Miles de agricultores protestan contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur antes de la votación

El acuerdo firmado el sábado 17 en Asunción (Paraguay) entre los 27 países de la Unión Europea (UE) y los miembros del bloque Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo después de 25 años de complicadas negociaciones.

Pero los 4.500 agricultores y sus partidarios de Francia, Italia, Bélgica y Polonia que protestaron este martes 20, según estimaciones de la policía, temen que esto provoque una afluencia de productos más baratos producidos con estándares más bajos y pesticidas prohibidos.

“Este libre comercio puede, en algunos casos, abrir oportunidades para Italia y reducir los aranceles, pero pone en peligro la salud de todos”, dijo Nicolo Koliotassis, de 23 años, enólogo y miembro del sindicato de agricultores italianos Coldiretti.

Aunque no se espera que la aprobación final del tratado del Mercosur s e produzca hasta dentro de varios meses , los eurodiputados votarán el miércoles si remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si el acuerdo es compatible con la política de la UE.

La decisión del tribunal podría entonces obligar a modificar el acuerdo.

“Queremos que los eurodiputados hagan su trabajo y recurran ante los tribunales para que se revise el acuerdo”, declaró Emmanuelle Poirier, de 45 años, a la AFP. La ganadera francesa añadió que teme “importaciones masivas de carne que no cumplen las especificaciones francesas”.

Los agricultores tienen previsto permanecer en Estrasburgo hasta el miércoles.

“No tienen ninguna intención de dar marcha atrás”, declaró a la AFP Hervé Lapie, secretario general del sindicato FNSEA, que está detrás de la manifestación.

El tratado, que se espera entre en vigor a finales de año, elimina los aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral.

El acuerdo favorecerá las exportaciones europeas de automóviles, vino y queso, al tiempo que facilitará el ingreso a Europa de carne de res, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

El agricultor francés Baptiste Mary, de 24 años, advirtió que esto resultaría en importaciones de alimentos “producidos de una manera completamente diferente a Europa, con más productos fitosanitarios y estándares diferentes”, mientras llevaba un cartel que decía: “Mercosur = muerte segura”.

Según estimaciones de la UE, se espera que las exportaciones europeas al Mercosur aumenten un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE podrían aumentar un 17%.

Se estima que para 2040 el acuerdo impulsará el PIB de la UE en 77.600 millones de euros y el del Mercosur en 9.400 millones de euros.

