  • Cotizaciones
    lunes 12 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

    Mientras Estados Unidos acelera definiciones sobre Venezuela, con un inminente encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado, México busca desactivar cualquier hipótesis de intervención militar. En paralelo, el gobierno venezolano exhibe cifras contradictorias sobre excarcelaciones y refuerza su discurso de soberanía frente a Washington

    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca

    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    La situación interna de Venezuela volvió a ocupar el centro de la agenda regional este lunes, marcada por anuncios de liberaciones de presos políticos y señales de creciente presión internacional. La ONG Foro Penal informó que, solo en lo corrido del lunes 12 de enero, fueron excarceladas 24 personas consideradas presos políticos, lo que eleva a 41 el total desde que el gobierno venezolano anunció la semana pasada “un número importante” de liberaciones.

    Sin embargo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios ofreció una versión muy distinta. Según la cartera, “en las últimas horas” fueron liberadas 116 personas, que se sumarían a otras 187 excarcelaciones ocurridas en diciembre. La diferencia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones de derechos humanos vuelve a poner en cuestión la transparencia del proceso y el alcance real de las medidas anunciadas por Caracas.

    Leé además

    Protestas en Irán.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Irán pide a Trump negociar tras amenazas de intervenir por represión en protestas
    El primer ministro de Canadá, Mark Carney.
    Canadá

    Entre cautela y firmeza, Canadá se enfrenta a las ambiciones de Donald Trump

    Por RFI

    Trump y María Corina Machado: un encuentro clave

    En este contexto, un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la agencia Reuters que Donald Trump se reunirá este jueves 15 de enero con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

    Embed - Venezuela: colectivos armados buscan responsables de la "traición" que llevó a la captura de Maduro

    Delcy Rodríguez responde a Trump y reafirma el poder en Caracas

    La vicepresidenta y presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó este lunes a una imagen manipulada publicada por Trump en su perfil, en la que se le atribuía el cargo de “presidente interino de Venezuela” en enero de 2026. Sin mencionar directamente al mandatario estadounidense, Rodríguez rechazó lo que calificó como “caricaturas” y reafirmó que en Venezuela “hay un gobierno que manda”.

    Durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez sostuvo que ella encabeza el Ejecutivo y calificó como “rehén” a Nicolás Maduro, detenido desde el 3 de enero. Además, insistió en la defensa de la soberanía venezolana y en la necesidad de mantener relaciones internacionales basadas en el respeto y la legalidad internacional.

    Embed

    México y Estados Unidos: seguridad sin intervención militar

    En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, buscó cerrar cualquier especulación sobre una posible acción militar estadounidense en su país. Tras una llamada telefónica de unos 15 minutos con Donald Trump, Sheinbaum afirmó que quedó “descartada” la intervención de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico.

    La mandataria calificó la conversación como “muy buena” y aseguró que ambos gobiernos acordaron seguir trabajando en un marco de colaboración y coordinación. Trump había reiterado en los últimos días su disposición a enviar al ejército estadounidense para combatir a los cárteles, una opción que Sheinbaum rechazó de forma categórica desde el inicio.

    “Le dejé muy claro que nuestra Constitución no admite intervenciones”, explicó la presidenta mexicana, quien también señaló que expresó su desacuerdo con la política estadounidense en Venezuela. Según Sheinbaum, el diálogo permitió reafirmar que la cooperación bilateral en seguridad continuará, pero sin acciones unilaterales de Washington.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Mercosur

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Una exhibición de aceite de oliva en una feria de productos nacionales.

    Precios: en un 2025 con inflación “inusual” por lo baja, más de 100 bienes y servicios se abarataron

    Por Redacción Búsqueda
    Laura Canoura cantará el viernes 16 en Pueblo Narakán (Punta del Este).

    De Punta Colorada a José Ignacio, cinco escenarios de Maldonado animan la agenda musical del verano

    Por Javier Alfonso
    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca
    Video

    Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Una paca de heno con la inscripción “No al Mercosur” se coloca en un tractor mientras agricultores participan en un bloqueo en la autopista A1 cerca de Fresnes-lès-Montauban, Paso de Calais, el 12 de enero de 2026.
    Video

    Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

    Por France 24