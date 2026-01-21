  • Cotizaciones
    El Parlamento Europeo frena la ratificación del acuerdo con el Mercosur y lo lleva a la Justicia

    La Eurocámara votó este miércoles a favor de llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la validez del acuerdo de libre comercio firmado el 17 de enero entre la Unión Europea y el Mercosur

    Parlamento-Europeo
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Búsqueda | RFI
    Por France 24 , Redacción Búsqueda y RFI

    El tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) sufrió este miércoles un nuevo revés en el Parlamento Europeo.

    La suspensión se produjo tras una votación celebrada en la Eurocámara, luego de que los Veintisiete otorgaran su aval político al acuerdo y de que este fuera firmado con los líderes latinoamericanos en Asunción.

    El examen del Parlamento Europeo aparecía como un paso clave del proceso de ratificación, ahora supeditado al pronunciamiento del Tribunal de Justicia.

    Este tratado crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre la UE, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que abarca a más de 700 millones de consumidores.

    Los críticos, encabezados por Francia, argumentan que el acuerdo perturbará la agricultura europea con productos importados más baratos que pueden no cumplir con los estándares de la UE debido a controles insuficientes.

    Los miembros del Parlamento Europeo no votarán sobre la totalidad del acuerdo del Mercosur hasta dentro de varios meses. Sin embargo, la votación de este miércoles es considerada crucial tanto por los detractores como por los partidarios del acuerdo, que lleva 25 años en negociación.

    Votacion-Eurocamara-Mercosur
    Resultados de la votación sobre la remisión del acuerdo del Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 21 de enero de 2026.

    Resultados de la votación sobre la remisión del acuerdo del Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 21 de enero de 2026.

    La moción fue aprobada por un margen estrecho: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. La decisión de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia implica, en los hechos, un bloqueo temporal de su entrada en vigor, que podría extenderse durante varios meses. No obstante, la Comisión Europea conserva la posibilidad de aplicar el tratado de manera provisional, si así lo decide.

    Desde el Ejecutivo comunitario expresaron su malestar por la votación. La Comisión Europea lamentó que el Parlamento haya impugnado la validez del acuerdo comercial con los países del Mercosur ante la Justicia y defendió la solidez jurídica del texto. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción carecen de fundamento”, afirmó Olof Gill, portavoz de la Comisión.

    Embed

    La reacción más dura llegó desde Berlín. El canciller alemán calificó la votación del miércoles como “lamentable” y sostuvo que “no reconoce la situación geopolítica actual”. Friedrich Merz aseguró estar “convencido de la legalidad del acuerdo” y expresó su expectativa de que pueda aplicarse de forma provisional, según señaló en un mensaje publicado en la red social X.

    Los agricultores celebran la votación

    Tras la votación, se escucharon gritos y aplausos de los agricultores reunidos en torno al Parlamento Europeo frente a los edificios. Cientos de ellos se habían congregado en Estrasburgo, en tractores, para expresar su oposición al acuerdo, firmado el sábado en Paraguay, según observó AFP.

    “Esta votación demuestra claramente que la firma del acuerdo en Paraguay no marca el final del proceso. Acabamos de ganar el tiempo necesario para convencer finalmente a los eurodiputados de que rechacen el acuerdo”, declaró Stéphane Galais, portavoz de la Confédération Paysanne (Confederación Campesina), en un comunicado. “Podemos estar orgullosos (...). Estamos agotados; llevamos meses y meses, incluso años trabajando en esto”, añadió Quentin Le Guillous, secretario general de los Jóvenes Agricultores.

    Embed - Mercosur, Eurocamera frena accordo e invia testo a Corte Ue per parere legale. Il voto a Strasburgo

    La “coherencia” de Francia

    El Parlamento Europeo “se manifestó en consonancia con la postura de Francia”, reaccionó el ministro de Asuntos Exteriores francés inmediatamente después de la votación de los eurodiputados. “Francia está dispuesta a decir NO cuando es necesario, y la historia a menudo le da la razón”, añadió Jean-Noël Barrot en un mensaje publicado en X. “La lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, añadió.

    El primer ministro Sébastien Lecornu citó el mensaje de su ministro, añadiendo que se trataba de una votación “importante” que “debe ser respetada”.

    Embed

    Ante la ira de los agricultores franceses, que se movilizaron desde hace varias semanas contra este acuerdo de libre comercio entre la UE y los países latinoamericanos del Mercosur, el primer ministro francés anunció varias medidas, entre ellas un proyecto de ley agrícola “de urgencia” que será examinado en el Parlamento francés.

    FUENTE:FRANCE24

