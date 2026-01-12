Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

Mientras Estados Unidos acelera definiciones sobre Venezuela, con un inminente encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado, México busca desactivar cualquier hipótesis de intervención militar. En paralelo, el gobierno venezolano exhibe cifras contradictorias sobre excarcelaciones y refuerza su discurso de soberanía frente a Washington

Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca

La situación interna de Venezuela volvió a ocupar el centro de la agenda regional este lunes, marcada por anuncios de liberaciones de presos políticos y señales de creciente presión internacional. La ONG Foro Penal informó que, solo en lo corrido del lunes 12 de enero, fueron excarceladas 24 personas consideradas presos políticos, lo que eleva a 41 el total desde que el gobierno venezolano anunció la semana pasada “un número importante” de liberaciones.

Sin embargo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios ofreció una versión muy distinta. Según la cartera, “en las últimas horas” fueron liberadas 116 personas, que se sumarían a otras 187 excarcelaciones ocurridas en diciembre. La diferencia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones de derechos humanos vuelve a poner en cuestión la transparencia del proceso y el alcance real de las medidas anunciadas por Caracas.

Trump y María Corina Machado: un encuentro clave En este contexto, un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la agencia Reuters que Donald Trump se reunirá este jueves 15 de enero con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

El encuentro es leído como una señal política de alto impacto, en momentos en que Estados Unidos ha endurecido su postura hacia el chavismo y tras la reciente operación en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Embed - Venezuela: colectivos armados buscan responsables de la "traición" que llevó a la captura de Maduro Delcy Rodríguez responde a Trump y reafirma el poder en Caracas La vicepresidenta y presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó este lunes a una imagen manipulada publicada por Trump en su perfil, en la que se le atribuía el cargo de “presidente interino de Venezuela” en enero de 2026. Sin mencionar directamente al mandatario estadounidense, Rodríguez rechazó lo que calificó como “caricaturas” y reafirmó que en Venezuela “hay un gobierno que manda”.