¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El lujo de estar (realmente) ausentes

En una era en la que la conectividad es una exigencia y el scroll infinito nuestra principal distracción, el verdadero privilegio ya no se mide en kilómetros recorridos ni en destinos exóticos, sino en estar presentes

Carolina-Villamonte-OK.jpg
Por Carolina Villamonte
Editora Jefa de Galería

Llega el último refugio del tiempo lento antes de que el año “arranque” en serio después del verano. Llega la Semana de Turismo y, con ella, se produce ese fenómeno tan nuestro: el país suspira, baja las revoluciones y se vuelca a la ruta.

Uruguay, con su amplio abanico paisajístico, parece vivir en otoño su mejor momento, siguiendo su línea moderada de clima templado y territorio suavemente ondulado. En media estación es cuando despliega su perfil más favorecedor. Tal vez esto tenga que ver con su luz.

Leé además

Safari Minero en Artigas. 
19 elegidos

Semana de Turismo: dónde comer en cada departamento de Uruguay
Parque de los Derechos de los Niños (Franklin D. Roosevelt).
Escapadas de la ciudad

Ocho planes por el día ideales para disfrutar en familia en Semana de Turismo
Museo del Mañana. 
Semana de Turismo

Río de Janeiro sin sol: planes para Semana de Turismo cuando el tiempo no acompaña

Fotógrafos de otras partes del mundo que han llegado hasta aquí se han quedado deslumbrados por la luz que ilumina esta parte del planeta. No tengo muy estudiado a qué corresponde ese fenómeno, pero es seguro que le da un encanto único. Nosotros estamos acostumbrados y casi no lo notamos, pero si prestamos atención cuando contemplamos un paisaje que nos encanta, seguramente la luz tenga su incidencia.

Esa luz es la que proyecta los colores intensos del otoño. Verdes en toda su gama, potentes, omnipresentes. Marrones, ocres, amarillos, y algún toque extraordinario de rojo. Las luces del cielo también nos maravillan. El poderoso celeste salpicado de nubes con formas, texturas y colores increíbles. Si miramos desde lo alto de un cerro, las postales frente a nosotros se definen por los juegos de la luz. La inmensidad y la belleza nos conmueven. Y si lo permitimos, nos regalan un momento de conexión plena con la naturaleza, con el mundo, con el presente.

En una era en la que la conectividad es una exigencia y el scroll infinito nuestra principal distracción, el verdadero privilegio ya no se mide en kilómetros recorridos ni en destinos exóticos, sino en estar presentes. Es esa capacidad de apagar las notificaciones para encender los sentidos; de cambiar la luz azul de la pantalla por las infinitas variantes de los rayos del sol sobre el mundo real.

No importa si es en una estancia en Tacuarembó o en un balneario de Rocha o incluso en un parque en los bordes de Montevideo; el lujo hoy es el silencio y la disponibilidad total para los nuestros.

No importa si es en una estancia en Tacuarembó o en un balneario de Rocha o incluso en un parque en los bordes de Montevideo; el lujo hoy es el silencio y la disponibilidad total para los nuestros. Da la sensación de que son dos cosas casi inalcanzables, y, sin embargo, es solo dejar el teléfono a un costado, “olvidarlo” en algún rincón. Si estamos con los nuestros, no necesitamos estar en contacto con nadie más en estos días de descanso.

Esta edición de nuestra revista es una invitación a habitar ese paréntesis. Uruguay nos ofrece el escenario perfecto para el slow living: una charla sin mirar el reloj, el ritual del mate frente a un paisaje que no necesita filtros, o el simple placer de leer un libro hasta que la luz natural nos lo permita.

Las cabalgatas, para los que no le temen al caballo, son una excelente manera de conectarse con la naturaleza, visitar lugares agrestes, con vegetación frondosa, mientras se dejan llevar por el movimiento cadencioso que impone el paso del animal. Quienes saben dicen que es una excelente actividad para regular la ansiedad y el estrés, pues lleva a las personas a un estado de relajación profunda, y alcanzarlo es esencial para forjar un vínculo con el caballo, por más breve que sea. Esta semana, María Inés Fiordelmondo les presenta cinco lugares bien distintos donde hacer cabalgatas, desde las dunas de Valizas o la laguna de Rocha, hasta las sierras de Minas, pasando por las playas del oeste de Montevideo. “Llevá la energía del caballo hacia vos. Ellos se sincronizan con tu ritmo cardíaco”, le dice una guía a una joven que no montaba desde niña, según cuenta en la nota. Fascinante.

No se trata solo de hacer turismo interno, sino de hacer un viaje hacia adentro. De permitirnos estar “fuera de servicio” para el mundo digital y plenamente disponibles para lo que importa: la familia, el entorno y nosotros mismos. Porque, al final del día, las mejores historias no son las que se suben a una red social, sino las que se quedan grabadas en la memoria de una tarde de otoño. Simplemente porque conectamos con el presente.

Disfruten del silencio, de la calma y, sobre todo, de la bendita desconexión.

Selección semanal
Intendencia de Montevideo

IM implementará “planes ovinos” para jóvenes ante dificultades para mantener su producción en Montevideo Rural

Sistema educativo

Uruguay logró universalizar la educación media básica en 2024, pero empeoró en inequidad y segregación

Por Redacción Búsqueda
Desigualdades de género

Violencia política afectó a ocho de cada 10 mujeres en la última campaña; expertas advierten que partidos políticos no facilitan denuncias

Por Lucía Cuberos
Ministerio de Economía

Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Cinco cabalgatas en Uruguay entre sierras, dunas, lagunas y playas

Cinco cabalgatas en Uruguay entre sierras, dunas, lagunas y playas

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Parque de los Derechos de los Niños (Franklin D. Roosevelt).

Ocho planes por el día ideales para disfrutar en familia en Semana de Turismo

Villa Serrana

Lavalleja busca entrar en el mapa global de la UNESCO con el Geoparque Manantiales Serranos

Por Milene Breito Pistón
Safari Minero en Artigas. 

Semana de Turismo: dónde comer en cada departamento de Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza
// Leer el objeto desde localStorage