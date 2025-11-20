El narco y las tortas fritas

Lo que se parece estar diciendo desde esas posturas, evidentemente bien intencionadas, es que, si sos pobre, te alcanza con no salirte del liceo y terminar el ciclo, aunque no obtengas los conocimientos que te permitan construir una vida autónoma

Voy caminando rápido por la rambla. En mis auriculares suena un disco de los franceses Alcest y hace bastante calor. Por suerte, la brisa que sopla desde el río alivia un poco el asunto. Adelante, a mi derecha, veo con el rabillo del ojo que alguien hace una suerte de malabares con lo que parecen ser unas maderas largas. No sé bien por qué, pero corto la música en los auriculares mientras me acerco y bajo el ritmo de la marcha. Cuando llego a su altura veo que es un pibe joven, no más de 19 o 20 años, alto, morocho, la frente transpirada, vestido con jean, camiseta y la gorrita de béisbol bien alta en la cabeza, como es de rigor.

El muchacho intenta acomodar un par de caballetes en uno de sus hombros mientras en el otro lleva colgada una caja de plástico grande, semitransparente, que está llena de lo que parecen ser tortas fritas que no logró vender. El gesto que tiene en su rostro es un apretado rejunte de emociones: enojo, tristeza, hartazgo y el resumen de todo eso, que es la desesperación. Cuando me cruzo con él, escucho una especie de gemido profundo que escapa de su pecho. Finalmente logra colgarse los caballetes y se pone a buscar con la mirada, el gesto ahora furioso y agotado, hacia qué dirección de la rambla va a arrancar.

Parece claro que el chico, tras no se sabe cuántas horas al sol, no ha logrado vender su producto y se dispone a buscar un nuevo lugar a ver si la suerte mejora. Y yo pienso en cuál habrá sido su trayectoria para terminar donde está. Y en cuánto tiempo más le tomará llegar a la conclusión de que intentar hacer un laburo honesto, como vender tortas fritas, es menos rentable que seguir los pasos de un par de conocidos del barrio que comenzaron a chorear hace un tiempo. O de los que empezaron a vender pasta base y ahora tienen muchísima más plata de la que jamás podría él juntar con todas las tortas fritas que no logra vender.

Por supuesto que las cosas nunca son lineales. Por supuesto que la trayectoria familiar de cada uno cuenta. Por supuesto que hay hogares que aguantan la tacada y en los que dejarse el alma buscándole la vuelta honesta a las cosas al final logra que se llegue a buen puerto. Pero a veces pareciera que es mucho pedir toda esa rectitud, toda esa resiliencia, a una persona que solo ha conocido la pobreza y la ausencia de oportunidades. No tengo idea de cuáles son las perspectivas de ese pibe que carga su “negocio” a cuestas por la rambla mientras se desespera por no poder llevar un peso a la casa. Pero sí tengo claro que mientras todo dependa de unos recursos internos (y familiares) que pueden tenerse o no, la posibilidad de que todas esas trayectorias tortuosas y muchas veces truncas terminen en el delito son altas. Y que una cosa es predicar la honestidad con la vida medianamente resuelta y otra vivir en esa incertidumbre absoluta que muy fácilmente puede convertirse en la más total ausencia de perspectiva y de opciones.

Hablando con un amigo sobre las recientes propuestas de eliminar los exámenes y la repetición en el liceo, pensaba en que no se me ocurre casi nada que pueda ir más en el sentido opuesto de lo que se necesita para poder afirmarse en el mar de incertidumbre que es la adolescencia, estés o no en el liceo. Una incertidumbre que muchas veces ni siquiera es percibida como tal, sino como parte del estado natural de las cosas. Y en cómo las medidas que tienden a “facilitar” y a “mantener” dentro del sistema a los estudiantes más pobres no les hacen el menor favor a sus posibilidades de luchar contra lo que aparece señalado como su destino. Porque lo que se parece estar diciendo desde esas posturas, evidentemente bien intencionadas, es que, si sos pobre, te alcanza con no salirte del liceo y terminar el ciclo, aunque no obtengas los conocimientos que te permitan construir una vida autónoma. Y es verdad que mientras no abandones el liceo, de alguna forma estás dentro de una de las más o menos magras versiones del estado de bienestar uruguayo. Pero es un mínimo que tiende a perpetuar las diferencias: sin herramientas adecuadas, terminar el ciclo tampoco te garantiza un trabajo, aunque sea por el sueldo mínimo.