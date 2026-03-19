Lo mejor que hemos logrado darnos

Los que no dudan están viviendo su temporada de gloria, porque certeza es lo que se exige en estos tiempos en los que la pasarela moral del mundo digital ha sustituido al intercambio razonado

Además de ser amigo y vecino, Miguel es peluquero y me corta el pelo desde hace décadas. Tremendo melómano, con Miguel hemos descubierto y escuchado un montón de música juntos. Hemos cenado comida rica y hemos bebido y fumado cosas también ricas. La primera vez que internaron a mi padre, hace casi 20 años, Miguel cayó de tarde por el sanatorio Casa de Galicia y anunció que él se quedaba a cuidarlo. Y así lo hizo un par de noches, sin que nadie se lo pidiera, porque sí, por el afecto que nos une. Ahí fue cuando tuve clarísimo que jamás iba a dejar que una diferencia política (tenemos algunas, no muchas) lastimara la clase de vínculo que Miguel acababa de consolidar con su gesto. Los afectos son tan importantes que, de hecho, hacemos política en nombre de ellos.

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Esto, que puede parecer una cursilada, es en realidad un recordatorio. Un recordatorio de que, así como René Lévesque, fundador del independentista Parti Québécois, afirmó que la causa de la independencia de Quebec no valía una sola vida, se podría decir que la energía de mis ideas no debería valer el lastimar un solo afecto. Primero, porque la posibilidad de que nuestras ideas incidan a nivel global es pequeña (quizá en compañía de muchos, en algún momento puntual) y, segundo, porque son precisamente los afectos los que justifican la existencia de esas ideas. En cada generación, los padres desean que la vida de sus hijos sea un poco mejor que la suya. Que las cosas les resulten un poco más fáciles, que tengan mejores oportunidades, que tengan las herramientas adecuadas para la circunstancia que les toca vivir. Y si uno mira, allá en el fondo la política siempre parte de esa premisa: ser una extensión pública de lo que deseamos para nosotros y nuestros seres cercanos.

El problema es que, en tiempos de política sentimental, donde los resultados de la aplicación de una ley o una medida cualquiera ya no le importan a nadie, porque lo que importa es la virtud de quienes impulsan la ley, somos propensos al juicio moral radical: los que no piensan como yo son fachos o bolches. Y en esa definición está implícita una descalificación: unos acusan a los otros de ser inmorales y, por lo tanto, esos otros no deberían poder hablar. Qué digo hablar, deberían ser señalados públicamente como sembradores de odio.

Claro, si ya no tasamos resultados porque lo que cuenta es la buena intención moral y no el mal resultado real, el terreno en común, ese donde se paran los que piensan distinto a conversar, se corroe y empieza a dejar de existir. Vamos perdiendo herramientas que nos permitan decidir si conviene o no continuar con determinada política y pasamos a empujar las políticas a los gritos, con golpes de puño en la mesa que sirven para demostrar que, aunque los resultados sean malos, lo que importa es nuestra virtud, nuestra convicción, nuestra certeza. Los que no dudan están viviendo su temporada de gloria, porque certeza es lo que se exige en estos tiempos en los que la pasarela moral del mundo digital ha sustituido al intercambio razonado.

Un efecto de este sentimentalismo político identitario es la creciente convicción de que solo mis ideas son válidas. Y gracias al efecto cámara de resonancia, cada dardo que lanzo contra mis rivales deja un eco que, al multiplicarse, se parece a una salva de aplausos. Justo cuando confirmamos que el mundo es ancho y casi siempre ajeno, nos encontramos con las palmas de los nuestros alentándonos a reventarlo todo, confirmándonos que siendo más radicales estamos en el camino correcto. Incluso si eso implica pasar por encima de los afectos. Sin embargo, la línea que va entre tener convicciones y convertirse en un comisario político es tenue. Cuando vivís envuelto en el estruendo del aplauso de “los tuyos” es fácil traspasarla. Debería ser claro que quien se coloca en la posición de comisario político y censor de ideas ajenas ya no puede ser considerado un demócrata cabal. Quizá por eso, nuestro presente identitario y emocional nos viene diciendo que la democracia no es algo demasiado importante, que lo importante es estar del lado correcto de la historia o algo así. Es apelar al postureo moral (virtue signaling) como única e inmutable guía de la acción, por más que la realidad diga que hemos estado unas cuantas veces del lado equivocado.