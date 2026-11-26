El domingo pasado por la mañana, en cualquier cola de circuito electoral de Montevideo, se repetía la misma escena. Gente con la credencial en una mano y el celular en la otra, buscando a último momento quiénes eran los candidatos, preguntándole al de adelante qué había que votar, si eran tres sobres o uno, si correspondía activos o pasivos, y si no era más fácil meter el sobre vacío y volver a casa. Las redes sociales hicieron el resto: quejas por la obligatoriedad, chistes sobre la veda alcohólica, enojos por el costo de montar una elección nacional para elegir tres directores que la mayoría no sabría nombrar. Hasta la propia presidenta del Banco de Previsión Social (BPS) había reconocido días antes que habría que trabajar para que la gente supiera qué estaba votando. No es poca cosa que lo diga quien organiza la elección.

Hasta acá la anécdota. Los números, en cambio, cuentan algo más interesante. Votó alrededor del 81% de los habilitados, una de las participaciones más altas de la historia de estas elecciones. Pero en el orden de los trabajadores, uno de cada diez votos fue anulado y otro 7% llegó en blanco. Es decir que casi uno de cada cinco trabajadores fue, hizo la cola, firmó el padrón y eligió, con total conciencia, no elegir. Fueron por la multa. Cumplieron con el cuerpo y dejaron la cabeza en casa.

El debate sobre el voto obligatorio es viejo y no tiene una respuesta cómoda. Los que lo defienden tienen argumentos sólidos. Australia lo aplica desde hace un siglo y sostiene que una democracia donde vota todo el mundo es más representativa que una donde votan solo los más motivados, que suelen ser los más organizados, los más militantes o los que tienen más tiempo libre. La ciencia política lo viene señalando hace décadas: cuando votar es voluntario, el resultado se inclina hacia los sectores con más recursos para movilizarse.

Uno de los directores salientes del BPS lo resumió la semana pasada en una frase: si nadie va a votar, gana la estructura. Los que lo cuestionan tienen argumentos igual de razonables. Obligar a alguien a opinar sobre algo que no le interesa ni entiende no produce una opinión, produce un trámite. Y un trámite masivo, desinformado y resentido puede terminar legitimando decisiones que nadie tomó de verdad. No pretendo laudar la discusión en esta columna. Lo que me interesa es lo que pasó en esas colas, porque lo vi demasiadas veces dentro de las empresas.

Pensemos en el after office de los jueves que la gerencia decidió volver institucional. En la jornada de integración del sábado con cuerdas, vendas en los ojos y ejercicios de confianza. En la capacitación anual en la que todos firman la planilla de asistencia y nadie recuerda el tema a la semana siguiente. En la fiesta de fin de año, que ya está golpeando la puerta, donde la mitad de la gente cuenta los minutos para poder irse sin que se note. Todas tienen algo en común con el domingo de elecciones y es que la asistencia es altísima y la participación real es mínima. Presentes pero ausentes.

Adam Waytz, psicólogo de la Kellogg School of Management, escribió en Harvard Business Review un artículo con un título que debería estar colgado en todas las áreas de Recursos Humanos: “Los peligros de la ‘diversión obligatoria’”. Arranca con una historia personal. En la organización donde trabajaba, la dirección detectó, con razón, que su equipo no se conectaba lo suficiente. La solución fue un almuerzo gourmet semanal para que la gente se conociera. Una idea noble, bien intencionada, generosa incluso. A las tres semanas Waytz dejó de ir. No porque le cayeran mal sus colegas, sino porque la charla siempre terminaba en el trabajo, y ese rato que antes usaba para pensar en cualquier otra cosa había sido absorbido por la oficina. Poco después, los almuerzos se extinguieron solos.

