    El futuro les sonríe

    Kid gragea
    Por Kid Gragea

    Este enredo venezolano nos tiene a todos confundidos y despistados.

    Desde los ambiguos comunicados oficiales hasta la visita de cortesía del Boca Andrade a la Embajada de Cuba para dar las condolencias por los malogrados 40 custodios cubanos que fallecieron en el intento de proteger a su patrón Maduro, pasando por el rezongo del canciller venezolano al pobre Yamandú —que ya no sabe de dónde le va a venir el próximo moquete—, la cosa está, por lo menos, bastante confusa.

    Fortunato no escapa al común de la gente, que sin estar en la salsa en la que viven los gobernantes, los políticos de todos los partidos y los diplomáticos, no entiende nada de lo que está pasando.

    “Uno hubiera pensado que lo sacan al pinta del pajarito, se lo llevan en cana a los Estados Unidos, lo someten a la Justicia, y la Delcy asume la presidencia; los pasos a seguir estaban cantados, pero no”, pensaba Fortunato rumbo a su sillón para ver el informativo de cierre.

    Claro, él creía (como muchos de nosotros) que, después de que Delcy hubiera recibido en su cuenta bancaria los 50 palos verdes que se ganó entregando a su antiguo jefe y amigo, en cuestión de horas habrían seguido el camino de Nicolás sus esbirros Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy y tantos otros protagonistas de este mamarracho “institucional” en el que se había transformado la pobre Venezuela, tan rica ella no obstante.

    El informativista arrancó por el tema del día y de la semana: informó que Delcy había asistido a un homenaje a Maduro en el que habían hablado Diosdado y Jorge Rodríguez y en el que se les había exigido a los gringos su liberación y su regreso al sillón de Bolívar, del cual nunca debería haber salido.

    Para Fortunato, aquello seguía siendo más de lo mismo, y sus ojos se entrecerraban cuando escuchó que también Nicaragua estaba liberando presos políticos (un milagro atribuido al prebeato Daniel Ortega, quien ya tiene encaminada su beatificación definitiva cuando muera —si es que muere— y su lugar en los altares tras la canonización, que ya tiene paga) y que Díaz-Canel había dicho que él no les tenía miedo a los gringos, y que mejor no se metieran con Cuba, que tenía guerrilleros con experiencia, de la brigada Che Guevara y del batallón Fidel por Siempre, vigilando el territorio.

    “Esto es un embole”, masculló para sus adentros Fortunato mientras sus párpados descendían cual telón de teatro tras la escena final.

    Fue entonces que el informativista, tras una placa con fondo rojo en la pantalla en la que se leía “Noticia de último momento”, arrancó con una sorpresa institucional venezolana.

    “Tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, para supervisar el camino previsto a partir del alejamiento de Nicolás Maduro —dijo desde el televisor—, se confirma que los dirigentes Diosdado Cabello y Vladimir Padrino dirigirán desde mañana mismo la fábrica de arepas La Caraqueña, que abrirá varios locales de venta en los barrios de Caracas y, con el tiempo, más sucursales en distintas partes del país. Los nuevos comerciantes areperos han declarado que poseen las mejores recetas para la fabricación de este popular producto, que se comercializará a beneficio de los presos políticos, quienes serán liberados mañana y se les subsidiará con la venta de las arepas su subsistencia hasta que retomen sus antiguos trabajos. Asimismo —prosiguió el informativo—, también se anuncia que el exdirigente político Jorge Rodríguez, hasta ahora presidente de la Asamblea General, inaugurará en los próximos días una cadena de peluquerías y barberías unisex, en las que trabajarán como peluqueras de señoras y barberos de hombres la totalidad de las diputadas y los diputados que hasta hoy integraban la Asamblea General”.

    Fortunato ya no escuchaba estas sorprendentes noticias, aunque algo le hacía sentir que las estaba viendo aun con los ojos cerrados.

    “Bajo la supervisión de la presidenta Delcy Rodríguez, quien en estos días se encuentra en una lujosa lancha patrullera norteamericana en el Caribe reunida con Donald Trump y varios colaboradores —continuó el informativista—, llegarán en las próximas semanas más de 10 empresas petroleras, que comenzarán a trabajar de inmediato. El presidente Trump le ha pedido asimismo a su colega Delcy que le facilite unos 1.000 integrantes de las brigadas populares que había creado Maduro, para evitar que le pasara lo que le pasó, con el fin de enviarlos a Irán para una próxima invasión norteamericana y terminar con el desgobierno de los ayatolas. Trump entiende que esos campesinos armados hasta los dientes con viejos machetes y rifles modelo 1940, y equipados con unos trajes camuflados remendados varias veces, tocados con sombreros de paja, desconcertarán de tal modo tanto a los clérigos barbudos como a los ciudadanos que protestan en las calles. Según se supo, Trump le dijo a Delcy: ‘Se trata de una medida sorpresiva que sin duda traerá la paz temporaria a ese pobre país mientras terminamos de entrenar al hijo del shah para mandarlo a gerenciar Irán del mismo modo que tú lo estás haciendo en tu tierra, y al mismo tiempo yo tiro unas bombas en las fábricas de uranio enriquecido y termino para siempre con este disparate nuclear de estos locos con túnica’”.

    Por cierto que Delcy estuvo de acuerdo, y los 1.000 milicianos serán enviados a Irán en un supuesto barco petrolero que se dirá que lleva combustible pero solo llevará campesinos venezolanos con un nuevo destino heroico.

    Fortunato se durmió toda esta aventura, que tuvo lugar después de que el sueño lo venció, como le pasa siempre.

    Se perdió la transformación del Helicoide en un hotel cinco estrellas; la inminente elección de miss Venezuela; la expulsión de los narcotraficantes, que se trasladaron a Colombia, donde fueron recibidos con alegría por Petro, quien les otorgó residencia permanente; y los torneos de pesca en el Orinoco organizados por Nicolás Maduro Guerra, hijo del “expresidente”, quien por fin pudo pescar algo, como toda su vida lo esperó.

    Hay que ver cómo cambia el mundo tan solo con un sueño.

