Mediocridad o la nueva pandemia

¿Quién no ha tenido la sospecha de que los mediocres nos gobiernan, que gobiernan el mundo? No sé si la añoranza de un pasado de grandes líderes políticos está basada en la realidad o es parte de la nostalgia, a menudo engañosa, de que todo tiempo pasado fue mejor. La degradación política puede ser subjetiva o puede no serlo, pero las encuestas dicen que es una percepción de los ciudadanos a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España publicó que “los políticos y los partidos se consolidan como el segundo problema de los españoles, solo por detrás del paro”, y alcanza niveles hasta ahora desconocidos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El filósofo canadiense Alain Deneault no cree que se trate solo de una “sensación térmica” y analiza el tema en Mediocracia. Cuando los mediocres llegan al poder (Editorial Turner, 2019). Define mediocracia como “la palabra que designa un orden mediocre que se establece como modelo”, un sistema en el que existe un grupo de personas que desempeña el poder, que no impugna ni “la incapacidad ni la incompetencia”, que no favorece a los mejores ni a los más brillantes sino a aquellos que no molestan al statu quo. Son los que callan y otorgan con tal de mantenerse en su lugar, en su escalafón, en su silla. Para Deneault no existe un solo ámbito que esté libre de mediocridad: académico, político, jurídico, económico, mediático o cultural, todo estaría permeado por el azote mundial de la medianía. El autor cree además que son tiempos de políticos ideológicamente ambivalentes, de universitarios que no investigan y solo rellenan formularios, de periodistas que no analizan y promueven una prensa amarillista, de artistas subvencionados y solo comprometidos con los gobernantes de turno. Los mediocres esconden, tras una rigurosidad técnica, su profunda pereza intelectual. Un ejemplo que todos conocemos: se banaliza, se simplifica el discurso político para que quepa en un tuit.

La mediocracia apunta a crear sujetos promedio, nunca del todo ineptos pero nunca comprometidos, críticos, decididos. Solo promedio. Así, en la modernidad, las profesiones se convirtieron en funciones, se formatean las prácticas y el pensamiento y se busca que los sujetos sean los propios actores de esta restricción. La mediocracia y su símil teórico, la “gobernanza” (inspirada por la empresa privada), buscan sustituir el mando y el orden por prácticas voluntarias dirigidas a lo que los poderosos quieren de los subordinados.

Deneault no se refiere a una coyuntura ni a una región en particular, denuncia una situación generalizada donde los mediocres acceden a puestos de responsabilidad pública y privada. Ya no se trata de las mentes más preparadas las que nos gobiernan o dirigen los destinos de las empresas o nos hablan desde la prensa y la academia, ahora serían personas con mucha ambición y poca preparación.

Su libro postula que las ideas han ido desapareciendo de la política en favor de lo que él llama resolución de problemas: se busca una solución inmediata a un problema inmediato, y eso excluye cualquier pensamiento de proyecto a largo plazo. Y agrega que el mecanismo de expresión de la mediocracia son textos académicos opacos, o lo que él llama “la escritura académica podrida”. ¿Quién no ha leído ensayos o estudios llenos de palabras raras, desconocidas, muchas veces neologismos tan incomprensibles como huecos? Así, las diferencias ideológicas entre izquierda y derecha van desapareciendo, ahogadas en discursos timoratos carentes de densidad ideológica.