Lo interesante es el diagnóstico que hace Waytz de por qué estas iniciativas fracasan, y tiene que ver con tendencias psicológicas bastante básicas. La primera es lo que se llama el efecto de la información común. Cuando juntamos a personas con intereses y trayectorias distintas, la conversación gravita inmediatamente hacia lo único que todos comparten. En una empresa, eso es el trabajo. Y cuando el tema es el trabajo, el almuerzo de integración se convierte en una reunión con mejor menú o, peor, en una sesión de quejas y chismes de la que todos salen un poco más desanimados que como entraron.

La segunda es la homofilia, la tendencia a buscar a los que se parecen a nosotros. Un estudio de la Universidad de Columbia siguió un evento de networking con cien ejecutivos que se promocionaba como una oportunidad para conocer gente nueva. Los asistentes pasaron la mayor parte del tiempo hablando con los que ya conocían. Cualquiera que haya ido a un cóctel empresarial en Montevideo sabe exactamente de qué hablan.

La tercera explicación es la más fina. La psicología social distingue hace décadas dos tipos de relaciones humanas: las comunitarias, en las que damos según las necesidades del otro, sin llevar la cuenta, como hacemos con la familia y los amigos; y las de intercambio, en las que damos esperando algo a cambio, como las que naturalmente construimos con nuestros colegas. Las actividades sociales obligatorias intentan forzar una relación comunitaria en un contexto de intercambio, y el resultado suele ser incomodidad compartida más que cercanía genuina. El que abre su vida personal en el ejercicio de team building no siempre recibe complicidad. A veces recibe una mirada que busca la salida de emergencia.

El mismo estudio de Columbia analizó qué pasaba cuando una empresa incorporaba juegos y dinámicas lúdicas en el trabajo de su equipo comercial. La misma actividad producía efectos opuestos según un solo factor: el consentimiento. Los que sentían que habían elegido participar mejoraban su estado de ánimo. Los que sentían que se lo habían impuesto terminaban peor que si no hubiera habido juego. No era la actividad. Era la obligación.

Y acá aparece otra pieza que conecta directamente con el domingo. Hay un experimento clásico en unas guarderías de Israel que empezaron a cobrar una multa a los padres que llegaban tarde a buscar a sus hijos. El resultado fue que las llegadas tarde aumentaron. La multa transformó una obligación moral en una transacción. Ya no era una falta de respeto hacia la maestra que esperaba, era un servicio con precio. Cuando una empresa convierte la integración en obligación, con lista de asistencia y mirada atenta del jefe, ocurre algo parecido. El colaborador deja de preguntarse si quiere estar y empieza a calcular cuánto le cuesta no estar. Va por la multa, igual que muchos en el BPS.

Hay un problema más de fondo y es que quizás haya una invasión progresiva del trabajo sobre la vida personal. Cuando convertimos lo que hacemos por amor en una obligación, el amor se transforma en fastidio. Lo mismo pasa con la sociabilidad. Hasta el más extrovertido pierde las ganas de compartir si compartir es parte de su evaluación de desempeño. Podríamos probar una idea que quizás sea un poco más provocadora para alguien que enseña en una escuela de negocios o dirige una empresa. En lugar de fabricar la conexión dentro de la oficina, dejar que la gente se vaya a su casa. Darle una tarde libre y ver cómo florece su vida social, y, con ella, su energía para volver.

No se trata de eliminar toda actividad colectiva. Hay instancias que tienen que ser obligatorias, como hay elecciones que también lo son, y está bien que así sea. La pregunta es otra. ¿Estamos obligando porque la actividad tiene valor o porque no confiamos en que la gente la elija por sí misma? ¿Hicimos el trabajo de explicar para qué es o simplemente la pusimos en el calendario? Porque una obligación que se entiende puede convertirse en compromiso. Una obligación que no se entiende termina, casi siempre, en un sobre vacío.

En este mes, miles de empresas uruguayas van a hacer su fiesta de fin de año. Algunas van a estar llenas de gente que quiere estar ahí. Otras van a estar llenas de gente que fue por la multa. Por el castigo implícito que aplicamos al que falta. Desde afuera, en la foto, se van a ver iguales. La diferencia está en lo que cada uno puso adentro del sobre.