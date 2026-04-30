Jorge Abbondanza: maestro de las palabras

Suele decirse por ahí que a las palabras se las lleva el viento, como si un simple gesto pudiera borrarlas o sustituirlas por otras —incluso opuestas— sin que el orden de las cosas se altere. Por el contrario, creo que las palabras permanecen y hasta me animo a decir que con el tiempo mejoran y se superan a sí mismas.

Durante la pandemia, Larroca publicó en Ediciones de la Plaza Después del estreno: tres importantes volúmenes que recopilan las notas periodísticas y críticas de cine, teatro y arte que Abbondanza escribió entre 1965 y 2014. Ahora, vuelve con Escribe Abbondanza; una compilación de notas, artículos —algunos de ellos inéditos—, apuntes, transcripciones de columnas radiales y un registro gráfico que recoge fotos, caricaturas y reproducciones de viejas ediciones de diario.

En principio llama la atención que aún quedara material por publicar, máxime que en 1996 el propio Abbondanza había editado una estupenda selección en El gran desfile: desde Hitler hasta Frida. Sin embargo, quedaba. Es que estamos hablando de casi cinco décadas de ejercicio diario del periodismo en todas sus formas, en el género de la crónica, la crítica, el editorial y el artículo de opinión.

Un estilo de periodismo que siento que hoy está en vías de extinción; culto y erudito sin ser intelectual ni académico, rico en el uso del lenguaje sin caer en el fraseo confuso, reflexivo sin dejar de ser directo, duro y honesto. Digamos, una rara e inusual combinación que quizás encuentre origen en que la vida de Abbondanza fue como un constante juego de roles; un acto de malabarismo que supo manejar instintivamente hasta volverlo pura complementariedad. Cinéfilo, teatrero, periodista y uno de los más brillantes artistas de la cerámica nacional en dupla con su compañero Enrique Silveira.

Todo lo hizo a un mismo tiempo, uniendo y entrelazando saberes, el saber ver como crítico, el saber decir con la pluma y el saber hacer como artista. Tres vocaciones que nacieron al unísono cuando era aún muy joven y que con el tiempo hicieron de él un “hombre de cultura”, un artesano constructor de cultura en todas sus dimensiones y manifestaciones.

Sus notas y críticas son hoy referencia ineludible por su capacidad de síntesis, por el compromiso de su mirada y el rigor de los datos, pero sobre todo por su respeto al lector, instándolo siempre a pensar por sí mismo y a formarse su propia opinión.

Claro que no estaba solo, Abbondanza perteneció a una generación de críticos y periodistas culturales de primer nivel, figuras como Alsina Thevenet, Emir Rodríguez Monegal, Manuel Martínez Carril, Nelson Di Maggio, Alicia Haber, María Luisa Torrens, entre otros. Un Uruguay que ya no existe y que se extraña, pero no por nostalgia o añoranza de un pasado que fue mejor, sino porque eran buenos en lo suyo, y cuando algo es bueno y ya no está, extrañar vale. Y precisamente, libros como Escribe Abbondanza son los que nos recuerdan que lo escrito permanece, y más aún, que tienen una actualidad sorprendente.

Si miramos los titulares de un diario en estos días seguramente encontraremos notas sobre el túnel en 18 de Julio y su futuro, habrá noticias sobre la marginación cultural y educativa, y sobre la guerra, los aranceles y nuestras relaciones con China. Pues bueno, no se estrese con las noticias de hoy y lea Escribe Abbondanza, porque esos y muchos temas más están en el libro, obviamente escritos hace 15, 20 o 30 años. Mas lo interesante del caso es que la distancia los hace brillar con una vigencia inaudita, y para muestra basta con la nota que se titula La 18 y la 19. Se publicó por primera vez en 1992 en el libro Montevideo de puño y letra de Jorge Burel, por lo que 34 años mediante Abbondanza nos deja en la incómoda situación de asumir sin remedos nuestra desidia sobre el destino de 18 de Julio como nuestra principal avenida. La agudeza y lucidez de visión es tal que no puedo dejar de transcribir una frase de otra de sus notas: “El mundo de hoy, regido por energúmenos que piensan que la batalla se gana o se pierde en el forcejeo de aranceles. Hoy Estados Unidos es el pasado y la decrepitud cultural y China es el futuro. Les guste o no. La ignorancia es la mejor arma de las bestias para combatir la cultura”.

Jorge Abbondanza entendía el periodismo como una responsabilidad ética y a la cultura como una necesidad, un bien a proteger de los elitismos excluyentes y en igual medida de los populismos sectarios. Libró muchas batallas con y por las palabras y es gracias a libros como este que el viento no puede con ellas.