Era verdad

En efecto, los embajadores de Francia y de Alemania asistieron especialmente invitados a la Chacra Ejecutiva (antigua estancia María Dolores), donde los esperaba el presidente de la República. En una breve pero sentida ceremonia, el ministro de Relaciones Exteriores firmó con los embajadores el acta de intercambio, correspondiente a la exportación de 10 kg de carne uruguaya (de la que se colocarán 5 kg en Francia y 5 kg en Alemania), la que entrará sin pagar el arancel del 50%, el cual, gracias al tratado Mercosur-UE, solo ascenderá al 35%.

Asimismo, en esa ceremonia, se informó acerca del envío de 50 automóviles marca Renault y 85 marca VW, los que ingresarán al Uruguay como contraparte de la importante operación comercial, pagando un arancel del 5% gracias al tratado.

Se sirvió luego un almuerzo consistente en una mesa de quesos franceses de la región de Alsacia, seguida de lomos de ciervo de la Selva Negra de Alemania, condimentados con champignons de la Provence franceses, regados con un exquisito vino Chateau Pouilly Montchardon proveniente de la Borgoña francesa. Cabe recordar que las industrias uruguayas dedicadas a la gastronomía se han reducido considerablemente desde la firma del tratado hace 25 años, al ser sustituidos con productos de origen europeo, los cuales fueron entrando al país con bajos aranceles, a la espera de la ejecución práctica y simultánea del tratado, la cual se celebra en esta fecha con la simbólica operación antedicha.

Cabe asimismo recordar que hace 25 años el Uruguay celebró con bombos, platillos, fuegos artificiales y drones que conformaron en el cielo un enorme mapa que unía en miles de luces las regiones del Mercosur y de Europa, no solo por la firma del trabajoso tratado que había insumido 25 años de negociaciones, sino también por haber sido el primer país en ratificarlo en su Parlamento. En efecto, la ratificación parlamentaria del voluminoso acuerdo (cuatro tomos conteniendo 12.576 artículos subdivididos en 255 subartículos que contienen 5.699 excepciones, 6.697 rectificaciones unilaterales y 987 subexcepciones sujetas a ratificación unilateral por parte de la UE) ocurrió en una sesión especial en la que votaron la aprobación la totalidad de los diputados y los senadores pertenecientes a todos los partidos. Todos los parlamentarios votaron tras asegurar haber leído el gigantesco documento, y gritaron al unísono “¡vamoarriba la Celeste!”, cuando se comprobó que el Uruguay fue el primer país en ratificar el promisorio acuerdo.

Apenas dos horas más tarde, el presidente argentino Javier Milei informó en rueda de prensa que la ratificación argentina se había demorado un poco más porque su avión, proveniente de los Estados Unidos (a donde había ido para alcanzarle un ejemplar del tratado al presidente Trump, a ver qué le parecía), se había retrasado a causa de la niebla del Río de Plata.

Durante el almuerzo de ayer, en el que se celebró el primer negocio bilateral al amparo del tratado Mercosur-UE, hizo uso de la palabra el presidente uruguayo, Lic. Abayubá Corsi e Ricorsi, quien expresó que “estas operaciones, hay que ver, son complejas pero a la vez sencillas, según cómo se las mire, claro, si es que se las mira, porque hay casos, y habría que ver si este es o no es uno de ellos, en los que es posible, o no, según sea la oportunidad, que suponemos que esta es o no una de ellas, pero, de todos modos, brindemos por si esto resulta, o no”.

Tras largos aplausos, los embajadores presentes rehusaron hacer uso de la palabra porque consideraron que era un atrevimiento de parte de ellos hablar luego de haber escuchado el enjundioso discurso del primer mandatario.

El documento ratificatorio, como se menciona en el inicio de esta nota, fue firmado por los embajadores extranjeros y por el canciller uruguayo Isidoro Chantetkin, quien aseguró a la prensa tras la firma que si bien estos últimos 50 años han sido de lento crecimiento y enormes expectativas por parte de las empresas y los ciudadanos uruguayos, este nuevo tratado va a promover un aumento del crecimiento económico nacional a un ritmo del 15% anual, así como un incremento de las exportaciones uruguayas a la UE que se puede calcular en un 20% anual, lo cual seguramente lo catapultará a él como candidato al Premio Nobel de Diplomacia Comercial, según él mismo dice que se rumorea con entusiasmo tanto en Suecia como en Noruega.

Más cauto ha sido el ministro de Economía uruguayo, también presente en la ceremonia. Tras el almuerzo, y consultado por la prensa, el Cr. Teodosio O’Donell, de familia irlandesa pero con fuertes vínculos con el Uruguay, dijo que, si bien comprendía el entusiasmo del canciller, probablemente las cifras no fueran tan impresionantes como las que expresó el Lic. Chantetkin, sino algo menores. Preguntado por una periodista en cuánto estimaba él entonces que crecerían las exportaciones uruguayas a la UE, O’Donell dijo que posiblemente aumentaran un 0,2% durante el primer año de ejecución del tratado, y luego aumentarían a un 0,3% o 0,4 %, pero no más.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Jean Chateau, un uruguayo de pura cepa pero de familia francesa, expresó su alegría de que las exportaciones uruguayas a la UE aumentaran, ya que la producción nacional irá a varios países de la UE, entre los cuales Rusia, país por el que siente enorme cariño, desde los tiempos en que su bisabuelo viajaba con frecuencia a la entonces URSS, de la que tanta sabiduría obtuvo y les transmitió a sus herederos. En efecto, Rusia se integró en la UE tras el pacto Putin-Trump de 2030, que puso fin a la guerra de Ucrania al decidirse la eliminación de Ucrania del mapa, integrando todo su territorio a la Rusia imperial. Jean Chateau aseguró que el actual zar de todas las rusias, Vladímir Usurpov, ya lo había invitado a celebrar la firma del tratado en Moscú.

El único periodista que faltó a la cobertura de prensa del almuerzo fue el del diario El País, ya que se enteró, antes de excusar su ausencia, que desde la chacra presidencial lo llevarían detenido dos agentes y un teniente a la comisaría más próxima, para que declarara qué era lo que iba a informar sobre el importante evento.