Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática
Mientras Estados Unidos acelera definiciones sobre Venezuela, con un inminente encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado, México busca desactivar cualquier hipótesis de intervención militar. En paralelo, el gobierno venezolano exhibe cifras contradictorias sobre excarcelaciones y refuerza su discurso de soberanía frente a Washington
La situación interna de Venezuela volvió a ocupar el centro de la agenda regional este lunes, marcada por anuncios de liberaciones de presos políticos y señales de creciente presión internacional. La ONG Foro Penal informó que, solo en lo corrido del lunes 12 de enero, fueron excarceladas 24 personas consideradas presos políticos, lo que eleva a 41 el total desde que el gobierno venezolano anunció la semana pasada “un número importante” de liberaciones.
Sin embargo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios ofreció una versión muy distinta. Según la cartera, “en las últimas horas” fueron liberadas 116 personas, que se sumarían a otras 187 excarcelaciones ocurridas en diciembre. La diferencia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones de derechos humanos vuelve a poner en cuestión la transparencia del proceso y el alcance real de las medidas anunciadas por Caracas.
Delcy Rodríguez responde a Trump y reafirma el poder en Caracas
La vicepresidenta y presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó este lunes a una imagen manipulada publicada por Trump en su perfil, en la que se le atribuía el cargo de “presidente interino de Venezuela” en enero de 2026. Sin mencionar directamente al mandatario estadounidense, Rodríguez rechazó lo que calificó como “caricaturas” y reafirmó que en Venezuela “hay un gobierno que manda”.
Durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez sostuvo que ella encabeza el Ejecutivo y calificó como “rehén” a Nicolás Maduro, detenido desde el 3 de enero. Además, insistió en la defensa de la soberanía venezolana y en la necesidad de mantener relaciones internacionales basadas en el respeto y la legalidad internacional.
México y Estados Unidos: seguridad sin intervención militar
En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, buscó cerrar cualquier especulación sobre una posible acción militar estadounidense en su país. Tras una llamada telefónica de unos 15 minutos con Donald Trump, Sheinbaum afirmó que quedó “descartada” la intervención de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico.
La mandataria calificó la conversación como “muy buena” y aseguró que ambos gobiernos acordaron seguir trabajando en un marco de colaboración y coordinación. Trump había reiterado en los últimos días su disposición a enviar al ejército estadounidense para combatir a los cárteles, una opción que Sheinbaum rechazó de forma categórica desde el inicio.
“Le dejé muy claro que nuestra Constitución no admite intervenciones”, explicó la presidenta mexicana, quien también señaló que expresó su desacuerdo con la política estadounidense en Venezuela. Según Sheinbaum, el diálogo permitió reafirmar que la cooperación bilateral en seguridad continuará, pero sin acciones unilaterales de Washington.