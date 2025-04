Instituciones para el desarrollo democrático

Por muchas razones, que no vienen al caso, no soy un fanático de lo que en ciencia política llamamos explicaciones “institucionalistas”. Pero hace tiempo que todos los cientistas políticos, con independencia de nuestras preferencias teóricas, reconocemos que las instituciones son muy importantes. Admitimos que lo son para el desarrollo económico. Sabemos que también lo son para la estabilidad democrática. Sin embargo, las democracias contemporáneas no han construido instituciones orientadas a promover el desarrollo político.

Esta paradoja luce todavía más sorprendente cuando examinamos las distintas capas del desarrollo organizacional en nuestra región. Tenemos una miríada de agencias que fomentan el desarrollo económico. En distintos momentos, creamos ministerios de fomento, de finanzas, de economía, oficinas de planificación y hasta bancos centrales para cuidar la “salud” de la moneda. Disponemos también de una amplia batería de organizaciones focalizadas en favorecer el bienestar social. No nos faltan oficinas que se ocupen de elaborar e implementar políticas sociales en educación, salud, vivienda, entre otros asuntos. Pero olvidamos un detalle clave: sin buena política no hay crecimiento económico ni bienestar social. La buena política es la base. La buena política es el cimiento. Sin buena política, todo lo que construimos, en verdad, pende de un hilo que se puede cortar en cualquier momento.

El desarrollo de las usinas de ideas (think tanks, en la jerga) no ha logrado compensar la dinámica anterior. A medida que la ciencia económica subraya el impacto de las instituciones políticas en el desarrollo, los think tanks van incorporando problemas políticos a sus agendas de investigación. Este viraje se manifiesta en usinas de ideas existentes que pasan a incursionar incidentalmente en asuntos políticos, pero también en la instalación de organizaciones especializadas en temas políticos. De todos modos, al menos por ahora, estas organizaciones han mostrado más capacidad para generar información política que para promover iniciativas de reforma institucional. Además, al estar habitualmente financiados por el sector privado, sus agendas de investigación tienen un sesgo hacia los asuntos que los empresarios priorizan, que suelen ser más económicos que políticos.

Tampoco es evidente que la agenda de las discusiones sobre cómo mejorar la calidad de la vida política pueda quedar solamente en manos de los partidos. Es cierto que han demostrado, a lo largo de la historia política de Uruguay, disposición y coraje para revisar instituciones y prácticas, y también capacidad de innovación. Pero esto depende demasiado de circunstancias contextuales. En realidad, a menudo la disposición a aceptar defectos y promover cambios ha sido el corolario virtuoso de crisis políticas graves. Que sean capaces de aprender de los errores es muy bueno. Pero el fracaso no debería ser condición necesaria para activar la autocrítica.

Si el razonamiento anterior es correcto, es decir, si es imprescindible asegurar que la política mejore de calidad, y si ni las universidades, ni los think tanks ni los partidos pueden hacerse responsables de esto, es necesario que el propio Estado se ocupe de revisar sistemáticamente la calidad del desempeño político. ¿Por qué no instalar una agencia estatal con la misión de promover investigación de calidad y de generar propuestas de reforma en materia política? No tiene por qué ser ni grande ni cara. Tiene que ser profesional y contar con el respaldo de los partidos. Desde luego, habría que asegurar que no está colonizada por el gobierno de turno y por cálculos de corto plazo.

Si tuviéramos una institución de este naturaleza, nos aseguraríamos poder discutir seriamente algunos temas graves que van y vienen de la agenda pública, desde el financiamiento de la política hasta las denuncias sobre la partidización de la Fiscalía, pasando por el diseño institucional de los gobiernos departamentales.

