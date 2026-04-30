  • Cotizaciones
    jueves 30 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Jorge Abbondanza: maestro de las palabras

    Escribe Abbondanza es una compilación a cargo de Oscar Larroca de notas, artículos, apuntes, transcripciones de columnas radiales y registro gráfico sobre el crítico y periodista cultural Jorge Abbondanza; un libro que recuerda la actualidad sorprendente de sus escritos

    Emma-Sanguinetti-C.jpg
    Por Emma Sanguinetti
    Columnista de Búsqueda

    Suele decirse por ahí que a las palabras se las lleva el viento, como si un simple gesto pudiera borrarlas o sustituirlas por otras —incluso opuestas— sin que el orden de las cosas se altere. Por el contrario, creo que las palabras permanecen y hasta me animo a decir que con el tiempo mejoran y se superan a sí mismas.

    Por eso tiene un inmenso valor el trabajo de compilación que viene realizando Oscar Larroca con el legado de Jorge Abbondanza (1936-2020), uno de los últimos maestros del periodismo cultural nacional.

    Leé además

    sonria, lo estamos filmando
    Opinión y Análisis

    Sonría, lo estamos filmando

    Por Andrés Danza
    una orca, una estatua, un bebe
    Punta del Este

    Una orca, una estatua, un bebé

    Por Pau Delgado Iglesias

    Durante la pandemia, Larroca publicó en Ediciones de la Plaza Después del estreno: tres importantes volúmenes que recopilan las notas periodísticas y críticas de cine, teatro y arte que Abbondanza escribió entre 1965 y 2014. Ahora, vuelve con Escribe Abbondanza; una compilación de notas, artículos —algunos de ellos inéditos—, apuntes, transcripciones de columnas radiales y un registro gráfico que recoge fotos, caricaturas y reproducciones de viejas ediciones de diario.

    En principio llama la atención que aún quedara material por publicar, máxime que en 1996 el propio Abbondanza había editado una estupenda selección en El gran desfile: desde Hitler hasta Frida. Sin embargo, quedaba. Es que estamos hablando de casi cinco décadas de ejercicio diario del periodismo en todas sus formas, en el género de la crónica, la crítica, el editorial y el artículo de opinión.

    Un estilo de periodismo que siento que hoy está en vías de extinción; culto y erudito sin ser intelectual ni académico, rico en el uso del lenguaje sin caer en el fraseo confuso, reflexivo sin dejar de ser directo, duro y honesto. Digamos, una rara e inusual combinación que quizás encuentre origen en que la vida de Abbondanza fue como un constante juego de roles; un acto de malabarismo que supo manejar instintivamente hasta volverlo pura complementariedad. Cinéfilo, teatrero, periodista y uno de los más brillantes artistas de la cerámica nacional en dupla con su compañero Enrique Silveira.

    Todo lo hizo a un mismo tiempo, uniendo y entrelazando saberes, el saber ver como crítico, el saber decir con la pluma y el saber hacer como artista. Tres vocaciones que nacieron al unísono cuando era aún muy joven y que con el tiempo hicieron de él un “hombre de cultura”, un artesano constructor de cultura en todas sus dimensiones y manifestaciones.

    Sus notas y críticas son hoy referencia ineludible por su capacidad de síntesis, por el compromiso de su mirada y el rigor de los datos, pero sobre todo por su respeto al lector, instándolo siempre a pensar por sí mismo y a formarse su propia opinión.

    Claro que no estaba solo, Abbondanza perteneció a una generación de críticos y periodistas culturales de primer nivel, figuras como Alsina Thevenet, Emir Rodríguez Monegal, Manuel Martínez Carril, Nelson Di Maggio, Alicia Haber, María Luisa Torrens, entre otros. Un Uruguay que ya no existe y que se extraña, pero no por nostalgia o añoranza de un pasado que fue mejor, sino porque eran buenos en lo suyo, y cuando algo es bueno y ya no está, extrañar vale. Y precisamente, libros como Escribe Abbondanza son los que nos recuerdan que lo escrito permanece, y más aún, que tienen una actualidad sorprendente.

    Si miramos los titulares de un diario en estos días seguramente encontraremos notas sobre el túnel en 18 de Julio y su futuro, habrá noticias sobre la marginación cultural y educativa, y sobre la guerra, los aranceles y nuestras relaciones con China. Pues bueno, no se estrese con las noticias de hoy y lea Escribe Abbondanza, porque esos y muchos temas más están en el libro, obviamente escritos hace 15, 20 o 30 años. Mas lo interesante del caso es que la distancia los hace brillar con una vigencia inaudita, y para muestra basta con la nota que se titula La 18 y la 19. Se publicó por primera vez en 1992 en el libro Montevideo de puño y letra de Jorge Burel, por lo que 34 años mediante Abbondanza nos deja en la incómoda situación de asumir sin remedos nuestra desidia sobre el destino de 18 de Julio como nuestra principal avenida. La agudeza y lucidez de visión es tal que no puedo dejar de transcribir una frase de otra de sus notas: “El mundo de hoy, regido por energúmenos que piensan que la batalla se gana o se pierde en el forcejeo de aranceles. Hoy Estados Unidos es el pasado y la decrepitud cultural y China es el futuro. Les guste o no. La ignorancia es la mejor arma de las bestias para combatir la cultura”.

    Jorge Abbondanza entendía el periodismo como una responsabilidad ética y a la cultura como una necesidad, un bien a proteger de los elitismos excluyentes y en igual medida de los populismos sectarios. Libró muchas batallas con y por las palabras y es gracias a libros como este que el viento no puede con ellas.

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Partidos de la oposición pedirán crear comisión investigadora en Diputados sobre la gestión de ASSE entre 2015 y 2025

    Por Nicolás Delgado
    Tecnología

    El Parlamento replantea la ley sobre menores y redes sociales y apunta a las plataformas digitales

    Por José Frugoni

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

    Por Redacción Búsqueda
    Expediente del MEC sobre el Club Atlético Peñarol.

    El fútbol es “un hierro caliente” para el MEC, que en el último tiempo se vio “inundado” de denuncias

    Por Nicolás Delgado
    Hospital de Clínicas en reformas.

    El Hospital de Clínicas pide US$ 10 millones para terminar su block quirúrgico en el tiempo estimado

    Por Leonel García
    En cuatro décadas los trabajadores permanentes rurales bajaron de casi 160.000 a 109.970, lo que representa unos 50.000 menos y una caída de 31%.

    Uruguay perdió casi 5.400 trabajadores rurales en 13 años; hay incorporación de tecnología, según jerarca del MGAP

    Por Mauro Florentín