandra Fleitas.

Desde la denuncia inicial de 2013, la única persona condenada en Uruguay por la corrupción en el fútbol fue Figueredo, quien acordó una reducción de pena a cambio de entregar bienes e información sobre presuntos responsables. Al único que señaló fue al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Sebastián Bauzá, uno de los pocos dirigentes sobre los que los investigadores de Estados Unidos no habían encontrado ninguna evidencia.

60941.jpg Eugenio Figueredo

El nombre de Bauzá volvió a aparecer en los estrados norteamericanos en 2023, en el marco del juicio a López y Full Play.

En el interrogatorio a Burzaco, que era uno de los principales organizadores del esquema de corrupción, el fiscal le pidió que nombrara los directivos que habían recibido sobornos. Al terminar la lista, el fiscal retrucó.

—Entonces, supongo que la pregunta es quién en esta directiva no recibía coimas de TyT Cayman para la Copa Libertadores.

—Dos miembros. Uno de Chile, Harold Mayne-Nicholls. Y el otro miembro es de Uruguay, Sebastián Bauzá.